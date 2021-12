Murió a los 99 años Betty White, ícono de la TV y estrella de “Golden Girls”

Betty White murió a los 99 años (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Betty White, cuyo encanto atrevido la convirtió en un pilar de la televisión durante más de 60 años, ya sea como presentadora de televisión loca por los hombres en The Mary Tyler Moore Show o como loca compañera de piso en The Golden Girls, ha muerto. Tenía 99 años.

People y el Washington Post informaron de la muerte de White.

Lanzó su carrera televisiva en programas de entrevistas diurnos cuando el medio aún estaba en su infancia y perduró hasta bien entrada la era del cable y el streaming. Su combinación de dulzura y nerviosismo dio vida a una lista de personajes extravagantes en programas desde la comedia de situación Life With Elizabeth a principios de la década de 1950 hasta la excéntrica Rose Nylund en The Golden Girls en los años 80 y Boston Legal, que se emitió de 2004 a 2008.

Pero fue en 2010 cuando el estrellato de White estalló como nunca antes.

En un comercial de Snickers que se estrenó durante la transmisión del Super Bowl de ese año, se hizo pasar por un tipo agotado de energía al que atacaban durante un juego de fútbol americano.

“Mike, estás jugando como Betty White”, se burló uno de sus amigos. Blanco, tirado en el suelo y cubierto de barro, respondió: “¡Eso no es lo que dijo tu novia!”

El video instantáneamente viral ayudó a desencadenar una campaña de Facebook llamada “Betty White to Host SNL (¿por favor?)”, cuyos medio millón de fanáticos la llevaron a ser coanfitriona de Saturday Night Live en una edición muy vista y aclamada. ese fin de semana del Día de la Madre. La aparición le valió un séptimo premio Emmy.

Un mes después, TV Land estrenó Hot In Cleveland, la primera serie con guión original de la cadena, protagonizada por Valerie Bertinelli, Jane Leeves y Wendie Malick como tres veteranas del mundo del espectáculo que se mudaron a Cleveland para escapar de la obesión por la juventud de Hollywood. Se mudan a una casa atendida por una anciana viuda polaca, un personaje, interpretado por White, que debía aparecer solo en el episodio piloto.

Pero White se robó el show, y la salada Elka Ostrovsky se convirtió en una parte clave de la serie, un éxito inmediato. Fue votada como Artista del Año por miembros de The Associated Press.

“Es ridículo”, dijo White sobre el honor. “No me han captado, y espero que nunca lo hagan”.

Para entonces, White no solo se había convertido en la estrella más de moda, sino también en un modelo a seguir sobre cómo envejecer con alegría.

“No trates de ser joven”, le dijo a AP. “Solo abre tu mente. Mantente interesado en las cosas. Hay tantas cosas de las que no viviré lo suficiente como para descubrirlas, pero aún siento curiosidad por ellas “.

Su popularidad fue tal que incluso el cumpleaños de White se convirtió en un evento nacional: en enero de 2012, NBC transmitió Betty White’s 90th Birthday Party como un especial de máxima audiencia repleto de estrellas. Más tarde aparecería en series como Bones y Fireside Chat With Esther y en 2019 le dio voz a uno de los juguetes, Bitey White, en Toy Story 4.

White se mantuvo joven en parte debido a su habilidad para jugar obscena o traviesa mientras irradiaba amabilidad. La parodia de terror “Lake Placid” y la comedia “The Proposal” estuvieron marcadas por el lenguaje sorprendentemente salado de sus personajes. Y su personaje Catherine Piper mató a un hombre con una sartén en “Boston Legal”.

Pero casi no fue elegida como “Feliz ama de casa” Sue Ann Nivens en “The Mary Tyler Moore Show” en 1973. Ella y su esposo, Allen Ludden, eran amigos cercanos de Moore y el entonces esposo de Moore, el productor Grant Tinker. Se temía que si White fracasaba en el programa, que ya era un gran éxito, sería vergonzoso para los cuatro. Pero la directora de casting de CBS, Ethel Winant, declaró que White era la elección lógica. Originalmente planeado como una aparición única, el papel de Sue Ann (que presagió con humor a Martha Stewart) duró hasta que Moore terminó la serie en 1977.

“Si bien es dulce en su programa de cocina, Sue es realmente del tipo piraña”, dijo una vez White. El papel le valió dos premios Emmy como actriz de reparto en una serie de comedia.

En 1985, White actuó en NBC con Bea Arthur, Rue McClanahan y Estelle Getty en The Golden Girls. Su elenco de actrices maduras, interpretando a mujeres solteras en retiro de Miami, presentó una apuesta en una industria consciente de la juventud. Pero resultó ser un éxito sólido y duró hasta 1992.

White interpretó a Rose, una viuda amable y tenue que se las arregló para malinterpretar la mayoría de las situaciones. Volvió locos a sus compañeros de cuarto con cuentos extravagantes de la infancia en la ficción St. Olaf, Minnesota, una versión fuera de lugar del lago Wobegon.

El papel le valió otro Emmy, y lo repitió en un spin-off de corta duración, The Golden Palace.

Después de que su coprotagonista Arthur muriera en 2009, White le dijo a Entertainment Tonight: “Ella me mostró cómo ser muy valiente al interpretar la comedia. Extrañaré ese coraje “.

Las otras series de televisión de White incluyen Mama’s Family, como la irascible madre de Vicki Lawrence; Just Men, un programa de juegos en el que las mujeres intentaban predecir las respuestas a preguntas dirigidas a celebridades masculinas; y “Ladies Man”, como la maliciosa madre de Alfred Molina.

Just Men le trajo un Emmy durante el día, mientras que ganó un cuarto Emmy en horario estelar en 1996 por una filmación como invitada en The John Larroquette Show.

