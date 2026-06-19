Tecno

Aniversario de ‘Las guerreras K-pop’: así será la transmisión de 9 horas de Netflix y otras sorpresas más

El maratón aniversario ofrecerá contenido en vivo para fanáticos de todo el mundo

Guardar
Google icon
(Netflix)
Netflix conmemora el éxito de “Las guerreras K-pop” con un evento global en streaming a través de TikTok. (Netflix)

El panorama de la animación contemporánea experimentó un nuevo impulso con el estreno de “Las guerreras K-pop” (conocida internacionalmente como KPop Demon Hunters). A un año exacto de su lanzamiento original, la producción de Netflix ha roto hitos históricos de permanencia al cumplir 52 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de las películas más vistas en la plataforma.

Para conmemorar este primer aniversario, Netflix ha diseñado un despliegue de eventos en vivo, lanzamientos discográficos y productos exclusivos que prometen conectar de nuevo a su inmenso fandom global.

PUBLICIDAD

La gran transmisión de aniversario: un maratón inmersivo de 9 horas

El núcleo de las celebraciones tendrá lugar mediante un evento masivo de streaming en directo. Rompiendo con los esquemas de transmisión tradicionales de la plataforma, Netflix ha decidido llevar este evento directamente a los dispositivos móviles de los usuarios mediante una alianza con la red social TikTok.

El sábado 20 de junio de 2026, la cuenta oficial global de Netflix emitirá de forma ininterrumpida un maratón programado al detalle para cubrir diversas zonas horarias clave.

PUBLICIDAD

La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)
Anuncio de la transmisión de Netflix en TikTok. (TikTok/kpopdemonhuntersnetflix)

Horarios confirmados de la transmisión en vivo:

El evento se emitirá de manera simultánea en todo el mundo. Los horarios locales de inicio y finalización para las principales regiones hispanohablantes son:

  • México / Perú / Colombia: 10:00 a.m. - 7:00 p.m. 
  • Chile / Venezuela: 11:00 a.m. - 8:00 p.m.
  • Argentina / Uruguay: 12:00 p.m. - 9:00 p.m. 
  • España: 5:00 p.m. - 2:00 a.m. (del domingo)

Las grandes sorpresas del aniversario

El evento digital actúa como la punta de lanza de una estrategia comercial mucho más amplia que busca expandir el universo de las Guerreras K-pop fuera del ecosistema digital de Netflix. A continuación, se detallan los anuncios oficiales más significativos del aniversario:

La banda sonora, premiada en los Óscar y Grammy, tendrá una edición física especial con temas inéditos. (Reuters)
La banda sonora, premiada en los Óscar y Grammy, tendrá una edición física especial con temas inéditos. (Reuters)

Banda sonora de edición especial en formato físico

La música de la película, galardonada tanto en los Premios de la Academia (Óscar) como en los Premios Grammy por su innovadora fusión de pop coreano y orquestación cinematográfica, recibirá por fin un lanzamiento físico de colección. Netflix Music, en colaboración con discográficas mayoristas, distribuirá una edición especial en vinilo translúcido de 180 gramos y en formato CD de lujo.

Esta edición física incluirá la totalidad del repertorio original y sumará cuatro canciones inéditas que fueron compuestas durante las sesiones iniciales de grabación pero que no formaron parte del corte final de la película.

Anuncio oficial del tour mundial de conciertos

En una movida sin precedentes para una propiedad intelectual animada, Netflix ha confirmado una asociación con el gigante del entretenimiento en vivo AEG Presents para producir el “KPop Demon Hunters Global Concert Tour”.

Este espectáculo combinará tecnología de proyección holográfica de última generación con una banda de músicos en vivo y un equipo de bailarines profesionales para recrear las presentaciones de HUNTR/X y los Saja Boys. Las fechas exactas, los recintos y la venta de boletos se anunciarán oficialmente durante el tercer trimestre de 2026, con paradas planificadas en las principales arenas de Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos.

