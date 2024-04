En medio de la ola de protestas contra el régimen cubano, EEUU asegura estar esperanzado por este “momento clave”

En medio de la ola de protestas contra el régimen, EEUU asegura estar “esperanzado” por este “momento clave” (EFE/ARCHIVO)

En medio de la ola de protestas contra el régimen, que desde hace semanas tiene lugar en Cuba, Estados Unidos se mantiene esperanzado por los resultados que este accionar del pueblo pueda tener. Así lo expresó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante una visita a España.

El funcionario aseguró este martes que la isla se encuentra atravesando “un momento clave” que dan “razones para la esperanza”, ya que “el pueblo está protestando en la calle con valentía”.

“Los cubanos se están expresando a favor de cambios profundos en el país, a pesar de que el Gobierno sigue respondiendo con represión. Falta luz, comida y trabajo” pero la gente entiende que “la solución es la democracia”, agregó a la par que destacó la valentía de estos disidentes que mantienen sus protestas y declaraciones “a pesar de que hay más de mil presos políticos en las cárceles cubanas”.

Por otro lado, se refirió al rol clave de los pequeños empresarios locales en la economía del país, “que están suministrando al pueblo, lo que el Gobierno no puede darle”.

Nichols destacó el rol clave de los pequeños empresarios locales que suministran al pueblo lo que el Gobierno no puede darle (AP/ARCHIVO)

“Tenemos razones para tener esperanza y vamos a seguir apoyando a estas empresas que dan trabajo, suministros y alimentos a los cubanos”, remarcó en ese sentido.

En marzo, en ciudades de toda la isla se desató una ola de manifestaciones callejeras en las que la gente salió pacíficamente a reclamar por la falta de servicios, los bajos salarios y las dificultades para acceder a alimentos y medicinas. Estas acciones fueron cobrando fuerza y se mantienen hasta el día de hoy, en una fuerte señal de descontento para con el régimen de Díaz-Canel.

Como suele ocurrir allí, en vez de dar lugar a estos reclamos y brindar soluciones para el bienestar de la gente, las autoridades ordenaron la represión y detención de muchos de los presentes en estas convocatorias, que ya suman 41 sólo el último mes.

“Son 41 detenidos verificados: 20 presos políticos nuevos verificados, 15 detenidos en proceso de verificación como nuevos presos y seis liberados”, confirmó a Infobae la organización Prisoners Defenders, que monitorea la situación.

De ellos, 13 fueron arrestados en Holguín, 12 en Santiago de Cuba, cinco en La Habana, tres en Artemisa, dos en Cienfuegos y una en Granma, Guantánamo, Sancti Spíritus, Villa Clara, Las Tunas y Matanzas.

Ascendió a 41 la cifra de detenidos por las protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba (AFP/ARCHIVO)

En este contexto de creciente descontento y persecución política, un grupo de expertos y defensores de Derechos Humanos se reunió este martes para debatir junto al Interamerican Institute for Democracy formas de asistir a los habitantes de la isla.

Todos los allí presentes coincidieron con la visión de Washington de que este es un momento clave para poner fin al régimen autoritario que gobierna el territorio hace décadas.

“64 años, tres meses y dos días de que la dictadura cubana llegó al poder. Aplastaron a un pueblo, son depredadores de la sociedad y todavía están ahí”, lamentó el músico Raudel Collazo Pedroso.

“Nos toca a nosotros, los que estamos comprometidos con la libertad de Cuba. Quizás no sé qué se puede hacer pero sí se qué no podemos hacer. Ese pueblo necesita de nosotros. No puede sentirse desamparado ni desconectado. Hablo todos los días con la gente en Cuba. Después del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021) había un clamor de la gente que salió y muchas veces sienten que los han dejado solos en esta batalla y eso no puede suceder. Hay que acercarse mucho más al pueblo”, agregó.

Por su parte, el ex preso político Jorge Luis García Pérez “Antúnez” resaltó la importancia de apoyar la lucha por la libertad e insistió en que “los únicos que pueden liberar la patria son los que están allí y allí deben enfocarse nuestros esfuerzos”.

(Con información de EFE)