La historia de Ricardo Pepi, de vivir en una casa rodante a jugar el Mundial para Estados Unidos

Ricardo Pepi debutó con Estados Unidos en el Mundial ante Paraguay y convirtió ese partido en la culminación de años de sacrificio familiar (Reuters/Pamela Smith-Imagn Images)

Cuando Ricardo Pepi se vistió con la camiseta de Estados Unidos para el partido inaugural del Mundial contra Paraguay el viernes, marcó mucho más que un simple hito para una de las estrellas más brillantes del fútbol estadounidense. Para sus padres, Daniel y Annette Pepi, fue la culminación de años de sacrificio y la prueba de que la lucha valió la pena.

Nacido en El Paso, Texas, de padres mexicanos, Pepi creció en circunstancias modestas. Daniel tenía solo 23 años cuando se convirtió en padre. Annette tenía 16. La familia vivía en una casa rodante, sobreviviendo a duras penas mientras intentaban darle a su hijo la oportunidad de cumplir un sueño casi imposible.

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“Empezamos nuestra vida prácticamente desde cero, intentando vivir el día a día”, recordó Daniel Pepi en The Long Game , un nuevo libro sobre el fútbol masculino estadounidense. “En El Paso, la vida no era tan fácil. Al formar una familia, hay que trabajar muchas horas y a veces es realmente duro”.

El trabajo duro era fundamental para Daniel —al fin y al cabo, había empezado a trabajar a los 13 años en el acabado de hormigón—, pero a medida que el talento futbolístico de Ricardo se hacía más evidente , también aumentaban los gastos. Los torneos juveniles de élite implicaban viajes frecuentes, gastos que a menudo ponían a la familia al límite.

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“Hacíamos lo que fuera necesario para conseguir ese dinero y quedárnoslo”, dijo Daniel. “A veces pedíamos dinero prestado. A veces pedía un préstamo en mi trabajo o a mi padre. A veces tenía que empeñar el título del coche. Hacíamos lo que fuera necesario para seguir adelante”.

Los sacrificios conllevaban grandes expectativas. Ricardo ha dicho que la disposición de su padre a invertir tiempo y dinero en su carrera futbolística también le inculcó una ética de trabajo incansable.

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“Cuando pensaba que estaba siendo perezoso, siempre me sacaba del campo, me llevaba a casa y me decía: ‘Si no quieres jugar, tira tu uniforme y tus botas. No vas a hacerme perder el tiempo ni el dinero’”, contó Ricardo en el libro. “Fue muy directo, pero siento que estoy aquí por eso”.

Los sacrificios de la familia de Ricardo Pepi sentaron las bases de la perseverancia y ahora están dando frutos multimillonarios

El ascenso de Ricardo Pepi incluyó su debut en la MLS a los 16 años, su primera citación con Estados Unidos a los 18 y su pase al PSV Eindhoven por 10 millones de dólares (AP Photo/Scott Kinser)

Esos sacrificios finalmente impulsaron a Pepi al escenario más importante del fútbol. Debutó en la MLS a los 16 años y fue convocado por primera vez a la selección nacional masculina de Estados Unidos a los 18.

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En 2023, se unió al PSV Eindhoven de los Países Bajos en un traspaso que, según se informó, ascendió a unos 10 millones de dólares, una de las cifras más altas jamás pagadas por un delantero estadounidense.

Ahora, con 23 años, se espera que Pepi sea una pieza clave del equipo de Estados Unidos, que aspira a llegar lejos en la Copa del Mundo que se disputará en casa.

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Su ascenso también le ha reportado importantes beneficios económicos. La selección nacional ganadora de la FIFA puede obtener hasta 50 millones de dólares en premios , fondos que suelen distribuirse, al menos en parte, entre los jugadores y el personal del equipo.

Si bien se desconoce el patrimonio neto exacto de Pepi, es probable que sus ingresos hayan alcanzado cifras millonarias en los últimos años gracias a contratos con clubes, bonificaciones por rendimiento y patrocinios, incluyendo los de marcas incluidas en la lista Fortune 500 como Home Depot , Allstate y Dick’s Sporting Goods .

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Desde atletas de élite hasta directores ejecutivos de empresas Fortune 500 coinciden: el poder del trabajo duro es insuperable

La historia de Ricardo Pepi se vincula con una idea que también resaltaron Metta World Peace y Andy Jassy: el trabajo duro sostiene el éxito más allá del talento (IMAGN IMAGES vía Reuters/Kirby Lee)

El ascenso de Pepi, desde una caravana en El Paso hasta el escenario de la Copa del Mundo, subraya una lección que va mucho más allá del deporte: el talento importa, pero la disciplina y la perseverancia son las que distinguen el potencial del éxito.

El exjugador de la NBA, Metta World Peace, declaró a Fortune a principios de este año que aprendió esa lección de primera mano de Kobe Bryant. Intrigado por la incansable ética de trabajo de Bryant, World Peace decidió comprobarla por sí mismo.

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Llegó al gimnasio a las 8 de la mañana —lo que él consideraba un comienzo temprano— esperando encontrarse con Bryant a mitad de su entrenamiento. En cambio, Bryant ya había terminado.

“Él ya se había duchado. Había terminado”, recordó el hombre de 46 años. “¡Y yo que pensaba que estaba trabajando duro!”

La lección quedó clara: aunque creas que te estás esforzando al máximo, siempre hay alguien, quizás incluso en tu propio equipo, dispuesto a trabajar más duro.

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Los altos directivos empresariales suelen definir el éxito en términos similares. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy , ​​por ejemplo, ha argumentado que el éxito en cualquier ámbito a menudo comienza con la voluntad de empezar poco a poco y esforzarse.

«Si no estás dispuesto a empezar desde abajo y ganarte el respeto, es poco probable que alguna vez tengas éxito», dijo Jassy en el podcast Power of Advice de Capital Group a principios de este año. «Tienes que estar dispuesto a empezar desde abajo. Tienes que hacer lo que te pidan, dentro de lo razonable».

Jassy, ​​que jugó al fútbol en Harvard antes de dedicarse a los negocios, ha dicho que el método de prueba y error le ayudó a forjar su propia trayectoria profesional.

“Es estupendo tener una idea”, dijo Jassy. “Pero es muy útil probar muchas cosas diferentes para descubrir qué te gusta y qué no te gusta”.

Para Pepi, la lección parece haber comenzado pronto: el talento puede abrir puertas, pero, como su padre le recordaba repetidamente, el trabajo duro determina si permanecen abiertas.