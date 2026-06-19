Estas son las recomendaciones de la FIFA para evitar fraudes con entradas del Mundial 2026 y no perder miles de dólares

Las autoridades internacionales alertaron sobre el aumento de fraudes en la compra de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades internacionales han emitido alertas por el incremento de fraudes vinculados a la compra de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio. La advertencia afecta principalmente a los seguidores que buscan boletos a través de redes sociales y portales no oficiales, en un contexto de alta demanda y precios récord, según The Associated Press y organismos de seguridad.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, junto con la Home Office del Reino Unido y la propia FIFA, los estafadores han desplegado una variedad de tácticas para captar compradores desprevenidos. Entre los métodos más reportados figuran sitios web fraudulentos, suplantación de identidad digital y ventas a través de anuncios y perfiles sociales. The Independent informó que la utilización de mensajes que inducen urgencia ha sido una de las estrategias más frecuentes para impulsar compras rápidas y sin verificación.

PUBLICIDAD

El fenómeno no es nuevo en grandes eventos deportivos, pero la magnitud y sofisticación de los fraudes en 2026 ha superado los registros anteriores, según empresas de ciberseguridad. El FBI ha documentado más de 300 portales que imitan la imagen oficial de FIFA, y la FTC ha recibido denuncias por pérdidas que oscilan entre cientos y miles de dólares por víctima, impulsadas por la venta de entradas inexistentes y paquetes VIP falsos.

¿Cómo identificar estafas al comprar entradas para el Mundial 2026?

Las autoridades y las empresas tecnológicas han detectado un aumento sin precedentes de sitios web que simulan la apariencia y los procesos de venta de la FIFA. El FBI alertó que los criminales utilizan dominios falsos, como fifa-online.com o fifa-ticket.live, para engañar a los aficionados. Además, plataformas como Facebook y WhatsApp han sido utilizadas para contactar a posibles víctimas, quienes luego son persuadidas para transferir dinero por boletos inexistentes.

PUBLICIDAD

La FTC advirtió que los estafadores suelen publicar anuncios en redes sociales que redirigen a sitios fraudulentos. Posteriormente, solicitan a los compradores transferencias directas de dinero o pagos a través de aplicaciones sin protección, tras lo cual cortan la comunicación. Según The Associated Press, la presión ejercida con frases como “mucho interés” o “vendo ya” es una señal común de intento de fraude.

La empresa Silent Push, identificó más de 300 dominios falsos activos relacionados con la venta de entradas para el Mundial. Check Point Research informó que en abril se crearon cerca de 9.741 dominios sospechosos, casi cuatro veces el máximo registrado durante el Mundial de 2022.

PUBLICIDAD

El FBI, la FTC, la Home Office y la FIFA detectaron sitios web fraudulentos, suplantación de identidad y ventas engañosas en redes sociales para ofrecer boletos del Mundial 2026. (Reuters/Troy Wayrynen)

¿Dónde comprar entradas para el Mundial 2026 de forma segura?

La FIFA recomienda adquirir boletos únicamente a través de su sitio oficial o mediante plataformas autorizadas de reventa como StubHub y SeatGeek. Tanto la organización como las autoridades estadounidenses y europeas insisten en que cualquier otra vía incrementa considerablemente el riesgo de fraude.

De acuerdo con KRCR, la forma más segura de comprar entradas es ingresar manualmente la dirección fifa.com en el navegador, evitando enlaces promocionados, correos electrónicos, mensajes de redes sociales y resultados patrocinados. La FTC sugiere revisar minuciosamente la legitimidad de los sitios y utilizar métodos de pago que permitan disputas o devoluciones, como tarjetas de crédito.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Comprar únicamente en el portal de la FIFA o revendedores certificados.

Evitar transferencias bancarias directas y pagos por aplicaciones que no ofrezcan protección.

Desconfiar de ofertas con precios considerablemente bajos o acceso garantizado a partidos agotados.

Confirmar que la plataforma elegida ofrece mecanismos de resolución de disputas.

¿Cuáles son los métodos más comunes de fraude detectados en el Mundial 2026?

Las modalidades de fraude detectadas incluyen:

Sitios web clonados que reproducen la interfaz de la FIFA para captar información personal y pagos. Ofertas en redes sociales acompañadas de mensajes urgentes para forzar decisiones rápidas. Venta múltiple de la misma entrada a diferentes personas, lo que impide el acceso al estadio. Phishing mediante correos electrónicos o mensajes con enlaces a portales falsos. Paquetes VIP y hospitalidad inexistentes con precios elevados.

