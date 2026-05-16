Un conductor alcoholizado atropelló a cinco personas en Manhattan: dos murieron y tres resultaron heridas

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, Elvin Suárez perdió el control de su camioneta mientras conducía ebrio por la Avenida Amsterdam en Manhattan el viernes por la noche y se estrelló contra una multitud de personas, matando a dos hombres e hiriendo a otros tres. Foto: X @NYT

Un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su camioneta el viernes por la noche en Manhattan y atropelló a una multitud, provocando la muerte de dos hombres y dejando al menos tres heridos.

El hecho ocurrió en el barrio Upper West Side y fue informado por el Departamento de Policía de Nueva York y el diario The New York Times.

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Quién es el hombre que perdió el control de su camioneta en Manhattan y causó la muerte de dos personas

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, Elvin Suárez causó la muerte de dos hombres e hirió a otros tres.

Según el diario estadounidense, el conductor fue acusado el sábado de homicidio involuntario, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol, según la policía.

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Elvin Suáres fue detenido luego del accidente ocurrido a las 18:00 horas cerca Avenida Amsterdam y la Calle 109 Oeste, en el Upper West Side.

El conductor fue acusado el sábado de homicidio involuntario, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol, según la policía. Fue detenido tras el accidente ocurrido a las 18:00 cerca de la Avenida Amsterdam y la Calle 109 Oeste, en el Upper West Side. Foto: NBC New York

Según el Departamento de Policía de Nueva York y The New York Times, Suárez manejaba un SUV Mercedes-Benz negro que primero chocó contra dos autos estacionados, cruzó un carril bici y terminó en medio de una multitud, deteniéndose contra un parquímetro con las ruedas delanteras sobre la acera.

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La colisión con el segundo vehículo, una furgoneta conducida por un hombre de 51 años, desencadenó una reacción en cadena que involucró a otros cuatro autos estacionados sin ocupantes.

Quiénes son las víctimas fallecidas en Manhattan

Las autoridades identificaron el sábado a las víctimas como Jason Negron, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35. La policía informó que Negron vivía aproximadamente a una milla al sur del lugar del accidente, mientras que Saint-Hilaire residía en el Upper East Side.

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Otros dos peatones, un hombre de 36 años y otro de 44, y el conductor de la furgoneta fueron hospitalizados y se encuentran estables, según informó la policía.

Sin embargo, el sábado no fue posible contactar con Suárez para obtener comentarios y aún no se le había asignado un abogado.

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Cómo fue el accidente en Manhattan

Jorgé Santiago y su esposa Eva cruzaban la Avenida Amsterdam a la altura de la Calle 109 Oeste cuando ocurrió el accidente. Según su relato, todo comenzó dos cuadras al sur de donde se encontraban, cuando vieron una camioneta SUV negra chocar contra un auto cerca de la Calle 107 y acelerar hacia el norte.

Al llegar a la Calle 109 Oeste, el vehículo impactó contra el bordillo que separa el carril bici del resto de la calle, lo que provocó que la camioneta saliera disparada por los aires y cayera cerca del lugar donde un grupo de hombres del vecindario suele reunirse a jugar al dominó.

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El todoterreno “saltó por los aires y, al caer, se estrelló contra todos”, afirmó Jorgé Santiago, de 53 años, quien rompió en llanto al describir el accidente.

En una entrevista publicada en X, una mujer que se identificó como vecina y testigo, afirmó que en ese momento un ciclista circulaba por el carril bici.

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La vecina relató que el ciclista fue atropellado y lanzado a la acera, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarlo. Después del impacto, añadió la misma fuente, que otro hombre quedó atrapado bajo el SUV negro.

La policía permaneció en el lugar hasta bien entrada la noche, y a las 22:00 del viernes todavía había tramos de las calles Amsterdam y 109 acordonados por la policía.

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