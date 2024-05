Tres razones por las que las protestas en los campus contra la guerra en Gaza son parte del problema

Un estudiante con toga de graduación y birrete en la mano pasa junto al campamento de protesta instalado por manifestantes propalestinos en la Universidad de Wisconsin (Mark Hoffman/Milwaukee Journal Sentinel/Reuters)

Los lectores me han preguntado, y yo me he preguntado últimamente, qué opino de las manifestaciones universitarias para detener la guerra en Gaza. Cualquiera que lea esta columna desde el 7 de octubre sabe que mi atención se ha centrado en los acontecimientos sobre el terreno en Oriente Próximo, pero este fenómeno se ha hecho demasiado grande para ignorarlo. En resumen: todo el asunto me parece muy preocupante, porque los mensajes dominantes de las voces más ruidosas y de muchas pancartas rechazan verdades importantes sobre cómo empezó esta última guerra de Gaza y qué se necesitará para llevarla a una conclusión justa y sostenible.

Mi problema no es que las protestas en general sean “antisemitas”; yo no usaría esa palabra para describirlas y, de hecho, me siento profundamente incómodo como judío con la forma en que se lanza la acusación de antisemitismo sobre la cuestión de Israel-Palestina. Mi problema es que soy un pragmático testarudo que vivió en Beirut y Jerusalén, que se preocupa por la gente de todos los bandos y que sabe una cosa por encima de todo gracias a mis décadas en la región: la única solución justa y viable a este problema son dos Estados-nación para dos pueblos indígenas.

Si estás a favor, sea cual sea tu religión, nacionalidad o política, formas parte de la solución. Si no estás a favor, eres parte del problema.

Y por todo lo que he leído y visto, demasiadas de estas protestas se han convertido en parte del problema, por tres razones fundamentales.

En primer lugar, prácticamente todas tratan de poner fin al vergonzoso comportamiento de Israel al matar a tantos civiles palestinos en su persecución de los combatientes de Hamas, mientras que dan vía libre a la vergonzosa ruptura por parte de Hamas del alto el fuego que existía el 7 de octubre. Esa mañana, Hamas lanzó una invasión en la que asesinó a padres israelíes delante de sus hijos, a niños delante de sus padres -documentándolo con cámaras GoPro-, violó a mujeres israelíes y secuestró o mató a todo el que pudo, desde niños pequeños hasta abuelos enfermos.

Una vez más, puedes estar -y deberías estar- horrorizado por la respuesta de Israel: bombardear todo a su paso en Gaza de forma tan desproporcionada que miles de niños han muerto, han quedado mutilados y huérfanos. Pero si te niegas a reconocer lo que hizo Hamas para desencadenar esto -no para justificar lo que ha hecho Israel, sino para explicar cómo el Estado judío pudo infligir tanto sufrimiento a hombres, mujeres y niños palestinos a la inversa- no eres más que otro sesgado echando otro leño sesgado al fuego. Al dar a Hamas un pase, las protestas han puesto la carga sobre Israel hasta tal punto que su propia existencia es un objetivo para algunos estudiantes, mientras que el comportamiento asesino de Hamas se hace pasar por una loable aventura de descolonización.

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una protesta en apoyo de los palestinos de Gaza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (REUTERS/Brian Snyder)

En segundo lugar, cuando la gente canta eslóganes como “liberemos Palestina” y “del río al mar”, en esencia están pidiendo la eliminación del Estado de Israel, no una solución de dos Estados. Están argumentando que el pueblo judío no tiene derecho a la autodeterminación ni a la autodefensa. Yo no creo eso de los judíos, ni tampoco de los palestinos. Creo en una solución de dos Estados en la que Israel, a cambio de garantías de seguridad, se retire de Cisjordania, la Franja de Gaza y las zonas árabes de Jerusalén Este, y se establezca en esos territorios ocupados en 1967 un Estado palestino desmilitarizado que acepte el principio de dos Estados para dos pueblos.

