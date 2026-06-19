La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

La película “Obsession”, dirigida por Curry Barker y distribuida por Focus Features, recaudó 286,5 millones de dólares y se convirtió en la adquisición de festival más exitosa de la historia del cine. (Captura de video)

La película “Obsession”, dirigida por Curry Barker y distribuida por Focus Features, alcanzó una recaudación global de 286,5 millones de dólares, convirtiéndose en la adquisición de festival más exitosa de la historia del cine. Este logro, conseguido tras cinco semanas de exhibición internacional, impacta de forma directa en la industria de la distribución y en los modelos de negocio de los estudios independientes. Los datos han sido confirmados por Deadline y respaldados por plataformas especializadas como Box Office Worldwide y Moneycontrol.

Según Deadline, la película desplazó el récord que mantenía “The Blair Witch Project” desde 1999, consolidándose como el mayor éxito comercial de Focus Features. Box Office Worldwide y Moneycontrol informan que la cinta superó los 230 millones de dólares en menos de un mes desde su estreno, mientras que Box Office Mojo confirmó cifras similares y una tendencia de crecimiento sostenido en los principales mercados, entre ellos Estados Unidos, India, Reino Unido, México y Medio Oriente.

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La adquisición de “Obsession” se realizó tras su exhibición en el Toronto International Film Festival (TIFF), donde Focus Features compró los derechos por más de 15 millones de dólares, de acuerdo con Deadline. Producida por Capstone con un presupuesto de 750.000 dólares, la película se estrenó en salas de Estados Unidos el 15 de mayo de 2026, logrando un debut destacado en la taquilla.

¿Cuánto recaudó “Obsession” en la taquilla internacional?

De acuerdo con Deadline, “Obsession” alcanzó una recaudación global de 286,5 millones de dólares, superando los 248,6 millones de dólares de “The Blair Witch Project”, que ostentaba el récord anterior para una adquisición de festival. Box Office Worldwide y Moneycontrol reportaron que la película sobrepasó los 230 millones de dólares en menos de 30 días de exhibición internacional, y Box Office Mojo respaldó cifras semejantes.

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La cinta se consolidó como el mayor éxito de Focus Features y la mayor recaudación para una película de horror adquirida tras su estreno en festival, según Deadline y Box Office Worldwide. Moneycontrol destaca que “Obsession” acumuló más de 234 millones de dólares en 26 días y que su ritmo la sitúa entre los principales estrenos globales del año.

“Obsession” desplazó el récord de “The Blair Witch Project” y se consolidó como el mayor éxito comercial de Focus Features. (Captura de video)

¿Cómo fue el desempeño de “Obsession” en Estados Unidos?

El mercado estadounidense fue determinante en el éxito global de “Obsession”. Según Deadline, la película sumó 188,3 millones de dólares en Estados Unidos en su cuarta semana de exhibición, superando el ritmo de recaudación de “The Sixth Sense” y posicionándose como una de las películas de horror más exitosas en la taquilla doméstica.

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Deadline informa que el filme mantuvo cuatro fines de semana consecutivos mejorando el resultado de su estreno inicial, que fue de 17,1 millones de dólares. En la cuarta semana, la recaudación semanal alcanzó los 19 millones de dólares, lo que subraya la estabilidad de su desempeño. Box Office Mojo y Moneycontrol confirman que la mayor parte de la recaudación global provino de Estados Unidos, consolidando a “Obsession” como el mayor éxito de la historia de Focus Features.

La película también superó el total doméstico de “Star Wars: Mandalorian and Grogu”, que había acumulado 165 millones de dólares en Norteamérica, según Deadline. Este rendimiento convirtió a “Obsession” en un referente para los estrenos del género horror en el mercado estadounidense durante 2026.

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¿En qué mercados internacionales se destacó la película?

La expansión de “Obsession” a mercados internacionales fue clave para alcanzar el récord global. Según Deadline, Box Office Worldwide y Pinkvilla, la película se estrenó en 59 territorios, con ingresos destacados en India, Reino Unido, Irlanda, México, Medio Oriente y Filipinas.

