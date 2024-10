La alcaldesa de Tampa advirtió: “Milton, es la mayor tormenta en un siglo”

Funcionarios aconsejan evacuaciones en Hillsborough County ante los vientos de 257 km/h de Milton. (National Hurricane Center)

El huracán Milton ha avanzado velozmente hacia la costa oeste de Florida, y se ha convertido en una amenaza potencialmente devastadora para la región. A medida que avanza a través del Golfo de México, la tormenta ha alcanzado la categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 257 km/h (160 mph), lo que ha llevado a los funcionarios de Hillsborough County a emitir claras advertencias de evacuación.

De acuerdo con el National Hurricane Center, se espera que Milton toque tierra hacia la noche del miércoles o la madrugada del jueves. El National Weather Service advirtió sobre un “incremento en el riesgo de marejadas ciclónicas que amenazan la vida y vientos dañinos para partes de la península de Florida”. En respuesta, las autoridades locales han iniciado evacuaciones en las zonas A y B.

Jason Dougherty, jefe de bomberos del condado de Hillsborough, destacó la urgencia de esta medida, diciendo que “si permanecen ahí, podrían morir” y enfatizando que la seguridad de sus equipos de rescate también estaba en riesgo si las órdenes no se obedecían. Dougherty subrayó: “Mis hombres y mujeres podrían morir intentando rescatarlos. Son héroes, pero no los pongan en esa situación”.

Tampa recuerda los desafíos de Helene mientras la alcaldesa Jane Castor advierte sobre Milton. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Jane Castor, alcaldesa de Tampa, resaltó con firmeza la gravedad del huracán Milton, recordando los eventos del huracán Helene, que dejó una profunda impresión en la ciudad. Al respecto, mencionó: “Va a ser un evento de oleaje, de lluvia, de viento, y, si sigue en la trayectoria prevista, estamos ante la tormenta de más de un siglo aquí con Milton”, según consignó Florida Phoenix. Esta comparación con el huracán anterior subraya la potencial magnitud de la amenaza actual. Los desafíos que enfrentaron durante Helene le recuerdan a Castor cómo los equipos de emergencia se vieron abrumados cuando aquellos que ignoraron las advertencias finalmente pidieron ayuda.

Por otro lado, el sheriff Chad Chronister destacó las diferencias cruciales entre los dos huracanes, señalando cómo durante Helene los vientos no superaron los 64 km/h (40 mph), permitiendo que los servicios de emergencia operaran sin interrupciones. Ahora, predice una situación distinta: “Sentimos bastante confianza en que, independientemente del trayecto de esta tormenta, no será el caso esta vez. Habrá un momento en el que tendremos que suspender el servicio”.

Además de la cuestión inmediata de la evacuación y la seguridad, representantes políticos como la congresista demócrata de Tampa Bay, Kathy Castor, han informado que el gobierno federal está “totalmente involucrado” en los preparativos para enfrentar el impacto del huracán en el estado. “Más de 7,000 efectivos han sido movilizados para alistar alimentos, agua, lonas, y todos los recursos que sabemos que vamos a necesitar”, subrayó Castor. Animó a los residentes en las zonas de evacuación a mantener un ojo en sus vecinos que puedan necesitar ayuda, mencionando: “Es el momento de servirles y acudir a su rescate”.

El huracán Milton, con vientos cuatro veces más fuertes que Helene, promete condiciones devastadoras. (CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS)

Finalmente, una advertencia crucial dirigida a los conductores de vehículos eléctricos intenta prevenir situaciones peligrosas debido a inundaciones con agua salada que ocurrieron durante el huracán Helene. Ken Hagan, presidente de la Comisión del Condado de Hillsborough, destacó: “Nunca conduzcan a través de aguas inundadas. El agua y las baterías de vehículo eléctrico no se mezclan”, advirtiendo sobre los incendios potencialmente catastróficos que podrían surgir.

Para aquellos que intenten determinar si residen en una zona de evacuación, pueden consultar el sitio web “Know Your Zone, Know Your Home” del Florida Division of Emergency Management para obtener información adicional.