Nueva York: cuáles son los derechos de los inquilinos frente a un aumento del alquiler

Los ciudadanos que necesiten alquilar una vivienda en la ciudad de Nueva York cuentan con una serie de derechos en caso de que les aumenten el alquiler.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciudadanos que necesiten alquilar una vivienda en la ciudad de Nueva York cuentan con una serie de derechos frente a posibles aumentos del alquiler.

A través de la guía oficial de servicios de la ciudad, conocida como NYC Rent Increase Guide, las autoridades estatales y locales recordaron que los propietarios no pueden incrementar el valor de los alquileres de manera arbitraria y que la legislación vigente protege a todos los inquilinos por igual.

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Según el sitio oficial, las normas de protección se aplican a todos los habitantes de la ciudad, independientemente de su estatus migratorio.

Los ciudadanos que necesiten alquilar una vivienda en la ciudad de Nueva York cuentan con una serie de derechos frente a posibles aumentos del alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los derechos de los inquilinos en Nueva York

Uno de los principales derechos es recibir un aviso previo ante un aumento del alquiler. Los propietarios deben notificar por escrito si planean incrementar el valor del alquiler en más del 5%. Del mismo modo, también están obligados a informar por escrito si no renovarán el contrato de arrendamiento.

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Según el sitio oficial, el plazo de preaviso depende del tiempo que la persona lleve viviendo en la propiedad y de la duración del contrato:

Si el inquilino vive en la vivienda desde hace menos de un año y no posee un contrato de un año o más, el aviso debe realizarse con 30 días de anticipación.

Si reside en la unidad desde hace más de un año pero menos de dos, o si el contrato tiene una duración mínima de un año pero inferior a dos, el plazo es de 60 días.

Si vive en la propiedad desde hace más de dos años o el contrato es de al menos dos años, el propietario debe avisar con 90 días de anticipación.

Uno de los principales derechos es recibir un aviso previo ante un aumento del alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el propietario no cumple con el aviso obligatorio

En caso de que el propietario no entregue la notificación correspondiente, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda pagando el alquiler actual. Además, puede informarle al arrendador sobre la obligación legal de emitir el aviso.

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Las personas también están habilitadas para continuar viviendo en el inmueble y mantener el pago vigente hasta que:

El propietario entregue una notificación escrita sobre el aumento del alquiler o la no renovación del contrato.

Se cumpla el plazo legal de 30, 60 o 90 días desde la recepción del aviso.

El sitio oficial recomienda que quienes tengan dudas sobre aumentos de alquiler se comuniquen al 311 y soliciten la “Línea de Ayuda para Inquilinos”.

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Numerosos carteles de "Se Alquila" dominan los edificios de apartamentos en una concurrida calle de Nueva York, reflejando el dinámico mercado de alquiler de la ciudad tras una lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede con las órdenes de desalojo

La normativa también establece que los propietarios deben contar con una orden judicial para desalojar a un inquilino. Es ilegal impedirle el acceso al apartamento o expulsarlo sin autorización de la Justicia.

Estas órdenes deben obtenerse mediante un proceso formal ante el tribunal de vivienda. En caso de que un juez apruebe el desalojo, un alguacil debe notificar al inquilino con al menos 14 días de anticipación antes de ejecutarlo.

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Cuánto subieron los alquileres en Nueva York en el último año

La creciente brecha entre los alquileres vigentes y las rentas de mercado en Nueva York convirtió la movilidad residencial en una opción reservada para pocos a comienzos de 2026..

El informe del primer trimestre de 2026 de Realtor.com, citado por Mortgage Professional America, revela que el alquiler medio solicitado en la ciudad alcanzó los USD 3.616, con un incremento interanual de 6,2%, ubicando la diferencia respecto a los precios que pagan los inquilinos actuales por encima de los USD 1.750 al mes. Dejar un contrato previo deja de ser una elección para transformarse en una barrera económica.

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Mudarse a un apartamento disponible exige, según Mortgage Professional America, soportar un salto de alquiler de USD 1.761mensuales. Para mantener el gasto en vivienda dentro del umbral habitual del 30% de los ingresos, un hogar típico debería sumar más de USD 70.440 anuales, una cifra que excluye a gran parte de la población de la ciudad.

Las estadísticas muestran que este fenómeno afecta de manera heterogénea a los diferentes distritos. Manhattan lidera los aumentos, con un alquiler medio ofertado de USD 4.878, una suba interanual de 8,3%y un umbral de ingreso requerido que ronda los USD 195.120.

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