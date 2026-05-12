Estados Unidos

Amazon lanza entregas en 30 minutos en Dallas y Atlanta: cómo funciona el nuevo servicio

Los residentes de ambas ciudades ya pueden recibir productos esenciales en menos de media hora gracias a la novedosa propuesta logística de la compañía, que busca revolucionar los hábitos de consumo en el comercio electrónico estadounidense

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La nueva red logística de Amazon permite reducir drásticamente los tiempos de entrega en Dallas y Atlanta (REUTERS/Mike Segar)
La nueva red logística de Amazon permite reducir drásticamente los tiempos de entrega en Dallas y Atlanta (REUTERS/Mike Segar)

Amazon redefine la carrera por la velocidad en el comercio electrónico de Estados Unidos con el lanzamiento de Amazon Now, un servicio que garantiza entregas en 30 minutos para productos de supermercado, electrónica y artículos esenciales en ciudades como Seattle, Filadelfia, Dallas-Fort Worth y Atlanta.

Este despliegue busca ampliar la cobertura a millones de usuarios antes de finalizar 2026, impulsado por la creciente demanda de compras instantáneas y la competencia por liderar la distribución ultrarrápida, según informó el canal económico Fox Business.

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Amazon Now permite a los consumidores de Dallas y Atlanta solicitar artículos esenciales y recibirlos en menos de media hora, gracias a una red logística de centros de distribución más pequeños y cercanos a los domicilios, lo que reduce significativamente los tiempos de entrega.

El servicio está disponible tanto para miembros Prime como para usuarios sin suscripción, aunque con diferencias en el costo y las condiciones de uso.

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De acuerdo con Fox Business, en 2025 Amazon entregó más de 8 mil millones de pedidos a miembros Prime en Estados Unidos en el mismo día o al siguiente, lo que representa un crecimiento de más del 30 % respecto al año anterior.

En 2025, Amazon procesó más de 8 mil millones de pedidos Prime en el mismo día o al siguiente, creciendo más del 30 % en un año (REUTERS/Mike Segar)
En 2025, Amazon procesó más de 8 mil millones de pedidos Prime en el mismo día o al siguiente, creciendo más del 30 % en un año (REUTERS/Mike Segar)

Este volumen consolida el liderazgo de la compañía en el sector logístico y aumenta la presión sobre sus competidores.

El nuevo servicio se integra a las opciones existentes, que incluyen envíos en una y tres horas y el uso de Prime Air, la flota de drones que realiza entregas en menos de 60 minutos en zonas seleccionadas.

Esta infraestructura prioriza la seguridad del personal encargado de preparar los pedidos y optimiza los recorridos de los repartidores para minimizar los tiempos de entrega.

La estrategia logística de Amazon se apoya en la descentralización y en el uso de tecnología para anticipar la demanda y ubicar inventario en puntos estratégicos.

Cómo funciona Amazon Now y cuáles son sus costos

Los usuarios pueden acceder a Amazon Now a través de la aplicación móvil o el sitio web, seleccionando productos elegibles para entrega ultrarrápida.

La flota Prime Air de Amazon utiliza drones para entregar productos en 60 minutos en zonas seleccionadas de Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
La flota Prime Air de Amazon utiliza drones para entregar productos en 60 minutos en zonas seleccionadas de Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

El servicio tiene un costo de USD 3,99 por pedido para miembros Prime y USD 13,99 para no afiliados. Además, para compras inferiores a USD 15 se aplican recargos adicionales: USD 1,99 para Prime y USD 3,99 para quienes no cuentan con la membresía, de acuerdo con Fox Business.

Estas tarifas buscan incentivar pedidos de mayor volumen y sostener la viabilidad económica del sistema de entregas rápidas.

La empresa informó que la mitad de los envíos Prime en Estados Unidos durante el último año correspondieron a productos de supermercado y artículos de uso diario, reflejando el cambio en los hábitos de consumo y la preferencia por compras inmediatas.

A su vez, la membresía Prime sigue generando valor para los clientes: Amazon señaló que en 2025 el ahorro promedio por usuario en envíos rápidos fue de USD 550, una cifra que cuadruplica el costo anual de la afiliación.

Este beneficio refuerza el atractivo del programa y la fidelidad de la base de usuarios.

Estrategia de expansión y visión corporativa

La expansión de entregas ultrarrápidas se enmarca en una inversión de USD 4 mil millones, destinada a extender la cobertura de Prime a áreas rurales y menos accesibles de Estados Unidos, según anunció la compañía a Fox Business.

Amazon Prime ofrece entregas de supermercado y artículos diarios en menos de media hora, con tarifas diferenciadas para miembros y no miembros (REUTERS/Daniel Cole)
Amazon Prime ofrece entregas de supermercado y artículos diarios en menos de media hora, con tarifas diferenciadas para miembros y no miembros (REUTERS/Daniel Cole)

Esta apuesta por la descentralización busca acercar nodos logísticos a zonas alejadas de los grandes centros urbanos y diversificar la oferta de servicios.

Además, la integración de soluciones como Prime Air y los centros logísticos adaptables permite a Amazon combinar modelos tradicionales y tecnológicos para responder a la expectativa de inmediatez de los consumidores.

Udit Madan, vicepresidente senior de Amazon Worldwide Operations, afirmó que Amazon Now tiene como objetivo “ofrecer el máximo nivel de conveniencia cuando un cliente necesita su pedido en 30 minutos o menos”, permitiendo recibir ingredientes para una cena o acceder rápidamente a dispositivos electrónicos antes de un viaje.

Madan remarcó que la seguridad de los trabajadores y la reducción de la distancia recorrida por los repartidores son ejes centrales de la estrategia, aspectos que buscan garantizar la eficiencia operativa y el bienestar del personal.

Con la introducción de Amazon Now en Dallas y Atlanta, la compañía fortalece su posición frente a la competencia, ofreciendo a decenas de millones de clientes la posibilidad de recibir productos esenciales en media hora y consolidando un cambio de paradigma en los hábitos de consumo en Estados Unidos.

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