También apareció en numerosas miniseries y películas para televisión e hizo su debut cinematográfico como senadora de Estados Unidos en el drama de Otto Preminger en 1962 sobre el Capitolio Advise and Consent.

White comenzó su carrera televisiva como compañera de 50 dólares a la semana de una personalidad de la televisión local de Los Ángeles en 1949. Fue contratada para un programa diurno local protagonizado por Al Jarvis, el disc jockey más conocido de Los Ángeles.

Fue entonces cuando recibió un consejo para empezar a mentir sobre su edad.

“Somos muy conscientes de la edad en este país”, dijo en una entrevista de 2011 con The Associated Press. “Es una tontería, pero así somos. Así que me dijeron: “Sácate cuatro años ahora mismo. Te bendecirás en el futuro “.

“Nací en 1922. Entonces pensé: ‘Siempre debo recordar que nací en 1926′. Pero luego tendría que hacer los cálculos. Finalmente, decidí hacerlo todo “.

El blanco resultó ser natural para el nuevo medio. Era brillante, bonita y agradable, con una sonrisa arrugada y llena de hoyuelos. Un titular de 1951 de Los Angeles Times decía: “Betty White aclamada como la chica más ocupada de la televisión”.

“Hice ese programa cinco horas y media al día, seis días a la semana, durante cuatro años y medio”, recordó en 1975. Jarvis fue reemplazado por el actor Eddie Albert, y cuando fue a Europa para la película “Vacaciones en Roma”, ella encabezó la show.

Un boceto que había hecho con Jarvis se convirtió en una serie sindicada, “Life With Elizabeth”, que ganó su primer Emmy. Durante un tiempo dio entrevistas en “The Betty White Show” durante el día, filmó la serie por la noche y, a menudo, aparecía en un programa de entrevistas nocturno. También apareció en comerciales y cada año nuevo narraba el Pasadena Rose Parade.

Con la lengua simplista y las respuestas rápidas alimentadas en los años de Jarvis, fue una invitada bienvenida en “Tengo un secreto”, “To Tell the Truth”, “What’s My Line” y otros programas de juegos, hasta la “Contraseña de un millón de dólares” de 2008, que revivió el juego una vez presentado por Ludden, a quien había conocido cuando participaba en su “Contraseña” original.

Eso fue en 1961, y al año siguiente, mientras estaba de gira en el teatro de verano durante la temporada baja de televisión, protagonizó con Ludden, para entonces viudo y con tres hijos, la comedia “Critic’s Choice”.

White, que había afirmado ser “soltera militantemente” desde un matrimonio de 1947-1949, se debilitó en su determinación.

“Siempre había dicho en ‘The Tonight Show’ y en todas partes que nunca volvería a casarme”, le dijo a un periodista en 1963. “Pero Allen me superó en número. Él comenzó e incluso los niños se involucraron. Y me entregué, de buena gana “.

El matrimonio duró desde 1963 hasta su muerte por cáncer en 1981.

Fuera de la pantalla, White recaudó incansablemente dinero para causas animales como la Morris Animal Foundation y el zoológico de Los Ángeles. En 1970-1971, escribió, produjo y condujo un programa de televisión sindicado, “The Pet Set”, al que las celebridades llevaron a sus perros y gatos. En 1983 escribió un libro titulado “El amor de las mascotas de Betty White: cómo nos cuidan las mascotas” y, en 2011, publicó “Betty y sus amigos: mi vida en el zoológico”.

Su devoción por las mascotas era tal que rechazó un papel muy importante en la exitosa película de 1997 “As Good As It Gets”. Ella se opuso a una escena en la que Jack Nicholson deja caer un perro pequeño por un conducto de laEn su libro de 2011 “Si me preguntas (y por supuesto que no)”, White explicó los orígenes de su amor por los perros. Durante la Depresión, su padre fabricaba radios para vender y ganar dinero extra. Pero como pocas personas tenían dinero para comprar las radios, él las cambió de buena gana por perros, que, alojados en perreras en el patio trasero, a veces llegaban a 15 y hacían que la infancia feliz de White fuera aún más feliz.

¿Hay alguna criatura que no le guste?

“No”, dijo White a la AP. “Cualquier cosa con una pierna en cada esquina”.

Entonces, ¿qué pasa con las serpientes?

“¡Oh, AMO las serpientes!”

Nació como Betty Marion White en Oak Park, Illinois, y la familia se mudó a Los Ángeles cuando ella era una niña pequeña.

“Soy hija única, y tuve una madre y un padre que nunca trazaron una línea recta: simplemente pensaban que era gracioso”, dijo a The Associated Press en 2015. “Nos sentábamos a la mesa del desayuno y luego empezar a patearlo. Mi papá era vendedor y volvía a casa con bromas. Él decía: ‘Cariño, puedes llevar ESE a la escuela. Pero yo no tomaría ESTE ′ Nos lo pasamos de maravilla “.

Su primera ambición era ser escritora, y escribió su obra de teatro de graduación de la escuela primaria, otorgándose a sí misma el papel principal.

En Beverly Hills High School, su ambición se centró en la actuación y apareció en varias obras escolares. Sus padres esperaban que ella fuera a la universidad, pero en cambio tomó papeles en un pequeño teatro y actuó en pequeños papeles en dramas de radio.

Al explicar en 2011 cómo mantuvo su ritmo frenético incluso como octogenaria, explicó que solo necesitaba cuatro horas de sueño cada noche.

Y cuando se le preguntó cómo se las había arreglado para ser amada universalmente durante sus décadas de carrera, resumió con una sonrisa con hoyuelos: “Simplemente hago mi negocio llevarme bien con la gente para poder divertirme. Es así de simple.”vandería.