Las guerreras k-pop
Netflix y AEG Presents anuncian el primer tour mundial de conciertos basado en una franquicia animada. (Netflix)

Alianzas de consumo y productos de colección

La mercantilización de la franquicia alcanza niveles históricos con dos colaboraciones estratégicas de alto perfil:

  • Set Exclusivo de LEGO: un kit de construcción especializado enfocado en los icónicos espíritus guardianes de la película, Derpy Tiger y Sussie Bird. El set incluirá detalles mecánicos y piezas que brillan en la oscuridad para emular los efectos visuales de los combates contra los demonios.
  • Línea de Cereales Temáticos: en un acuerdo de distribución masiva, los supermercados globales recibirán ediciones limitadas de cereales integrales inspirados en los personajes. Los fanáticos podrán adquirir el HUNTR/X Peach Mango Lucky Charms (con malvaviscos en forma de los emblemas de las guerreras) y el Saja Boys Cinnamon Toast Crunch, decorados con arte exclusivo coleccionable en sus empaques.

Proyecciones comunitarias presenciales

Para los entusiastas que desean experimentar el apartado sonoro y visual en la máxima calidad posible, Netflix subsidiará proyecciones comunitarias gratuitas al aire libre en parques metropolitanos seleccionados de capitales globales, así como funciones especiales de fin de semana en cadenas cinematográficas asociadas. Estas funciones operarán bajo la modalidad de “Zona de Fans”, permitiendo

Temas Relacionados

Las Guerreras K PopNetflixTikTokStreamingTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

En su columna en Infobae a la Tarde, Tomás Trapé abordó las tensiones que atraviesan el desarrollo de la inteligencia artificial y planteó cómo distintas concepciones sobre el progreso influyen en la búsqueda de la próxima gran revolución tecnológica

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

El componente del que hablamos se desgasta debido a factores como el historial de temperatura y los patrones de carga

Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

¿Qué pasa si los motores de un avión dejan de funcionar? Esto es lo que ocurre realmente

La ingeniería aeronáutica y los sistemas de respaldo permiten que una aeronave recorra decenas de kilómetros incluso después de perder toda su propulsión

¿Qué pasa si los motores de un avión dejan de funcionar? Esto es lo que ocurre realmente

Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Desde el resultado de una elección hasta la temperatura de un aeropuerto, cada vez más plataformas convierten acontecimientos del mundo real en activos sobre los que se puede especular. Martín Lousteau explicó cómo funcionan y qué riesgos plantean

Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Crear vida desde cero y un sistema visual perfecto, es posible: el resultado fue inesperado

Investigadores de la Universidad de Lund y el MIT descubrieron que una IA podía desarrollar estructuras similares a ojos sin recibir instrucciones

Crear vida desde cero y un sistema visual perfecto, es posible: el resultado fue inesperado

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brócoli al vapor, entrenamientos ocultos y noches sin dormir: la dieta extrema que Bottas en sus inicios en la Fórmula 1

La frase de João Neves sobre el rol de Cristiano Ronaldo en Portugal que desató una polémica en pleno Mundial

Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

“El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”: el implacable análisis viral de un influencer mexicano

TELESHOW

Laura Fidalgo habló de su intimidad y contó cuál es su frecuencia sexual: “¿La casita está visitada?”

Laura Fidalgo habló de su intimidad y contó cuál es su frecuencia sexual: “¿La casita está visitada?”

Las vacaciones de Karina Mazzocco en Brasil: Playas, atardeceres y langostinos

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

“Te celebro para siempre”: la familia de Alejandra Darín la recordó en el que hubiera sido su cumpleaños 63

El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua

Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua

El Gobierno de Guatemala presenta un mecanismo estatal para buscar a los desaparecidos del conflicto armado

La Joyita pasa factura: dimite director del Sistema Penitenciario en Panamá

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes hallados en una carretera de República Dominicana

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos