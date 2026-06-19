Cierra una autopista de Miami-Dade para facilitar los trabajos de extinción tras los incendios forestales

Florida's Turnpike quedó cerrada hacia el sur en Miami-Dade por los incendios forestales activos en el oeste del condado (Captura de video)

Una gran parte de Florida’s Turnpike quedó cerrada en dirección sur en el condado de Miami-Dade por los incendios forestales que se mantenían activos desde hacía varios días, según informó el canal local CBS Miami.

El corte afecta un tramo de la autopista en un contexto de despliegue de equipos de emergencia y operativos de contención que todavía seguían en marcha.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, el cierre abarca todos los carriles hacia el sur desde Okeechobee Road (US 27) hasta Northwest 41st Street.

La decisión apuntó a sostener condiciones de seguridad pública y a facilitar las labores de extinción, en una zona donde el humo y la cercanía del fuego exigían un perímetro de trabajo más amplio para los bomberos.

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Los carriles en dirección norte, en cambio, continúan abiertos al menos hasta el viernes por la tarde. Las autoridades no informaron cuánto tiempo podría extenderse la interrupción del tránsito hacia el sur, por lo que instaron a los conductores a planificar desvíos y optar por rutas alternativas mientras persistieran las tareas en el área afectada.

Los esfuerzos para sofocar los incendios forestales en el oeste de Miami-Dade se prolongaban desde hacía varios días. El trabajo de los equipos fue descrito como exigente: las brigadas operaron durante jornadas extendidas y en condiciones consideradas peligrosas por la presencia de humo denso, cambios de viento y focos de difícil acceso.

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Pese a ese escenario, los informes disponibles hasta el viernes señalaron avances en la contención de los principales incendios.

Avances en la contención de los focos

Los incendios forestales en el oeste de Miami-Dade avanzaron con humo denso, cambios de viento y focos de difícil acceso, aunque hubo progresos en la contención (Captura de video)

Hasta ese día, el incendio Quarry 2 había arrasado unas 6.961 hectáreas (17.200 acres) al oeste de Doral y Sweetwater y estaba contenido en 75 % de contención. El incendio Well, que ardía al noreste del foco de Quarry 2, había quemado algo más de 526 hectáreas (1.300 acres) y registraba 50 % de contención.

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El incendio Coptic había consumido unas 680 hectáreas (1.680 acres) y se encontraba contenido en 40 %, de acuerdo con el saldo incluido en el material base.

A ese panorama se sumó un cuarto incendio, denominado West of A Fire, que se declaró el jueves. Este foco, según el mismo reporte, había quemado algo más de 50 acres y estaba casi completamente controlado.

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Con esos datos, el balance general describió un impacto territorial amplio: en conjunto, los incendios forestales habían arrasado una superficie aproximada al tamaño de Coral Gables, una comparación utilizada para dimensionar la escala del daño.

Mientras los equipos seguían avanzando en la contención, varias vías de circulación permanecieron cerradas o con restricciones. Además del corte en Florida’s Turnpike hacia el sur, continuaron cierres en la avenida Krome en el oeste de Miami-Dade, en el sector de Southwest 8th Street.

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Las limitaciones en el tránsito respondieron al doble objetivo de permitir el movimiento de unidades de emergencia y reducir el riesgo para los conductores en áreas con visibilidad reducida por el humo y con presencia de personal operativo en la calzada o en los márgenes de la ruta.

Evacuaciones y testimonios en el área afectada

Las autoridades locales también ordenaron que algunos residentes evacuaran. Con el avance de los incendios de Quarry 2 y Well sobre el paisaje del sur de Florida, se solicitó a las personas que se encontraban en zonas expuestas que reunieran sus pertenencias indispensables y abandonaran el área.

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El material describió una situación de urgencia, atravesada por instrucciones de salida y por medidas de control del fuego que obligaron a los vecinos a dejar sus viviendas o instalaciones.

“Todos tuvimos que abandonar las casas rodantes”, dijo una residente llamada Roxana. “Básicamente, dijeron que iban a encender otro incendio para controlar el anterior. Así que todos tuvimos que irnos. Nos están obligando a todos a marcharnos”.

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Otro testimonio citado fue el de Marshall Jones, propietario de Mack’s Fish Camp y Jones Trailer Park.

Calidad del aire y recomendaciones

El humo de los incendios forestales en Miami-Dade y Broward deterioró la calidad del aire y llevó a recomendar puertas y ventanas cerradas y evitar la zona afectada (Captura de video)

“La densidad del humo era asfixiante. La visibilidad se redujo a unos 30 metros, y la capacidad de respirar con normalidad se veía muy dificultada por la intensidad del humo", dijo Jones.

Jones permaneció en el lugar para ayudar a los equipos de rescate a colocar el equipo, según el material base. En su relato, describió un despliegue acelerado y un clima de preocupación por la posibilidad de que el fuego cruzara la avenida Krome hacia sectores con mayor disponibilidad de material combustible.

“Fue una situación muy tensa y de ritmo vertiginoso. Todos estábamos nerviosos porque el fuego estaba a punto de cruzar la avenida Krome hacia la zona protegida”, dijo. “Cuando eso sucedió, la cantidad de combustible en este lado del dique era aún mayor que en el otro, así que nos estábamos preparando para el peor escenario posible”.

Además del frente operativo y de los cortes en las rutas, el humo generado por los incendios forestales en el sur de Florida, en los condados de Miami-Dade y Broward, generó preocupación por la calidad del aire.

El material indicó que el humo y las cenizas se extendieron por la región, un fenómeno que puede variar en intensidad según la dirección del viento y la continuidad de los focos activos, y que tuvo como consecuencia alertas y recomendaciones sanitarias para quienes vivían o transitaban cerca de las áreas más afectadas.

“El humo puede viajar kilómetros y afectar la calidad del aire. El humo de los incendios forestales contiene partículas pequeñas y algunos contaminantes que pueden afectar la salud en general, pero especialmente los pulmones”, dijo Erika Benitez del MDFR.

Las autoridades instaron a las personas que se encontraban cerca del humo a mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer en el interior de sus casas.

La recomendación buscó reducir la exposición a partículas y contaminantes presentes en el aire durante los episodios de incendios forestales, especialmente en zonas donde la bruma era más persistente.

También pidieron al público que evitara la zona mientras los bomberos continuaban trabajando, incluso durante la noche, para extinguir los focos y consolidar la contención.