En India, la recaudación totalizó 76,7 millones de rupias (aproximadamente 8 millones de dólares) en 17 días, con datos confirmados por Box Office Worldwide. En el Reino Unido y Irlanda, el acumulado fue de 17,7 millones de dólares tras cinco semanas, lo que la convierte en la película de horror clasificada 18 más exitosa de la historia en esos territorios, según Deadline.

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En México, la cifra alcanzó 6,8 millones de dólares, superando los totales de “Invisible Man” y “Scream VI”. En el Medio Oriente, la suma de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fue de 12,4 millones de dólares, ubicando a “Obsession” como el segundo filme de horror más visto de la región.

La taquilla de Estados Unidos aportó 188,3 millones de dólares a “Obsession” y ubicó a la película entre los títulos de horror más exitosos del mercado doméstico en 2026. (Captura de video)

¿Por qué “Obsession” es relevante para el modelo de adquisiciones en festivales?

La compra de “Obsession” por Focus Features tras su estreno en el TIFF representó una de las mayores inversiones del estudio en la etapa post pandemia, según Deadline. La operación superó los 15 millones de dólares, destacando frente a la tendencia de precios a la baja y menor rentabilidad para títulos adquiridos en festivales en años recientes.

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El éxito de “Obsession” reaviva el interés en el modelo de compra post festival, especialmente para producciones de bajo presupuesto y alto potencial comercial. Box Office Worldwide subraya que el fenómeno refuerza el atractivo de los géneros horror y thriller, y demuestra que los estudios independientes pueden generar éxitos globales a partir de adquisiciones estratégicas.

El desempeño de esta película podría influir en la dinámica de los festivales internacionales, incentivando la inversión en nuevos proyectos independientes.

¿Qué récords rompió “Obsession” en comparación con otras películas?

La película superó los 248,6 millones de dólares recaudados por “The Blair Witch Project” y los 259,9 millones de “Get Out”, posicionándose como la adquisición de festival más taquillera de la historia, según Deadline y Box Office Worldwide. Además, se ubicó como el séptimo filme de horror con mayores ingresos en el Reino Unido y el tercero en India dentro de su género, conforme a Pinkvilla.

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Box Office Mojo y Moneycontrol señalan que la recaudación en menos de un mes posicionó a “Obsession” entre los estrenos más destacados del año, convirtiéndola en referencia para la industria y en caso de estudio para futuras adquisiciones.

El modelo de bajo presupuesto y alto retorno quedó evidenciado, con un presupuesto de 750.000 dólares frente a una recaudación global que supera los 286 millones.

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El éxito de “Obsession” reactivó el interés por las adquisiciones post festival y reforzó el modelo de cine independiente de bajo presupuesto con alto retorno comercial. (Captura de video)

¿Cuál es la cifra oficial de recaudación y el desglose por mercados?

Recaudación global (Deadline): 286,5 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos (Deadline): 188,3 millones de dólares.

Cifra global (Box Office Worldwide/Moneycontrol): más de 230 millones de dólares.

India: 76,7 millones de rupias (8 millones de dólares).

Reino Unido e Irlanda: 17,7 millones de dólares.

México: 6,8 millones de dólares.

Medio Oriente: 12,4 millones de dólares.

Presupuesto de producción: 750.000 dólares.

Monto de adquisición en TIFF: más de 15 millones de dólares.

Según Deadline, estos datos reflejan un fenómeno comercial sin precedentes para el cine independiente adquirido en festivales, y establecen un nuevo estándar para los estudios y distribuidores internacionales.

¿Cuáles son las perspectivas para la industria tras el éxito de “Obsession”?

El desempeño de “Obsession” ha generado interés en la industria cinematográfica y en los circuitos de festivales internacionales. Su éxito, confirmado por Deadline y Box Office Worldwide, podría motivar una mayor presencia de títulos de horror y thriller en festivales y una revalorización de los proyectos independientes en negociaciones futuras.

No se han emitido declaraciones oficiales por parte de Focus Features sobre futuras secuelas o adquisiciones, pero la atención mediática y el impacto financiero sugieren un posible cambio en la estrategia de compra y distribución de cine independiente para el periodo 2026-2027.