Arrestan al comediante Carlos Mencia: “es uno de los mayores evasores de impuestos de California”

La Fiscalía señaló que los ingresos no informados se vinculan a Carlos Mencia y a su empresa Nedlos Entertainment, Inc., de la que figura como propietario y director ejecutivo (Captura de video: GRANDE).

El comediante hondureño Carlos Mencia fue arrestado en Los Ángeles y acusado de 12 cargos graves de evasión fiscal estatal por no declarar USD 8,7 millones en ingresos personales y corporativos entre 2019 y 2024. La acusación sostiene que el humorista, de 58 años, debe más de USD 300.000 al estado de California.

Según Los Angeles Times, Mencia fue detenido en su casa de Encino y permanece bajo custodia, con una fianza fijada en USD 250.000. Su comparecencia judicial está programada para el lunes 22 de junio en el tribunal de Van Nuys.

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En una conferencia de prensa, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó a Mencia como “uno de los mayores evasores de impuestos de California”. El comunicado oficial de la Fiscalía indicó que Mencia integra la lista de los 500 principales morosos fiscales de California tanto en la categoría personal como en la corporativa.

La fiscalía sostiene que no presentó declaraciones durante seis años

La causa incluye seis cargos por no presentar declaraciones del impuesto sobre la renta personal con intención de evadir tributos y otros seis por no presentar declaraciones del impuesto corporativo con la misma finalidad.

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Según la Fiscalía del condado de Los Ángeles, Mencia no presentó ninguna declaración estatal entre los años fiscales 2019 y 2024. El fiscal Hochman señaló que el comediante sí había pagado sus impuestos antes de 2019.

La suma presuntamente no informada se dividió en unos USD 3,3 millones de ingresos personales y alrededor de USD 5,4 millones de ingresos corporativos vinculados a la empresa Nedlos Entertainment, Inc., de la que figura como propietario y director ejecutivo.

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De acuerdo con el mismo organismo, la deuda reclamada superó los USD 300.000: unos USD 267.594 por impuestos personales y cerca de USD 35.117 por impuestos corporativos.

La fiscalía también indicó que la Junta de Impuestos de Franquicias de California envió 78 avisos a la residencia del artista durante ese período para recordarle su obligación de presentar las declaraciones y advertirle que no habían sido recibidas.

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La fiscalía de Los Ángeles afirmó que el comediante debe más de USD 300.000 al estado de California por impuestos personales y corporativos (Captura de video: GRANDE).

La acusación no es la primera controversia del comediante

Mencia alcanzó notoriedad en la década de 2000 como figura de Comedy Central y conductor de “Mind of Mencia”, un programa que se emitió durante cuatro temporadas, entre 2005 y 2008. La serie combinaba monólogos y sketches centrados en la cultura popular y en buena parte de su exposición pública, informaron Los Angeles Times, Deadline y Variety.

Tal como citó Los Angeles Times, El mismo diario recordó que en 2021 el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) alegó que él y su esposa debían más de USD 1,2 millones en impuestos federales correspondientes al período 2013-2015.

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La carrera de Mencia también arrastró controversias fuera del terreno fiscal. En los primeros años de los 2000, el comediante Joe Rogan lo acusó públicamente en el Comedy Store de apropiarse de material de otros humoristas y de sí mismo.

Años después, en una entrevista de 2019, Mencia aseguró que seguía convencido de que sus rutinas eran propias y describió el impacto personal de aquella controversia: “Quería dar un vuelco a mi vida y empezar de cero”.

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Actualmente, en su página web, el humorista tiene 80 funciones programadas en distintos recintos del país, con fechas previstas hasta 2026, reportó CBS News.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos alegó en 2021 que Carlos Mencia y su esposa debían más de USD 1,2 millones en impuestos federales de 2013 a 2015 (Captura de video: GRANDE).

El expediente inaugura la nueva unidad de fraude tributario empresarial

La fiscalía indicó que este fue el primer caso presentado por su nueva Unidad de Fraude Fiscal Empresarial, creada en mayo de 2026 para investigar y perseguir delitos tributarios empresariales. La unidad trabaja con agencias locales, estatales y federales.

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El fiscal Hochman sostuvo en la conferencia que el acusado “tiene ingresos con los que la mayoría de la gente solo puede soñar y, como todos los demás, está obligado a presentar sus declaraciones personales y corporativas y pagar la parte que le corresponde”.

A su vez, afirmó que incumplir la declaración de millones de dólares “es una bofetada para los californianos que trabajan duro y presentan y pagan sus impuestos cada año porque se preocupan por sus comunidades y por los bienes públicos, como la policía, los bomberos, las carreteras y los servicios públicos, que sus impuestos financian”.

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Luego, añadió un mensaje dirigido a otros contribuyentes en falta: “Hoy enviamos un mensaje a los evasores fiscales: en el condado de Los Ángeles, las cosas ya no son como antes; se acabaron los días de impunidad para quienes no presentaban declaraciones ni pagaban impuestos”.