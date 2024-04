Biden ratificó su compromiso con la liberación de los rehenes israelíes: “No descansaré hasta que vuelvan a los brazos de sus seres queridos”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a niños que estuvieron secuestrados por terroristas en la Franja de Gaza (X: @POTUS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este sábado su compromiso con la lucha por la liberación de los rehenes, secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamas el pasado 7 de octubre. El mandatario aseguró, durante un encuentro con la niña israelí-estadounidense Abigail Edan, de 4 años, que estuvo en manos de los terroristas en Gaza, que no dejará de trabajar hasta que se consiga el retorno seguro de cada uno de estos civiles.

“No descansaré hasta que todos los rehenes arrancados de sus familias y secuestrados por Hamas regresen a los brazos de sus seres queridos. Tienen mi palabra. Sus familias tienen mi palabra”, sostuvo desde el Despacho Oval.

Edan fue una de las liberadas en un cese del fuego efectuado el pasado noviembre, la única tregua concretada hasta el momento. Sin embargo, actualmente, las partes se encuentran negociando una nueva propuesta, sobre la que se han asegurado “avances notables”.

Este sábado, Hamas confirmó que había recibido la propuesta formal por parte de Israel, que contempla un intercambio de rehenes por presos palestinos, tal como la anterior, y que ahora deberá evaluarla.

Israel, por su parte, ha asegurado que no dará lugar a que el grupo terrorista se demore pero, a su vez, sostuvo que una respuesta positiva podría poner en pausa la incursión prevista en la ciudad sureña de Rafah.

“La liberación de los rehenes es nuestra máxima prioridad. Si hay un acuerdo, suspenderemos la operación”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, durante una entrevista.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, la iniciativa bajo análisis propone una pausa en las operaciones militares israelíes de seis semanas así como el regreso de los desplazados al norte de Gaza mientras se produce, a su vez, el intercambio de prisioneros palestinos por 33 secuestrados. La cifra responde a cuestiones humanitarias y será determinante para el alto el fuego.

El pacto contempla la liberación de 33 rehenes (Israel Aguilar Esquivel/Infobae)

Si bien en los últimos meses se han estudiado otras propuestas, incluso hubo un gran interés por alcanzar un pacto antes del Ramadán. Reportes de Egipto -donde se producen muchas de las conversaciones- señalaron que “se han logrado avances notables en el acercamiento de los puntos de vista de las delegaciones” y que las “fructíferas” charlas permitieron superar “muchos obstáculos que impedían alcanzar un acuerdo de tregua”.

No obstante, aún hay gran expectativa por la respuesta de Hamas ya que, en los diálogos de las últimas semanas, reveló que no estaba seguro de poder entregar a 40 rehenes vivos ya que no tenía en su poder a todos los civiles sino que muchos de ellos se encontraban en manos de otras organizaciones terroristas, como la Yihad Islámica.

(Con información de Europa Press y Reuters)