Los fraudes relacionados con la Copa Mundial 2026 han aumentado más de tres veces en comparación con ediciones anteriores. El FBI ha registrado pérdidas de hasta varios miles de dólares en cada caso, con reportes de afectaciones en Estados Unidos, Canadá y México.

PUBLICIDAD

Los estafadores usan mensajes de urgencia en Facebook, WhatsApp y anuncios digitales para presionar compras rápidas de entradas para el Mundial 2026 sin verificación. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué hacer si ya se fue víctima de una estafa con entradas para el Mundial?

Las autoridades recomiendan actuar de inmediato en caso de sospecha de fraude. El FBI y la FTC sugieren:

Contactar al banco o emisor de la tarjeta para disputar el cargo.

Reportar el incidente a la policía local, la FTC y la plataforma utilizada.

Monitorear de forma constante las cuentas bancarias para detectar movimientos inusuales.

Guardar todos los registros de la transacción y la comunicación con el vendedor.

Las denuncias permiten a las autoridades identificar patrones y bloquear sitios fraudulentos, aunque advierten que los estafadores suelen lanzar nuevos dominios rápidamente.

¿Qué impacto tienen las estafas digitales en el Mundial 2026?

Las pérdidas económicas derivadas de los fraudes digitales afectan tanto a aficionados individuales como a la imagen de la competencia. Según el FBI y la Canadian Anti-Fraud Centre, las víctimas han reportado pérdidas que van desde 1.000 hasta 100.000 pesos mexicanos (aproximadamente 55 a 5.500 dólares). Un estudio de Mastercard señaló que el 80% de los consumidores mexicanos recibió intentos de estafa en el último año.

PUBLICIDAD

La Home Office británica, en una campaña de concienciación, indicó que las tácticas de presión psicológica y la sofisticación de los portales falsos han incrementado el nivel de riesgo para los aficionados. Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, puso en marcha notificaciones para advertir a los usuarios sobre el peligro de comprar fuera de los canales oficiales.

La FIFA recomienda comprar entradas del Mundial 2026 solo en fifa.com o en plataformas autorizadas como StubHub y SeatGeek para reducir el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar fraudes al buscar boletos para el Mundial 2026?

Las recomendaciones de los organismos oficiales y de las propias plataformas tecnológicas incluyen:

Verificar siempre la autenticidad del sitio antes de realizar cualquier pago.

Consultar las listas de revendedores autorizados publicadas por la FIFA .

Denunciar cualquier intento de fraude a las autoridades y a la plataforma utilizada.

Utilizar métodos de pago con protección y evitar cualquier presión para realizar transferencias inmediatas.

Revisar las alertas y campañas de información en redes sociales, como las implementadas por Meta.

Expertos en ciberseguridad citados por The Independent subrayaron que la mejor defensa es la prevención y la verificación exhaustiva de cualquier oferta. El FBI recomienda actualizar periódicamente las contraseñas y no compartir información personal en sitios no verificados.

PUBLICIDAD

¿Por qué han aumentado los fraudes en el Mundial 2026?

El uso de inteligencia artificial, la automatización de mensajes y la creación masiva de sitios web falsos han facilitado la proliferación de fraudes, según Check Point Research. La alta demanda de boletos, el interés global y el acceso masivo a plataformas digitales han generado un entorno propicio para los estafadores.

Las autoridades y empresas tecnológicas han respondido con campañas de concienciación, bloqueos de dominios y la implementación de alertas en redes sociales. El FBI y la FTC advierten que los intentos de fraude continuarán durante toda la competencia y recomiendan mantener una actitud preventiva.

PUBLICIDAD

El efecto directo para los aficionados es la posible pérdida de dinero y la imposibilidad de acceder a los partidos, además de la exposición a otros riesgos como el robo de información personal y financiera.

Las estafas más comunes del Mundial 2026 incluyen sitios clonados de la FIFA, phishing, venta múltiple de una misma entrada y paquetes VIP inexistentes. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas del Mundial?

A medida que avancen las fases finales del torneo y aumente la presión por acceder a los partidos decisivos, las autoridades prevén que los intentos de fraude se intensifiquen. La FIFA, el FBI y la FTC reiteran que la única manera de reducir riesgos es comprar solo en canales oficiales y reportar cualquier actividad sospechosa.

El seguimiento de las campañas de información y la colaboración entre organismos internacionales y plataformas tecnológicas buscan evitar que el impacto de las estafas digitales eclipse la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los aficionados.