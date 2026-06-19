Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

Annie Knight y Lily Phillips defendieron sus maratones sexuales en OnlyFans ante las críticas sobre el impacto en la reputación de las trabajadoras sexuales (Instagram)

Lily Phillips y Annie Knight, estrellas de OnlyFans, salieron al paso de las críticas que las señalan de haber dañado la reputación de las trabajadoras sexuales con sus polémicas maratones sexuales.

Las creadoras de contenido para adultos defendieron sus acciones con argumentos que apuntan a la libertad individual y al impacto que, según ellas, han tenido en la visibilidad de la industria.

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Knight, de 29 años, respondió el lunes 15 de junio a través de un comunicado de prensa tras verse en el centro de un intercambio sobre este tipo de retos durante un episodio reciente del programa australiano de telerrealidad Turned On: Dirty Sexy Money, disponible en la plataforma de streaming Stan.

“Honestamente, me confundió mucho el enfrentamiento porque no estoy de acuerdo en absoluto”, declaró, según recogió Us Weekly.

Knight acumula ingresos de siete cifras gracias a sus retos virales, entre ellos el más extremo registrado en mayo de 2025: mantener relaciones sexuales con 583 hombres en seis horas.

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Los retos extremos en OnlyFans incluyeron el registro de Bonnie Blue con 1.057 hombres en 12 horas y la marca que Lily Phillips dijo haber superado con 1.113 (Instagram/Lily Phillips )

Con esos ingresos adquirió una mansión multimillonaria junto a su prometido, Henry Brayshaw.

Desde entonces, Knight ha reducido su participación en este tipo de contenido, aunque mantiene su presencia pública como defensora de los creadores adultos a través de la televisión.

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“Creo que hasta que las chicas de los retos empezaron a llamar la atención, a nadie le importaban realmente las chicas de OnlyFans. Creo que hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”, señaló en el mismo comunicado.

La influencer también apuntó a las divisiones internas del sector. “Creo que existe una ‘jerarquía de putas’ muy evidente”, dijo.

“A las trabajadoras sexuales les encanta juzgar a sus compañeras según el tipo de trabajo sexual que hacen. A pesar de que todas estamos en la misma industria y deberíamos apoyarnos, algunas eligen destruirse mutuamente”, añadió.

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Annie Knight sostuvo que los retos virales de OnlyFans aumentaron la visibilidad de la industria y favorecieron una mayor aceptación social (Instagram/@anniekknight)

El fenómeno de los retos extremos en OnlyFans ha involucrado también a Bonnie Blue, de 27 años, quien en enero de 2025 estableció un récord al tener relaciones con 1.057 hombres en 12 horas.

Lily Phillips, de 24 años, afirma haberlo superado con 1.113 hombres en el mismo período de tiempo.

Pese a la atención mediática y los ingresos que estas acciones han producido, la propia plataforma tomó distancia.

“El contenido de ‘desafíos’ extremos no está disponible en OnlyFans y no está permitido bajo nuestra Política de Uso Aceptable y Términos de Servicio”, declaró un portavoz a Us Weekly.

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Y agregó: “Cualquier incumplimiento de nuestros Términos de Servicio resulta en la desactivación del contenido o la cuenta”.

OnlyFans tomó distancia de los desafíos extremos y afirmó que ese contenido no está permitido por su Política de Uso Aceptable y sus Términos de Servicio (Captura de video)

Otras figuras de OnlyFans también se han mostrado críticas. Sophie Rain expresó a Us Weekly que las creadoras ya no son tomadas “en serio” a causa de este tipo de contenido.

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“Estoy cansada de tener que explicar que no todas hacemos actos de circo para conseguir clics”, sostuvo.

Por su parte, Annie Knight rechazó esas posturas y defendió el trabajo conjunto con Phillips. “Hemos trabajado increíblemente duro durante los últimos tres años para conseguir la atención que tenemos”, afirmó.

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“Hace tres años, no mucha gente sabía realmente qué era OnlyFans. Ningún medio de comunicación, cadena de televisión o plataforma de streaming se habría acercado a la industria ni con un palo de diez pies”, argumentó.

Y continuó en su declaración: “Ahora los modelos de OnlyFans aparecen en los medios todos los días, se encargan documentales y, obviamente, tenemos nuestro nuevo programa de telerrealidad en Stan. Todas estas son cosas que nunca habrían ocurrido sin el trabajo que Lily y yo hemos realizado”.

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Lily Phillips defendió el consentimiento y afirmó que los adultos deben ser libres de decidir qué contenido crean con su cuerpo y su plataforma (Instagram/@lilyphillip_s)

Por otro lado, Phillips centró su defensa en el principio del consentimiento. “Creo que la razón por la que algunas personas tienen dificultades para separar sus propias preferencias de las elecciones de los demás es porque asumen que sus valores son universales”, señaló.

“Los adultos que consienten deberían ser libres de decidir qué contenido crean. De eso se trata esta industria: tienes el poder de decidir qué quieres hacer con tu propio cuerpo y tu propia plataforma”, añadió en declaraciones recogidas por Us Weekly.

Knight también cuestionó las contradicciones que percibe en el discurso sobre la igualdad de género: “No puedes luchar por la igualdad y la libertad de las mujeres e intentar arrebatársela cuando una mujer trata de vivir una vida libre e igual”.