Tragedia en el Bronx: muere un niño de un año en el incendio de un edificio residencial

El incendio en Fordham, Bronx, dejó un saldo trágico con la muerte de un niño de un año y siete heridos, entre ellos dos gemelos en estado crítico. Foto: NBC News

Un incendio registrado este lunes en un edificio residencial de seis pisos, ubicado en el 2609 de Bainbridge Ave., en el barrio de Fordham, en el Bronx, dejó un saldo fatal: un niño de un año murió y al menos siete personas sufrieron lesiones. Entre los heridos, dos gemelos de seis años permanecen en estado crítico. Son los hermanos de la víctima.

Frente a los micrófonos de la cadena ABC 7 NY, un vecino relató la escena. La mujer escapó de su apartamento entre gritos. Clamaba por el fuego mientras las llamas brotaban desde la ventana del segundo piso.

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Según la misma fuente, los bomberos tuvieron que abrirse paso entre el humo que llenaba el pasillo para sacar a los niños pequeños.

La madre de las víctimas logró evacuar con uno de sus hijos, pero el humo y la intensidad de las llamas impidieron rescatar a los demás menores a tiempo. Foto: NBC New York

Quién era el niño que falleció en el edificio del Bronx

El niño fallecido fue identificado como Liam Parks y tenía un año.

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Los tres menores afectados —la víctima mortal y los dos gemelos de seis años— estaban con su hermana mayor y otro de sus hermanos en el departamento cuando se produjo el siniestro.

La mujer logró salir con una de sus hijas, pero el espeso humo y las altas temperaturas impidieron rescatar a los otros tres hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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Los niños fueron trasladados inicialmente al hospital St. Barnabas, donde se confirmó el fallecimiento del menor de un año.

De acuerdo a la cadena de Univisión, hasta el momento, las autoridades tampoco confirmaron oficialmente detalles sobre la nacionalidad de la familia, sin embargo, vecinos señalaron que serían originarios de Honduras.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) reporta ocho heridos, incluyendo tres bomberos, a causa del incendio en el segundo piso de Fordham Manor. Foto: captura de video @TheNewsTrending

Cómo ocurrió el incendio y cuál fue la respuesta de los bomberos

El fuego se inició en el segundo piso del inmueble, donde está ubicado el apartamento de la familia, y se propagó rápidamente al llenarse los pasillos de humo.

Según los testimonios obtenidos por ABC 7 NY, el fuego encontró vía libre en las puertas que quedaron abiertas durante la huida. El jefe de Operaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York, Malcolm Moore, reconoce en esta acción un patrón que se repite en los siniestros de la ciudad.

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“El minuto que cierras la puerta, le das más tiempo a todos para huir y evitas que el fuego te persiga”, explicó Moore.

De acuerdo con la policía, el incendio fue reportado pasadas las 15:40 del lunes 11 de mayo. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), autoridad local en manejo de emergencias, movilizó más de 20 unidades y 80 miembros de su personal y de los servicios médicos de emergencia.

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El incendio fue controlado aproximadamente una hora después, cerca de las 16:40, según la cadena estadounidense NBC New York.

Univisión confirmó que el incendio sucedió en una zona del Bronx donde la mayoría de los edificios son viejos y edificados hace décadas. Las estructuras internas ayudan a la propagación del humo cuando las llamas alcanzan las escaleras comunes.

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Cuáles son las causas recientes de incendios en Nueva York

Las autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York vinculan la ferocidad de las llamas con la costumbre de escapar y dejar atrás las puertas de los departamentos abiertas. Según Moore, este incendio en el Bronx se suma a esa lista de tragedias.

El FDNY también avisó sobre otros factores que incrementaron los incendios en edificios de Nueva York, entre ellos, sistemas eléctricos antiguos, el uso de calentadores portátiles y, más recientemente, incendios vinculados a baterías de litio utilizadas en bicicletas y scooters eléctricos. Hasta ahora, las autoridades no han relacionado este caso con ninguno de esos elementos.

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Qué hacer ante casos de incendios

Según la cadena de noticias Univisión, las autoridades recomendaron a los residentes de edificios residenciales salir inmediatamente si el fuego está dentro del apartamento, cerrar la puerta al evacuar, utilizar siempre las escaleras y llamar al 911 una vez fuera del edificio.