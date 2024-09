Joe Biden recibió a Volodimir Zelenzky en la Casa Blanca con el foco puesto en fortalecer a Ucrania (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Joe Biden recibió este jueves en su despacho de la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con el foco puesto en acelerar la entrega de armas y fortalecer a la nación de cara a posibles negociaciones, antes del final de su mandato.

Algunos de los temas en agenda fueron el recientemente anunciado paquete de ayuda militar, valorado en USD 8.000 millones, así como el pedido de Kiev para el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso.

“Hoy vamos a discutir los detalles de este plan y cómo coordinar nuestras posiciones, su uso y enfoque. Nuestros equipos trabajarán juntos para asegurar la implementación de nuestros futuros pasos”, dijo Zelensky, mientras que desde el Gobierno estadounidense fueron más prudentes y descartaron algún tipo de declaración oficial al respecto en las próximas horas.

En su lugar, Biden, que ya lleva 11 encuentros con su par desde el inicio de la guerra, insistió en que “Rusia no prevalecerá” sino que “Ucrania prevalecerá”. “Seguiremos apoyándolos en cada paso del camino y, para cuando termine mi mandato, el 20 de enero, habremos fortalecido la posición de Ucrania en futuras negociaciones”, prometió.

Estados Unidos ratificó su apoyo a Volodimir Zelensky (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Finalizada esta reunión, en el Despacho Oval, Zelensky mantuvo conversaciones con la vicepresidente y candidata demócrata, Kamala Harris, quien también dijo al mandatario que su “apoyo Ucrania es inquebrantable”.

“El pueblo ucraniano está defendiendo valientemente sus hogares y su patria, su libertad y su democracia, contra un dictador brutal” y, por ello, se comprometió a “continuar apoyando” al país y a “trabajar para asegurar que prevalezca en esta guerra, para que esté seguro, protegido y sea próspero”.

En ese sentido, se refirió a la importancia de que la comunidad internacional se mantenga firme junto a Kiev, tanto en el envío de artillería, el entrenamiento de tropas y las condenas ante foros y organismos, dado que “envalentonamientos” de este estilo, por parte de líderes totalitarios, representan una amenaza para todo el mundo.

“La historia nos ha mostrado que si permitimos que agresores como Vladimir Putin conquisten tierras con impunidad, entonces seguirán adelante, y Putin podría poner su mira en Polonia, los Estados bálticos y otros aliados de la OTAN. La historia nos recuerda que Estados Unidos no puede y no debe aislarse del resto del mundo. El aislamiento no es protección”, aseguró la candidata.

“Estados Unidos apoya a Ucrania no por caridad, sino porque es parte de nuestros intereses estratégicos”, agregó.

Así, Harris cargó implícitamente contra su rival, Donald Trump, a quien acusó de querer obligar a Ucrania a “ceder grandes partes de su territorio soberano” y exigirle que “acepte la neutralidad”, basándose en declaraciones del empresario en las que sostuvo que, de ser elegido presidente, pondría fin a la guerra de inmediato.

“Estas propuestas son las mismas que las de Putin. Seamos claros, no son propuestas de paz, son propuestas de rendición”, apuntó la demócrata.

Finalizada la reunión con Biden, Zelensky mantuvo conversaciones con la vicepresidente y candidata demócrata, Kamala Harris (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Zelensky agradeció a la Vicepresidente la solidaridad transmitida durante el encuentro y le extendió su pedido para fortalecer las defensas aéreas y la infraestructura de su país. También, le manifestó su voluntad de presentarle el “Plan de la Victoria” a detalle, que permanece secreto para el resto de los aliados.

Este viernes, Trump tiene previsto mantener su propio encuentro con el Presidente ucraniano en Nueva York. “Me reuniré con él mañana por la mañana, alrededor de las 09:45 hora local en la Torre Trump”, confirmó el empresario republicano en las últimas horas.

(Con información de AFP y EFE)