Ascendió a 41 la cifra de detenidos por las protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba

Protesta en Cuba

La ONG Prisoners Defenders, que realiza la defensa jurídica de los casos de violaciones de derechos humanos y sirve de fuente sobre los presos políticos en Cuba, elevó a 41 el número de detenidos en la isla por las manifestaciones de este mes contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Son 41 detenidos verificados: 20 presos políticos nuevos verificados, 15 detenidos en proceso de verificación como nuevos presos y seis liberados”, confirmó la organización en un balance enviado este sábado a Infobae.

En el detalle, remarcó que 13 personas fueron arrestadas en Holguín, 12 en Santiago de Cuba, cinco en La Habana, tres en Artemisa, dos en Cienfuegos y una en Granma, Guantánamo, Sancti Spíritus, Villa Clara, Las Tunas y Matanzas.

Los presos por manifestaciones en marzo en Cuba (Prisoners Defenders)

Este mes, miles de cubanos salieron a las calles de distintas ciudades del país para protestar por los permanentes cortes de luz, la escasez de agua y la falta de alimentos. Todo esto en medio de una crisis que se hace insostenible para sus sufridos habitantes, que ven como día a día su vida cotidiana es más difícil y subsistir parece una misión imposible.

En comunicación con Infobae, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estimó que, con vistas a la experiencia del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021), el objetivo de la dictadura “es tratar de calmar a la gente sin generar excesiva represión para no tener el repudio internacional porque la imagen del régimen está completamente denostada y su narrativa está siendo no solamente desarticulada por parte de los cubanos, que ya la han desarticulado; si no que, además, internacionalmente la narrativa del régimen está muy perjudicada y está todo el mundo observando”.

Y siguió: “El régimen está entre la espada y la pared. Si reprime, su narrativa a nivel interno y externo se va a caer por los suelos; pero si no reprime genera una demanda de necesidades cada vez mayor porque el pueblo va a conocer que en Santiago de Cuba, tras las protestas, le dieron comida a la gente. Por lo tanto, en otros sitios van a decir: ‘Vamos a hacer lo mismo’. Es decir, están generando, sin darse cuenta, al no reprimir, una demanda. En realidad, esa es la situación ideal, que el pueblo cuando se queja de algo, tiene razones para hacerlo, el gobierno debe responder. Pero eso va en contra de los principios de una dictadura totalitaria que no puede permitir el disenso ni puede permitir las manifestaciones públicas en contra del gobierno”.

Los cubanos también salieron a protestar en la ciudad de Bayamo

Por su parte, la activista Rosa María Payá, hija del disidente cubano asesinado por la dictadura Oswaldo Payá, resumió a Infobae este mes: “Cientos de miles de cubanos en más de 10 ciudades y pueblos del país han salido pacíficamente a las calles exigiendo libertad y cambio de sistema. Es hora de que las democracias del mundo tomen partido por el pueblo cubano”, pidió.

“La situación es crítica, el régimen ha sumido al pueblo cubano en una profunda crisis humanitaria, marcada por el hambre, las fallas sistémicas en prácticamente todos los servicios públicos, desde la salud hasta el transporte y la energía. Impera la absoluta ineptitud y negligencia del Estado, la represión política y la violencia”, completó.

Policías arrestan a un hombre en las masivas protestas del 11J en una calle en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

“¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?”

El Interamerican Institute for Democracy (IID) llevará a cabo el foro “¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?”. La cita será el próximo martes a las 11:00, hora del este de Estados Unidos (15:00 GMT), en la sede del IID en Miami y tendrá transmisión en vivo del IID e Infobae.

El foro contará con la participación de distinguidos expertos y figuras influyentes en el ámbito de la política y los derechos humanos de la región.

En diálogo con Infobae, el ex ministro de gobierno de Bolivia Carlos Sánchez Berzaín, manifestó que “está invitada la gente más representativa, instituciones y personas que defienden el retorno de la democracia en Cuba”.

Y detalló: “Por ejemplo, Diego Suárez de la Fundación Cubano-Americana. En la ‘Vieja Guardia’ podemos anotar también a Humberto Díaz Argüelles. Además, hay generaciones más jóvenes, donde tenemos intelectuales como Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders”.

Los transeúntes pasean por una calle de La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Jorge Luis García Pérez, más conocido como “Antúnez” y quien fue preso político de la dictadura cubana, también brindará su testimonio. “Además de periodistas, filósofos y otras personalidades. Tenemos un mapa que trata de cubrir todo lo que es la representacion de Cuba en el exilio”, resaltó Sánchez Berzaín.

Consultado sobre los objetivos principales del encuentro, indicó: “Es un foro para ver qué están pensando los principales actores de Cuba en el exilio en un momento en que la dictadura cubana está en un proceso de deterioro que puede ser final. Será una gran puesta en escena de estos actores”.

“Nosotros, desde el Interamerican Institute for Democracy, somos un think tank que recogemos ideas e impresiones para que se unifiquen con vistas a devolverle al pueblo cubano la libertad. Ese es un poco el objetivo de la cita, que estas personas también presenten sus propuestas”, concluyó.

Los expositores en el foro serán José Azel, Darcy Borrero, Humberto Díaz Argüelles, Marcell Felipe, Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, Orlando Gutiérrez, Sylvia Iriondo, Javier Larrondo, Iliana Lavastida, Luis Leonel León, Mario J. Penton, Diego Suárez, Julio Schilling, Armando Valladares y el músico Raudel Collazo Pedroso. El cierre estará a cargo del ex alcalde de la ciudad de Miami Tomás Regalado.