Creo en ello tan firmemente que de lo que más orgulloso me siento en mis 45 años de carrera es de mi entrevista con el príncipe heredero saudí Abdullah bin Abdul Aziz, en febrero de 2002, en la que, por primera vez, hizo un llamamiento a toda la Liga Árabe para que ofreciera la paz total y la normalización de las relaciones con Israel a cambio de la retirada total a las líneas de 1967 -un llamamiento que llevó a la Liga Árabe a celebrar una conferencia de paz al mes siguiente, los días 27 y 28 de marzo, en Beirut, para hacer precisamente eso. Se denominó Iniciativa Árabe de Paz.

¿Y saben cuál fue la respuesta de Hamas a esa primera iniciativa de paz panárabe para una solución de dos Estados? Dejaré que la CNN se lo diga. Aquí está su informe desde Israel en la noche del 27 de marzo de 2002, justo después de la apertura de la cumbre de paz de la Liga Árabe:

NETANYA, Israel - Un terrorista suicida mató al menos a 19 personas e hirió a 172 en un popular hotel costero el miércoles, al comienzo de la festividad religiosa judía de Pascua. Al menos 48 de los heridos fueron calificados de «graves».

El atentado se produjo en un abarrotado comedor del Park Hotel, un complejo turístico costero, durante la tradicional comida que marca el inicio de la Pascua judía. ... El grupo palestino Hamás, un grupo fundamentalista islámico etiquetado como organización terrorista por el Departamento de Estado estadounidense, reivindicó la autoría del atentado.

Sí, esa fue la respuesta de Hamas a la iniciativa de paz árabe de dos Estados-nación para dos personas: volar por los aires un Séder de Pascua en Israel.

Oye, Friedman, pero ¿qué hay de toda la violencia que los colonos israelíes perpetraron contra los palestinos y de cómo Bibi Netanyahu construyó deliberadamente a Hamas y socavó a la Autoridad Palestina, que abrazó Oslo?

Respuesta: esa violencia y esas acciones de Netanyahu son horribles y perjudiciales también para una solución de dos Estados. Por eso soy intensamente tanto anti-Hamas como anti-Netanyahu. Y si te opones sólo a uno y no también al otro, deberías reflexionar un poco más sobre lo que gritas en tu protesta o en tu antiprotesta. Porque nadie ha hecho más para dañar las perspectivas de una solución de dos Estados que las facciones codependientes de Hamas y Netanyahu.

Hamas no está en contra de la ocupación posterior a 1967. Se opone a la existencia de un Estado judío y cree que debería haber un Estado islámico entre el río y el mar. Cuando las protestas en los campus universitarios ignoran esto, forman parte del problema. Tanto como los partidarios de Israel que ignoran el hecho de que los miembros de extrema derecha del propio gobierno de coalición de Netanyahu están a favor de un Estado judío desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. ¿Cómo lo sé? Porque Netanyahu lo escribió en el acuerdo de coalición entre él y sus socios de extrema derecha.

Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad Nacional de Israel, habla con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Knesset (REUTERS/Amir Cohen)

La tercera razón por la que estas protestas se han convertido en parte del problema es que ignoran la opinión de muchos palestinos de Gaza que detestan la autocracia de Hamas. Estos palestinos están enfurecidos precisamente por lo que estas manifestaciones estudiantiles ignoran: Hamas lanzó esta guerra sin permiso de la población gazatí y sin preparación para que los gazatíes se protegieran a sí mismos cuando Hamas sabía que le seguiría una brutal respuesta israelí. De hecho, un funcionario de Hamas dijo al comienzo de la guerra que sus túneles eran sólo para sus combatientes, no para los civiles.

Esto no excusa en absoluto a Israel por sus excesos, pero, de nuevo, tampoco es dar a Hamas un pase por propiciarlos.

