Eclipse solar de 2026: cuándo será, dónde será visible y todo lo que debes saber para observarlo

El eclipse solar parcial del 12 de agosto de 2026 será visible en Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África, según la NASA y ABC News. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar parcial será visible en Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y reportes de ABC News. El fenómeno afectará a millones de personas en estos continentes y presenta especial interés para comunidades científicas y ciudadanía por sus características singulares y su amplia zona de visibilidad.

Según la NASA, la franja de totalidad cruzará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal. En el resto de los territorios, entre ellos buena parte de Estados Unidos y Canadá, se observará una fase parcial. ABC News informó que los horarios máximos del eclipse en ciudades como Anchorage, Bangor, Boston, Detroit, Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. oscilarán entre las 8:21 y las 13:55 hora local, según los datos oficiales difundidos por la agencia espacial estadounidense.

PUBLICIDAD

Este eclipse se inscribe en una secuencia de fenómenos astronómicos similares, de acuerdo con la NASA, que recuerda que la última vez que Europa continental vivió un eclipse total fue en 1999, mientras que la península ibérica no registraba totalidad desde 1912. El siguiente eclipse total posterior al de agosto de 2026 ocurrirá el 2 de agosto de 2027, sobre el sur de España y el norte de África.

¿Qué es un eclipse solar parcial y cómo se produce?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la luna cubre solo una parte del disco solar, lo que genera una reducción parcial de la luz solar percibida desde la Tierra. La NASA explica que este fenómeno se produce cuando la órbita de la luna la coloca entre la Tierra y el sol, pero no de forma completamente alineada, por lo que solo una fracción del sol queda cubierta.

PUBLICIDAD

En contraste, un eclipse solar total ocurre cuando la luna se interpone perfectamente entre la Tierra y el sol, y su diámetro aparente es suficiente para bloquear toda la luz solar en una franja específica del planeta. Según la NASA, solo quienes se encuentran en la ruta de totalidad experimentan oscuridad diurna y un descenso abrupto de la temperatura ambiental.

“Durante un eclipse parcial, los observadores solo ven una ‘mordida’ en el disco solar, a diferencia del fenómeno total, que oscurece el día por completo en la franja central de la sombra lunar,” detalló la agencia espacial estadounidense en una publicación sobre el evento.

PUBLICIDAD

La NASA explicó que un eclipse solar parcial ocurre cuando la luna cubre solo una parte del disco solar y reduce parcialmente la luz percibida desde la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

La visibilidad y la magnitud del eclipse variarán según la ubicación geográfica. Estados Unidos verá el eclipse de forma parcial en una franja que abarca desde Alaska hasta Carolina del Norte, con el máximo en distintas ciudades en los siguientes horarios, según la NASA:

Anchorage, Alaska: 8:21 a. m.

Bangor, Maine: 1:53 p. m.

Boston, Massachusetts: 1:55 p. m.

Detroit, Michigan: 1:36 p. m.

Nueva York, Nueva York: 1:54 p. m.

Filadelfia y Washington D.C.: 1:53 p. m.

En Canadá, la mayor parte del territorio experimentará una fase parcial, con una pequeña sección oscurecida del disco solar.

En Europa, la totalidad será visible en una angosta franja que atraviesa el norte de España y el noroeste de Portugal, así como Groenlandia e Islandia. El resto del continente vivirá una versión parcial del eclipse, y países como Francia, Alemania, Italia y Polonia tendrán diferentes porcentajes de oscurecimiento solar cerca del atardecer.

PUBLICIDAD

En el noroeste de África, países como Marruecos, Argelia y Senegal podrán ver el fenómeno en una fase parcial, mientras que la totalidad solo ocurrirá en una pequeña región costera.

“La particularidad del eclipse de 2026 es que la totalidad ocurrirá en Europa al atardecer, lo que permitirá observar un ‘eclipse al atardecer’ en la península ibérica y el Atlántico,” informó la NASA.

PUBLICIDAD

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total después de 2026?

Según el calendario oficial del organismo estadounidense, el siguiente eclipse solar total posterior al evento de agosto de 2026 sucederá el 2 de agosto de 2027. En esa fecha, la franja de totalidad cruzará el sur de España y el norte de África, permitiendo a los habitantes de esas regiones experimentar el oscurecimiento total del sol durante unos minutos.

La NASA indica que estos eventos no son frecuentes en el mismo lugar, por lo que la oportunidad de observar la totalidad desde la península ibérica o el norte de África será especialmente relevante para la comunidad astronómica y el público general interesado en fenómenos celestes.

