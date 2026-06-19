Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Lousteau afirmó que el riesgo aumenta cuando alguien puede manipular el hecho apostado, como en las anomalías de temperatura denunciadas en Francia

Apostar por el resultado de un partido de fútbol ya forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el universo de las apuestas se expandió mucho más allá del deporte. Hoy existen plataformas que permiten invertir dinero sobre acontecimientos políticos, económicos o sociales, desde el resultado de una elección hasta la probabilidad de un conflicto internacional.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista Martín Lousteau analizó el crecimiento de los llamados mercados de predicciones y advirtió sobre los riesgos que pueden surgir cuando cualquier acontecimiento se transforma en una oportunidad para obtener ganancias.

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“Lo que está pasando es una mercantilización total: hoy se puede apostar sobre cualquier evento, desde el Mundial hasta la temperatura en un aeropuerto”, afirmó.

Según explicó, el fenómeno se apoya en plataformas como Polymarket y Kalshi, que permiten a los usuarios comprar y vender posiciones vinculadas a la ocurrencia de determinados eventos futuros.

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Martín Lousteau advirtió que plataformas como Polymarket y Kalshi expanden las apuestas mucho más allá del deporte (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Cuando uno está mirando los partidos, estamos abrumados de publicidades de apuestas de todo tipo y color. Todos los que empiezan con bet... Se puede apostar cualquier cosa”, señaló.

El economista destacó que el alcance de estos mercados va mucho más allá de los eventos deportivos. Como ejemplo, mencionó una apuesta disponible en Polymarket sobre la posibilidad de que Donald Trump deportara a Elon Musk durante 2025.

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“Hay una apuesta de Polymarket que es si Trump va a deportar a Elon Musk en 2025. Es un ejemplo de las cosas que se podían apostar”, explicó. También señaló que existen mercados sobre conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos o comportamientos de figuras públicas.

“La gente puede apostar todo tipo de cosas. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que Cristiano Ronaldo llore en el Mundial, o la chance de que India ataque a Pakistán antes de 2027”, ejemplificó.

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El debate sobre los mercados de predicciones se centra en si son apuestas o un mercado financiero y qué regulación e impuestos les corresponden (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Apuestas o mercados financieros?

Uno de los principales debates alrededor de estas plataformas tiene que ver con su naturaleza jurídica y regulatoria. “La discusión es si son apuestas o son un mercado financiero. ¿Por qué es importante? Por la regulación”, explicó Lousteau. Según detalló, la diferencia tiene consecuencias concretas en materia de controles e impuestos.

“Si sos un mercado financiero, te regula la CNV y la Nación. Si sos juego, te regula la provincia. Y los impuestos son distintos: el juego está muy regulado y tiene impuestos más altos”, señaló.

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Los defensores de este modelo sostienen que los mercados predictivos funcionan de manera similar a los mercados de futuros, ya que permiten que miles de personas expresen expectativas sobre hechos futuros y contribuyan a generar información útil.

“Estos son mercados futuros, donde puedo apostar mi visión sobre cualquier cosa. No es muy distinto a cómo funciona un mercado de futuros”, resumió.

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Los defensores de los mercados predictivos sostienen que funcionan como mercados de futuros y agregan información útil para tomar decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lousteau reconoció que existe una discusión de fondo sobre el potencial valor informativo de estas herramientas. “La discusión filosófica es: unos te dicen ‘es apuesta, regulémoslo’, y otros te dicen ‘no, somos un mercado financiero que agrega información dispersa útil para tomar decisiones’”, explicó.

El riesgo de la información privilegiada

A pesar de esos argumentos, Lousteau consideró que el principal problema aparece cuando algunos participantes cuentan con información que el resto del mercado desconoce.

“Si alguien tiene información privilegiada, puede usarla para esquilmar a los demás”, advirtió. Y agregó: “El problema de estos mercados es que, cuando hay una degradación moral en los gobiernos o en quienes tienen información, se usan para depredar”.

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Para ilustrar ese riesgo, recordó un caso citado por el economista Paul Krugman sobre operaciones realizadas en el mercado de futuros del petróleo.

“Krugman mostró lo que pasó en Estados Unidos con los mercados de futuro del petróleo: a las 3:40 de la madrugada del 7 de mayo, alguien vendió petróleo a futuro por 920 millones de dólares. Setenta minutos después, se informó que estaban cerca de un acuerdo para terminar la guerra y el precio bajó 12%. El que apostó ganó 125 millones de dólares sin poner un peso. Eso es información privilegiada”, relató.

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El economista citó operaciones en futuros del petróleo en Estados Unidos y apuestas sobre el IPC en la Argentina como casos de asimetría informativa (REUTERS/Franck Robichon/Pool/File Photo)

Según Lousteau, situaciones similares también se observaron en la Argentina. “Se hicieron apuestas con el IPC de hace unos meses y sobre el final se corrió el rango esperado porque alguien tenía más información. Se bloqueó Polymarket”, recordó.

Asimismo, mencionó el caso Libra como otro ejemplo de asimetría informativa. “Encontraron que el código lo tenía solo una persona, que tenía más información que los demás. Los que se tientan con esto terminan siendo las víctimas”, afirmó.

Cuando conviene alterar la realidad

Para Lousteau, el escenario se vuelve todavía más problemático cuando quienes participan de un mercado tienen capacidad para influir sobre el resultado del evento en cuestión. “La manipulación puede llegar a extremos insospechados”, advirtió.

Como ejemplo, mencionó una denuncia vinculada a mediciones meteorológicas en Francia. “El Servicio Meteorológico Francés denunció anomalías en las mediciones de temperatura en el aeropuerto Charles de Gaulle. Coincidían con un pico en las apuestas de cuándo la temperatura superaría los 22 grados en Polymarket”, relató.

La gamificación, la facilidad de acceso y una regulación más laxa pueden profundizar los riesgos de los mercados de predicciones (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Y concluyó: “No es que alguien tenía información sobrenatural. Es que alguien podía manipular los termómetros y apostar al mismo tiempo”.

Para el economista, este tipo de situaciones reflejan un problema más profundo. “Cuando todo es posible mercantilizarlo y hacer plata con eso, hay un montón de cosas que dejan de tener el sentido que originalmente tenían y pasan a ser peligrosas”, sostuvo.

Además, alertó sobre una lógica que, según su visión, excede a los mercados predictivos. “Estamos endiosando el dinero. Si todo vale, hasta los mercados más transparentes pueden ser pervertidos por información privilegiada. El precio deja de ser justo y el mercado deja de funcionar”, afirmó.

En ese contexto, consideró que la discusión regulatoria seguirá ganando relevancia a medida que estas plataformas continúen creciendo. “Hubo un bloqueo por esta discusión. El juego está muy regulado, pero si te colás diciendo ‘soy un mercado predictivo’, podés eludir impuestos y tener una regulación mucho más laxa”, explicó.

Finalmente, advirtió que la facilidad de acceso y la lógica de gamificación potencian los riesgos. “Todo es un juego. Pero los seres humanos no entendemos bien las probabilidades. Alguien apuesta un millón de dólares y no dimensiona lo que significa un 5% de probabilidad de perder”, concluyó.

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