Mi opinión: Hamas estaba dispuesto a sacrificar a miles de civiles de Gaza para ganarse el apoyo de la próxima generación global en TikTok. Y funcionó. Pero una de las razones por las que funcionó fue la falta de pensamiento crítico de demasiados miembros de esa generación, el resultado de una cultura universitaria que se ha convertido demasiado en qué pensar y no en cómo pensar.

Recomiendo encarecidamente unos cuantos artículos sobre lo enfadados que están los gazatíes con Hamas por iniciar esta guerra sin otro objetivo en mente que la infructuosa tarea de intentar destruir Israel para que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, pudiera vengarse personalmente.

Me llamó especialmente la atención un artículo en The National, un periódico de Abu Dhabi, escrito por Ahmed Fouad Alkhatib, un palestino-estadounidense criado en Gaza. El titular es: “La guerra de Israel ha matado a 31 miembros de mi familia, pero es vital hablar contra Hamas”. Alkhatib situó el ataque de Hamas del 7 de octubre en el contexto de las crecientes protestas contra su gobierno inepto y autócrata que han estallado periódicamente en Gaza desde 2019, bajo el lema “Queremos vivir”.

Escribió Alkhatib, analista político que es investigador principal no residente en el Atlantic Council: “Habiendo crecido en Gaza, experimenté el ascenso de Hamas al poder y su control gradual sobre la Franja y la política y la sociedad palestinas, escondiéndose detrás de una narrativa de resistencia y utilizando políticas extremistas para sabotear las perspectivas de una resolución pacífica del conflicto con Israel. Meses antes del 7 de octubre, decenas de miles de gazatíes protestaron en las calles desafiando a Hamas, al igual que en 2019 y 2017”.

Alkhatib añadió que el movimiento de protesta “‘Queremos vivir’ denunciaba las condiciones de vida y el desempleo en Gaza, así como la falta de un horizonte político para un cambio significativo en las realidades y oportunidades del territorio. El régimen de Hamas consistía en una empresa criminal y despótica que utilizaba Gaza como refugio para los miembros y afiliados del grupo y convertía a los palestinos de allí en sujetos dependientes de la ayuda y de la comunidad internacional” y convertía Gaza en “una ‘ciudadela de la resistencia’ que formaba parte de una nefasta alianza regional con Irán”.

Un campus con pensadores críticos podría haber organizado una charla en el claustro central sobre este tema, y no sólo sobre la violencia de los colonos israelíes.

Con este telón de fondo, estamos viendo cómo los presidentes de universidades como Rutgers y Northwestern aceptan algunas de las demandas de los estudiantes para poner fin a sus protestas. Como resumió NPR, las “demandas varían según la universidad, aunque en general exigen el fin de la guerra entre Israel y Hamas, la divulgación de las inversiones institucionales y la desinversión en empresas vinculadas a Israel o que de otro modo se benefician de su operación militar en Gaza”.

Lo que más necesitan ahora palestinos e israelíes no son gestos performáticos de desinversión, sino gestos reales de inversión con impacto, no la amenaza de una guerra más profunda en Rafah, sino una forma de crear más socios para la paz. Invertir en grupos que promuevan el entendimiento entre árabes y judíos, como Abraham Initiatives o el New Israel Fund. Invertir en el desarrollo de capacidades de gestión para los palestinos de Cisjordania y Gaza, como la maravillosa red de Educación para el Empleo o Anera, que ayudará a una nueva generación a hacerse cargo de la Autoridad Palestina y a construir instituciones fuertes y no corruptas para dirigir un Estado palestino.

No es momento para el pensamiento excluyente. Es el momento del pensamiento complejo y del pensamiento pragmático: ¿Cómo conseguimos dos Estados-nación para dos pueblos indígenas? Si quieres marcar la diferencia y no quedarte en un mero argumento, defiéndelo, trabaja por ello, rechaza a quien lo rechace y da un abrazo a quien lo apoye.

