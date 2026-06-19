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Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

El componente del que hablamos se desgasta debido a factores como el historial de temperatura y los patrones de carga

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El desgaste de la batería de un iPhone no depende solo del tiempo. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
El desgaste de la batería de un iPhone no depende solo del tiempo. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

La batería de un iPhone no se desgasta únicamente por el paso del tiempo. Su envejecimiento responde a un proceso químico que depende de factores como el historial de temperatura al que fue expuesta y los patrones de carga acumulados a lo largo de su vida útil, explica Apple.

Entender este mecanismo es el primer paso para prolongar la autonomía del dispositivo.

Edad química: el verdadero medidor del desgaste

Cuando Apple habla del estado de una batería, el concepto central no es la antigüedad del teléfono sino la edad química de la celda. A diferencia de lo que muchos usuarios asumen, una batería puede envejecer rápido en pocos meses si se la somete a condiciones adversas, o mantenerse en buen estado durante años si se la trata con cuidado.

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Para Apple, lo que determina el estado de una batería no es la edad del teléfono sino la edad química de la celda. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Para Apple, lo que determina el estado de una batería no es la edad del teléfono sino la edad química de la celda. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Todas las baterías recargables son componentes consumibles: su efectividad disminuye a medida que aumenta la edad química. En el caso específico de las baterías de iones de litio (el tipo que usa el iPhone), la consecuencia directa es que la cantidad de carga que pueden conservar se reduce con el tiempo.

Eso se traduce en dos efectos concretos: menor duración entre cargas y una caída en el rendimiento máximo que el dispositivo puede entregar.

Qué hace el iPhone para frenar el deterioro

Para contrarrestar este proceso, iOS incorpora dos herramientas que actúan directamente sobre los hábitos de carga del usuario: la recarga optimizada de la batería y el límite de carga.

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La recarga optimizada funciona mediante un algoritmo de aprendizaje automático integrado en el sistema. Durante al menos 14 días y tras registrar un mínimo de nueve cargas de cinco horas o más en una misma ubicación, el iPhone aprende a qué hora el usuario suele desconectar el teléfono a cierta hora del día.

Toda batería recargable es un componente consumible que pierde efectividad con el tiempo. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
Toda batería recargable es un componente consumible que pierde efectividad con el tiempo. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Con ese dato, el sistema demora la carga por encima del 80% hasta poco antes de ese momento, de modo que el dispositivo llegue al 100% justo cuando el usuario lo necesita, sin haber permanecido horas innecesarias al máximo de carga.

La lógica detrás de esta función es directa: mantener la batería cargada al 100% durante períodos prolongados acelera su envejecimiento químico. Al reducir ese tiempo, el sistema extiende la vida útil de la celda.

El límite de carga, disponible desde el iPhone 15

Con los modelos iPhone 15 y posteriores, Apple fue un paso más allá e introdujo la posibilidad de establecer un límite de carga personalizado. El usuario puede elegir un tope de entre el 80% y el 100% en incrementos del 5%. Una vez alcanzado ese límite, el iPhone deja de cargar. Si la batería cae más del 5% mientras el cable sigue conectado, la carga se reanuda hasta volver al tope elegido.

Apple advierte que desactivar estas funciones tiene consecuencias. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Apple advierte que desactivar estas funciones tiene consecuencias. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El propio sistema puede sugerir un límite específico. Si iOS detecta que reducir el techo de carga ayudaría a preservar la batería, muestra una recomendación en pantalla: por ejemplo, “Según tus hábitos de iPhone, se recomienda un límite de carga del 95% para ayudar a conservar la batería”.

Para ajustar estas opciones en iPhone 15 y modelos posteriores, el camino es: Configuración → Batería → Recarga.

En modelos iPhone 14 y anteriores, la ruta es: Configuración → Batería → Condición y recarga de la batería.

Desde el iPhone 15, Apple permite fijar un límite de carga personalizado. REUTERS/Abdul Saboor
Desde el iPhone 15, Apple permite fijar un límite de carga personalizado. REUTERS/Abdul Saboor

Desactivar las optimizaciones tiene un costo

Apple advierte con claridad que desactivar cualquiera de estas funciones no es inocuo. Si el usuario apaga las optimizaciones de recarga, el desgaste de la batería aumenta y su vida útil se reduce. No se trata de una advertencia genérica: es el resultado directo de exponer la celda de iones de litio a ciclos de carga completa de manera sostenida.

El iPhone, en definitiva, no solo gestiona notificaciones y aplicaciones. También administra en silencio la salud de su componente más vulnerable, con herramientas que el usuario puede ajustar pero que, según Apple, conviene no ignorar.

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