Cientos de estudiantes judíos de Columbia publicaron una carta: “Los manifestantes en el campus nos han deshumanizado”

Estudiantes judíos cuentan sus experiencias durante estos meses (REUTERS/Caitlin Ochs)

Las tensiones han aumentado en los enfrentamientos con los estudiantes que protestan contra la guerra entre Israel y Hamas en las universidades de todo Estados Unidos y, cada vez más, en Europa.

En ese sentido, cientos de estudiantes judíos de la Universidad de Columbia, donde comenzó el movimiento, publicaron una carta que articula sus experiencias en el campus durante los últimos seis meses. La misiva cuenta la historia de cómo es ser un estudiante judío en este momento.

Enfatizan que “muchos han hablado en nuestro nombre”, refiriéndose a la representación errónea de su identidad y creencias. Además, subrayan su conexión profunda con la comunidad judía y su compromiso con la cultura e historia judías, mientras desmienten la idea de que todos son “activistas políticos”.

Defienden el sionismo como parte esencial de su identidad, afirmando que “el judaísmo no puede separarse de Israel”. Asimismo, denuncian el creciente antisemitismo en el campus, que los deshumaniza y acusa injustamente de ser “colonizadores” y “opresores”. Los estudiantes resaltan su amor por Israel, pero también su disposición a criticar al gobierno israelí cuando sea necesario, reflejando un enfoque crítico y comprometido con el país.

“Dimos la alarma el 12 de octubre cuando muchos protestaron contra Israel mientras los cadáveres de nuestros amigos y familiares aún estaban calientes”, denuncian en la carta.

Hacen un llamado a buscar “seriamente la paz, la verdad y la empatía” en el campus, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. La carta refleja la complejidad de la identidad judía y el sionismo, así como la lucha continua contra el antisemitismo en entornos académicos.

Además, aborda la impotencia al ver que compañeros y profesores los quieren dejar afuera: “Nos sentimos impotentes cuando vimos a estudiantes y profesores bloquear físicamente a los estudiantes judíos para que no ingresaran a partes del campus que compartimos, o incluso cuando voltearon la cara en silencio. Este silencio nos resulta familiar. Nosotros nunca olvidaremos”.

La carta completa:

En nuestro nombre: un mensaje de estudiantes judíos de la Universidad de Columbia

Durante los últimos seis meses, muchos han hablado en nuestro nombre. Algunos son ex alumnos bien intencionados o no afiliados que se presentan para ondear la bandera israelí frente a las puertas de Columbia. Algunos son políticos que buscan utilizar nuestras experiencias para fomentar la guerra cultural de Estados Unidos. En particular, algunos son nuestros pares judíos que se simbolizan a sí mismos al afirmar que representan “valores judíos reales” e intentan deslegitimar nuestras experiencias vividas de antisemitismo. Estamos aquí, escribiéndoles como estudiantes judíos de la Universidad de Columbia, que están conectados con nuestra comunidad y profundamente comprometidos con nuestra cultura e historia. Nos gustaría hablar en nuestro nombre.

Muchos de nosotros nos sentamos a tu lado en clase. Somos sus compañeros de laboratorio, sus compañeros de estudio, sus pares y sus amigos. Participamos en los mismos gobierno estudiantil, clubes, vida griega, organizaciones de voluntariado y equipos deportivos que tú.

La mayoría de nosotros no elegimos ser activistas políticos. No tocamos tambores ni cantamos consignas pegadizas. Somos estudiantes promedio, simplemente intentamos pasar los exámenes finales como el resto de ustedes. Aquellos que nos demonizan bajo el manto del antisionismo nos obligaron a participar en nuestro activismo y a defender públicamente nuestras identidades judías.

Creemos con orgullo en el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en nuestra patria histórica como principio fundamental de nuestra identidad judía. Al contrario de lo que muchos han tratado de venderles, no, el judaísmo no puede separarse de Israel. El sionismo es, en pocas palabras, la manifestación de esa creencia.

Nuestros textos religiosos están repletos de referencias a Israel, Sión y Jerusalén. La tierra de Israel está llena de restos arqueológicos de una presencia judía que abarca siglos. Sin embargo, a pesar de haber vivido generaciones en el exilio y la diáspora en todo el mundo, el pueblo judío nunca dejó de soñar con regresar a nuestra patria: Judea, el mismo lugar del que deriva nuestro nombre, “judíos”. De hecho, hace apenas un par de días, todos cerramos nuestro séder de Pesaj con la proclamación: “¡El año que viene en Jerusalén!”

Muchos de nosotros no somos practicantes de la religión, pero el sionismo sigue siendo un pilar de nuestras identidades judías. Nos han expulsado de Rusia, Libia, Etiopía, Yemen, Afganistán, Polonia, Egipto, Argelia, Alemania, Irán y la lista continúa. Nos conectamos con Israel no sólo como nuestra patria ancestral sino como el único lugar en el mundo moderno donde los judíos pueden tomar posesión de su propio destino de manera segura. Nuestras experiencias en Columbia en los últimos seis meses son un conmovedor recordatorio de precisamente eso.

Crecimos con historias de nuestros abuelos sobre campos de concentración, cámaras de gas y limpieza étnica. La esencia del antisemitismo de Hitler era el hecho mismo de que “no éramos lo suficientemente europeos”, que como judíos éramos una amenaza para la raza aria “superior”. Esta ideología finalmente dejó a seis millones de nosotros en cenizas.

