El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

El precio del barril de petróleo brent cerró este viernes en USD 80,57, un alza de 0,90% frente a la sesión anterior, aunque acumuló una caída semanal de alrededor del 8% en medio de señales contradictorias desde Oriente Medio: el alto el fuego entre Israel y Hezbollah convive con la incertidumbre sobre el control iraní del estrecho de Ormuz.

El contrato de futuros del brent para entrega en agosto terminó la jornada en el mercado de Londres en USD 80,57, frente a los USD 79,85 del cierre previo. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó USD 0,94 —un 1,23%— para situarse en USD 77,54 por barril. Los volúmenes de negociación fueron bajos por un feriado en Estados Unidos.

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Israel y Hezbollah acordaron una tregua que entró en vigor a las 13:00 GMT del viernes. No obstante, según se informó, los ataques israelíes continuaron en el sur del Líbano durante la tarde, y un alto funcionario israelí advirtió que la tregua se romperá si la milicia chií ataca al Estado hebreo.

En paralelo, Estados Unidos e Irán rubricaron telemáticamente un memorando de entendimiento que cesa las hostilidades, desbloquea el estrecho de Ormuz y establece un plazo de 60 días para firmar un acuerdo definitivo sobre puntos como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones sobre Teherán. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance confirmó que, tras la firma, las fuerzas de su país permitieron el paso de una docena de buques y cerca de 12,5 millones de barriles de petróleo por el estrecho.

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FOTO DE ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

A pesar de la reapertura, Irán emitió señales de un control más estricto sobre el tráfico marítimo: la televisión estatal iraní informó que los buques deben coordinar su tránsito con la Armada de la Guardia Revolucionaria. Al menos cuatro petroleros con cargamentos de crudo, productos petrolíferos y gas licuado de petróleo ingresaron el viernes al estrecho con destino a puertos iraquíes del Golfo, según datos de MarineTraffic.

Rory Johnston, fundador del boletín Commodity Context, señaló que esas condiciones presionaron los precios al alza durante la jornada: “El mercado descontaba un acuerdo y una ejecución prácticamente sin contratiempos, y eso no parece ser lo que estamos viendo hasta ahora”, afirmó.

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Fawad Razaqzada, analista de mercado de StoneX, advirtió en su boletín del viernes que persiste cierta incertidumbre ante posibles nuevos bloqueos en Ormuz, dada la continuidad de los ataques israelíes en el Líbano. Aun así, estimó que el alto el fuego del día, combinado con el acuerdo entre Washington y Teherán, ejercerá presión a la baja sobre el crudo en el corto plazo, con una posible caída hacia los 70 dólares por barril —niveles previos al conflicto— en las próximas semanas.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proyectó en su Perspectiva del Petróleo Mundial 2026 que la demanda global alcanzará los 113,3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 105,1 millones de barriles diarios registrados en 2025. Los productores del Golfo ya se preparaban este viernes para incrementar sus exportaciones ante la distensión en la región.

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(Con información de EFE y Reuters)