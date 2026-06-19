Aniversario de ‘Las guerreras K-pop’: así será la transmisión de 9 horas de Netflix y otras sorpresas más

Netflix conmemora el éxito de “Las guerreras K-pop” con un evento global en streaming a través de TikTok. (Netflix)

El panorama de la animación contemporánea experimentó un nuevo impulso con el estreno de “Las guerreras K-pop” (conocida internacionalmente como KPop Demon Hunters). A un año exacto de su lanzamiento original, la producción de Netflix ha roto hitos históricos de permanencia al cumplir 52 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de las películas más vistas en la plataforma.

Para conmemorar este primer aniversario, Netflix ha diseñado un despliegue de eventos en vivo, lanzamientos discográficos y productos exclusivos que prometen conectar de nuevo a su inmenso fandom global.

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La gran transmisión de aniversario: un maratón inmersivo de 9 horas

El núcleo de las celebraciones tendrá lugar mediante un evento masivo de streaming en directo. Rompiendo con los esquemas de transmisión tradicionales de la plataforma, Netflix ha decidido llevar este evento directamente a los dispositivos móviles de los usuarios mediante una alianza con la red social TikTok.

El sábado 20 de junio de 2026, la cuenta oficial global de Netflix emitirá de forma ininterrumpida un maratón programado al detalle para cubrir diversas zonas horarias clave.

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Anuncio de la transmisión de Netflix en TikTok. (TikTok/kpopdemonhuntersnetflix)

Horarios confirmados de la transmisión en vivo:

El evento se emitirá de manera simultánea en todo el mundo. Los horarios locales de inicio y finalización para las principales regiones hispanohablantes son:

México / Perú / Colombia: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Chile / Venezuela: 11:00 a.m. - 8:00 p.m.

Argentina / Uruguay: 12:00 p.m. - 9:00 p.m.

España: 5:00 p.m. - 2:00 a.m. (del domingo)

Las grandes sorpresas del aniversario

El evento digital actúa como la punta de lanza de una estrategia comercial mucho más amplia que busca expandir el universo de las Guerreras K-pop fuera del ecosistema digital de Netflix. A continuación, se detallan los anuncios oficiales más significativos del aniversario:

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La banda sonora, premiada en los Óscar y Grammy, tendrá una edición física especial con temas inéditos. (Reuters)

Banda sonora de edición especial en formato físico

La música de la película, galardonada tanto en los Premios de la Academia (Óscar) como en los Premios Grammy por su innovadora fusión de pop coreano y orquestación cinematográfica, recibirá por fin un lanzamiento físico de colección. Netflix Music, en colaboración con discográficas mayoristas, distribuirá una edición especial en vinilo translúcido de 180 gramos y en formato CD de lujo.

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Esta edición física incluirá la totalidad del repertorio original y sumará cuatro canciones inéditas que fueron compuestas durante las sesiones iniciales de grabación pero que no formaron parte del corte final de la película.

Anuncio oficial del tour mundial de conciertos

En una movida sin precedentes para una propiedad intelectual animada, Netflix ha confirmado una asociación con el gigante del entretenimiento en vivo AEG Presents para producir el “KPop Demon Hunters Global Concert Tour”.

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Este espectáculo combinará tecnología de proyección holográfica de última generación con una banda de músicos en vivo y un equipo de bailarines profesionales para recrear las presentaciones de HUNTR/X y los Saja Boys. Las fechas exactas, los recintos y la venta de boletos se anunciarán oficialmente durante el tercer trimestre de 2026, con paradas planificadas en las principales arenas de Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos.

Netflix y AEG Presents anuncian el primer tour mundial de conciertos basado en una franquicia animada. (Netflix)

Alianzas de consumo y productos de colección

La mercantilización de la franquicia alcanza niveles históricos con dos colaboraciones estratégicas de alto perfil:

Set Exclusivo de LEGO: un kit de construcción especializado enfocado en los icónicos espíritus guardianes de la película, Derpy Tiger y Sussie Bird . El set incluirá detalles mecánicos y piezas que brillan en la oscuridad para emular los efectos visuales de los combates contra los demonios.

Línea de Cereales Temáticos: en un acuerdo de distribución masiva, los supermercados globales recibirán ediciones limitadas de cereales integrales inspirados en los personajes. Los fanáticos podrán adquirir el HUNTR/X Peach Mango Lucky Charms (con malvaviscos en forma de los emblemas de las guerreras) y el Saja Boys Cinnamon Toast Crunch, decorados con arte exclusivo coleccionable en sus empaques.

Proyecciones comunitarias presenciales

Para los entusiastas que desean experimentar el apartado sonoro y visual en la máxima calidad posible, Netflix subsidiará proyecciones comunitarias gratuitas al aire libre en parques metropolitanos seleccionados de capitales globales, así como funciones especiales de fin de semana en cadenas cinematográficas asociadas. Estas funciones operarán bajo la modalidad de “Zona de Fans”, permitiendo

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