Hacen un llamado a buscar “seriamente la paz, la verdad y la empatía” en el campus, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. La carta refleja la complejidad de la identidad judía y el sionismo, así como la lucha continua contra el antisemitismo en entornos académicos (Mary Altaffer/Pool via REUTERS)

La malvada ironía del antisemitismo actual es una retorcida inversión de nuestro legado del Holocausto; los manifestantes en el campus nos han deshumanizado, imponiendonos la caracterización del “colonizador blanco”. Nos han dicho que somos “los opresores de todas las personas de color y que “el Holocausto no fue especial“. Los estudiantes de Columbia han coreado “no queremos sionistas aquí“, junto con “muerte al Estado sionista” y “regresen a Polonia“, donde nuestros familiares yacen en fosas comunes.

Esta enfermiza distorsión ilumina la naturaleza del antisemitismo: en cada generación, se culpa al pueblo judío y se lo considera el chivo expiatorio como responsable del mal social de la época. En Irán y en el mundo árabe, fuimos sometidos a una limpieza étnica por nuestros presuntos vínculos con la “entidad sionista”. En Rusia, sufrimos violencia patrocinada por el Estado y finalmente fuimos masacrados por ser capitalistas. En Europa fuimos víctimas de genocidio porque éramos comunistas y no lo suficientemente europeos. Y hoy nos enfrentamos a la acusación de ser demasiado europeos, retratados como los peores males de la sociedad: colonizadores y opresores. Nos atacan por nuestra creencia de que Israel, nuestra patria ancestral y religiosa, tiene derecho a existir. Somos el objetivo de quienes hacen un mal uso de la palabra sionista como un insulto aseado para referirse a los judíos, sinónimo de racista, opresivo o genocida. Sabemos muy bien que el antisemitismo está cambiando de forma.

Estamos orgullosos de Israel. Israel, la única democracia de Oriente Medio, es el hogar de millones de judíos mizrajíes (judíos de ascendencia de Oriente Medio), judíos asquenazíes (judíos de ascendencia de Europa central y oriental) y judíos etíopes, así como millones de árabes israelíes, en más de un año. millones de musulmanes y cientos de miles de cristianos y drusos. Israel es nada menos que un milagro para el pueblo judío y para Oriente Medio en general.

Nuestro amor por Israel no requiere un conformismo político ciego. Es todo lo contrario. Para muchos de nosotros, es nuestro profundo amor y compromiso con Israel lo que nos empuja a objetar cuando su gobierno actúa de maneras que consideramos problemáticas. El desacuerdo político israelí es una actividad inherentemente sionista; No hay que mirar más allá de las protestas contra las reformas judiciales de Netanyahu –desde Nueva York hasta Tel Aviv– para comprender lo que significa luchar por el Israel que imaginamos. Basta con un par de charlas de café con nosotros para darnos cuenta de que nuestras visiones de Israel difieren dramáticamente entre sí. Sin embargo, todos venimos de un lugar de amor y aspiración de un futuro mejor para israelíes y palestinos por igual.

Si los últimos seis meses en el campus nos han enseñado algo es que una población numerosa y ruidosa de la comunidad de Columbia no comprende el significado del sionismo y, posteriormente, no comprende la esencia del pueblo judío. Sin embargo, a pesar de que hemos estado denunciando el antisemitismo que hemos estado experimentando durante meses, nuestras preocupaciones han sido ignoradas e invalidadas. Así que aquí estamos para recordártelo:

Dimos la alarma el 12 de octubre cuando muchos protestaron contra Israel mientras los cadáveres de nuestros amigos y familiares aún estaban calientes.

Retrocedimos cuando la gente gritaba “resistan por todos los medios necesarios”, diciéndonos que somos “todos endogámicos” y que “no tenemos cultura”.

Nos estremecimos cuando un “activista” levantó un cartel que decía a los estudiantes judíos que eran los próximos objetivos de Hamas, y sacudimos la cabeza con incredulidad cuando los usuarios de Sidechat nos dijeron que estábamos mintiendo.

En última instancia, no nos sorprendió que un líder del campamento de la CUAD dijera públicamente y con orgullo que “los sionistas no merecen vivir " y que tenemos suerte de que “no simplemente salgan a asesinar a sionistas”.

Nos sentimos impotentes cuando vimos a estudiantes y profesores bloquear físicamente a los estudiantes judíos para que no ingresaran a partes del campus que compartimos, o incluso cuando voltearon la cara en silencio. Este silencio nos resulta familiar. Nosotros nunca olvidaremos.

Una cosa es segura. No dejaremos de defendernos. Estamos orgullosos de ser judíos y estamos orgullosos de ser sionistas.

Vinimos a Columbia porque queríamos expandir nuestras mentes y entablar conversaciones complejas. Si bien el campus puede estar plagado de retórica de odio y binarios simplistas ahora, nunca es demasiado tarde para comenzar a reparar las fracturas y comenzar a desarrollar relaciones significativas a través de divisiones políticas y religiosas. Nuestra tradición nos dice: “Ama la paz y busca la paz“. Esperamos que se una a nosotros para buscar seriamente la paz, la verdad y la empatía. Juntos podemos reparar nuestro campus.