PUBLICIDAD

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Las autoridades de la NASA y la Academia Americana de Oftalmología insisten en la importancia de adoptar medidas estrictas de seguridad visual durante la observación del eclipse. La única situación en la que se puede mirar al sol sin protección es durante la fase de totalidad, cuando la luna cubre completamente el disco solar. En todos los demás casos, la exposición directa a los rayos solares puede causar daños irreversibles en la retina.

La NASA recomienda:

Utilizar gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2 .

Emplear visores manuales homologados o filtros solares específicos para telescopios y cámaras.

Optar por métodos de observación indirecta, como proyectores estenopeicos, para ver el eclipse reflejado sobre una superficie.

La agencia advierte que no es seguro observar el fenómeno a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros adecuados, incluso usando gafas de eclipse. “La radiación ultravioleta y la luz intensa pueden atravesar filtros no certificados y provocar lesiones oculares permanentes,” subrayó la NASA en su guía oficial.

PUBLICIDAD

La NASA y la Academia Americana de Oftalmología recomendaron usar gafas de eclipse certificadas, filtros solares homologados y métodos indirectos para observar el eclipse solar con seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es un “eclipse al atardecer” y por qué es relevante en 2026?

Un “eclipse al atardecer” describe la situación en la que el sol se encuentra parcialmente o totalmente cubierto por la luna justo antes de desaparecer en el horizonte oeste. Según la NASA y ABC News, el eclipse del 12 de agosto de 2026 ofrecerá este espectáculo en partes de España, Portugal, Francia, Italia y el norte de África.

En estos lugares, los observadores podrán ver cómo el sol, ya bajo en el horizonte, se oculta mientras permanece cubierto por la sombra lunar, generando condiciones de luz inusuales y una experiencia visual poco frecuente. El fenómeno puede apreciarse mejor desde sitios con vistas despejadas hacia el oeste y sin obstáculos naturales o urbanos.

PUBLICIDAD

“La observación de un eclipse al atardecer requiere planificación y condiciones meteorológicas favorables, ya que cualquier nubosidad puede dificultar la visión del fenómeno,” informó la NASA.

¿Qué precauciones recomienda la NASA para el eclipse solar?

La NASA y la Academia Americana de Oftalmología establecen una serie de recomendaciones para quienes deseen observar el eclipse de manera segura:

No mirar nunca directamente al sol sin protección, salvo durante la totalidad.

Verificar que las gafas solares estén homologadas y sin daños.

Usar filtros solares aprobados para instrumentos ópticos.

No emplear gafas de sol convencionales, radiografías, CD ni otros métodos caseros.

Supervisar a los menores durante la observación.

Consultar guías oficiales y fuentes institucionales antes del evento.

“El uso de equipos correctos es fundamental para evitar daños irreparables en la visión,” reiteró la NASA.

¿Qué impacto tiene el eclipse solar en la ciencia y la sociedad?

Además del interés público, el eclipse del 12 de agosto de 2026 ofrecerá oportunidades para la investigación científica. La NASA y otros organismos internacionales aprovecharán el evento para estudiar la corona solar, analizar variaciones en la atmósfera terrestre y recopilar datos sobre el comportamiento de la fauna y la flora durante la ocultación solar.

El fenómeno también tendrá un impacto educativo en escuelas y centros de divulgación científica, que organizarán actividades y talleres para fomentar el conocimiento astronómico y la cultura científica.

El próximo eclipse solar total después de 2026 ocurrirá el 2 de agosto de 2027 sobre el sur de España y el norte de África, y también impulsará observación científica y actividades educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se preparan las instituciones para el eclipse del 12 de agosto de 2026?

Organismos como la NASA, universidades y asociaciones astronómicas de Europa y América del Norte están desarrollando campañas de información y prevención orientadas al público general. Las autoridades locales en ciudades ubicadas dentro de la franja de visibilidad máxima han comenzado a difundir información sobre horarios, lugares recomendados para la observación y normas de seguridad.

“La colaboración entre organismos científicos y autoridades locales garantiza que el evento se pueda disfrutar sin riesgos para la salud visual,” comunicó la NASA en su sitio web oficial.

¿Qué se puede esperar después del eclipse?

Tras el eclipse de agosto de 2026, la próxima ocasión para observar un fenómeno de magnitud similar ocurrirá el 2 de agosto de 2027 en el sur de España y el norte de África. La NASA mantiene actualizado el calendario de eclipses solares y lunares, permitiendo a los interesados planificar futuras observaciones y actividades científicas.

La experiencia de agosto de 2026 servirá como antecedente y referencia para la organización de eventos astronómicos en el futuro, consolidando la importancia de la información precisa y la prevención de riesgos para toda la población involucrada.