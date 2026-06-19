La policía de Filadelfia suma cámaras corporales con traducción en vivo para hablar con turistas en el Mundial

La policía de Filadelfia empezó a usar cámaras corporales capaces de traducir 50 idiomas en tiempo real para mejorar la comunicación con personas que no hablan inglés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Filadelfia empezó a usar cámaras corporales capaces de traducir 50 idiomas en tiempo real, una herramienta que busca acelerar la comunicación con residentes y visitantes que no hablan inglés mientras la ciudad se prepara para partidos de la Copa Mundial 2026 y para la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según explicó Kevin Bethel, comisionado de policía de Filadelfia, a Reuters, antes de esta incorporación los agentes afrontaban demoras cuando debían atender a una persona que no hablaba inglés. En esos casos, la fuerza debía enviar a otro policía que dominara el idioma o recurrir a una línea de traducción, un mecanismo que, de acuerdo con Bethel, podía extender los tiempos de respuesta.

PUBLICIDAD

El comisionado afirmó a Reuters que el sistema permite superar de inmediato barreras lingüísticas que afectaban encuentros cotidianos entre agentes y ciudadanos.

También sostuvo que el despliegue de esta tecnología continuará después de la Copa Mundial y de los festejos por el aniversario de la independencia estadounidense, porque Filadelfia atiende de forma permanente a una comunidad amplia cuya lengua materna no es el inglés.

PUBLICIDAD

Cómo funcionaba el proceso antes de las cámaras con traducción en tiempo real

Bethel señaló que la llegada de selecciones como Brasil, Francia y Croacia aumentará las interacciones entre la policía de Filadelfia y aficionados extranjeros (Reuters/Bill Streicher-Imagn Images)

Bethel describió el nuevo sistema como una mejora para la eficiencia operativa de la fuerza, según Reuters. En ese marco, recordó al medio que selecciones como Brasil, Francia y Croacia disputarán partidos de la fase de grupos en la ciudad, un escenario que elevará la frecuencia de interacciones con aficionados extranjeros.

“Para que un agente pueda contar con alguien, sobre todo si no habla inglés, tenemos dos opciones: que un agente de policía, si entendemos el idioma que habla, acuda al lugar de los hechos o que llame a nuestra línea de traducción”, dijo Bethel a Reuters.

PUBLICIDAD

“Eso puede llevar mucho tiempo. Parte de nuestro objetivo era contar con una herramienta... Una cámara corporal que, gracias a la tecnología, pudiera traducir en el momento. Eso fue útil”, añadió Bethel al medio Reuters.

La herramienta y su impacto en la interacción entre agentes y visitantes

La herramienta busca facilitar que visitantes y residentes puedan acercarse a un agente de policía para pedir ayuda o informar un incidente en su idioma (Bill Streicher-USA TODAY NETWORK/Foto de archivo)

Para la policía local, la utilidad de la herramienta no se limita a los partidos de la Copa Mundial. Bethel dijo a Reuters que Filadelfia atiende de forma permanente a residentes cuya lengua materna no es el inglés y que esa realidad también fue considerada al momento de adoptar el sistema.

PUBLICIDAD

El comisionado sostuvo que, en un contexto con mayor circulación de público internacional, la capacidad de traducción inmediata puede facilitar una interacción más directa entre los agentes y personas que se acerquen a pedir ayuda o a comunicar un incidente.

“Estamos trayendo gente de todo el mundo a nuestra ciudad”, dijo Bethel a Reuters.

En la misma línea, destacó el efecto que, a su criterio, puede tener el dispositivo en la disponibilidad percibida de la policía frente a visitantes que no dominan el inglés. “Saben que pueden acercarse a un agente de policía, hablar con él y que este podrá comprender perfectamente lo que dice. Eso es una mejora y lo aprovecharemos al máximo cada día”, agregó Bethel al medio.

PUBLICIDAD

Los límites legales: certificación humana y revisión del material

La incorporación de esta tecnología no elimina los requisitos legales cuando un episodio deriva en un proceso penal. Bethel advirtió a Reuters que, en esa etapa, los agentes todavía deben apoyarse en traductores certificados para que las transcripciones puedan presentarse ante un tribunal.

“Cuando el caso pase a la fase penal, seguirá siendo necesario contar con la certificación de alguien que garantice su autenticidad, ya que esa transcripción se presentará ante el tribunal. No podemos depender únicamente de la tecnología de IA”, afirmó Bethel a Reuters.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, explicó, el material debe revisarse antes de cualquier uso judicial, con especial cuidado cuando el contenido forme parte de un asunto penal.

“Así que hay que revisarlo y asegurarse de que todo lo que se dice en la conversación, sobre todo si forma parte de un asunto penal, esté certificado”, dijo Bethel a Reuters.

PUBLICIDAD

“Tenemos que ser muy cuidadosos al asegurarnos de que la transcripción sea precisa, de que no contenga ninguna otra conversación antes de presentarla como prueba en un juicio.”