Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

James Burrows, director de más de mil episodios de comedias televisivas como Cheers, Friends y Will and Grace, murió a los 85 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

James Burrows, director de más de mil episodios de comedias televisivas como Cheers, Taxi, Friends y Will and Grace, murió a los ochenta y cinco años.

La familia confirmó el fallecimiento en un comunicado a la revista People y señaló que “falleció hoy en paz, rodeado de su familia”. El texto no aportó detalles sobre el lugar ni sobre la causa de la muerte.

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Burrows desarrolló casi toda su carrera detrás de cámara y se especializó en comedias de situación. Pocos espectadores lo reconocían o sabían su nombre, más allá de su aparición en los créditos iniciales, pero su trabajo resultó familiar para varias generaciones de público.

James Edward Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, Estados Unidos, y se mudó a Nueva York, Estados Unidos, a los cinco años. Formó parte del Coro Infantil de la Ópera Metropolitana durante cinco años, hasta que su voz comenzó a cambiar, y estudió en la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia.

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Su padre era el escritor, director y productor Abe Burrows, cuyos éxitos de Broadway incluyeron Guys and Dolls y Can-Can. El mayor de los Burrows también fue mentor de Larry Gelbart, futuro creador y productor de la serie de televisión M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H.

En su juventud, Burrows pasó horas en teatros y estudios viendo trabajar a su padre, cenó con él en lugares conocidos de Nueva York como Sardi’s y Gallagher’s, y conoció a celebridades que asistían a las fiestas de Nochevieja organizadas por Abe Burrows.

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Tras obtener una licenciatura en Oberlin College, Burrows asistió al posgrado de la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde entre sus compañeros de clase se encontraban el actor y comediante Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director de cine John Badham.

En Yale tuvo que tomar clases de dirección y, según el texto, se interesó por la dirección. Su primera experiencia en una comedia de situación fue como entrenador de diálogos de Burl Ives en OK Crackerby!, que fue dirigida por su padre y se emitió durante una temporada en ABC en 1965.

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Luego trabajó como asistente en The Patty Duke Show. Regresó a Nueva York y trabajó para los productores de Broadway Lee Guber, Frank Ford y Shelly Gross. Conoció al actor Moore mientras trabajaba en la producción de Broadway de Holly Golightly, una adaptación de Desayuno con diamantes dirigida por su padre.

Con el tiempo, Burrows trabajó como regidor de escena en diversas producciones itinerantes, donde conoció a actores como Hugh O’Brien, Zsa Zsa Gabor y Julie Harris.

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En 1974, tras trabajar en teatro-restaurante y compañías de verano, encendió el televisor y vio el programa de televisión de Moore. Según sus memorias, le escribió una carta preguntándole si había alguna vacante, “pequeña o grande”, en su productora que él pudiera cubrir.

El esposo y socio comercial de Moore, Grant Tinker, invitó a Burrows a Los Ángeles para dirigir un episodio de la comedia. Burrows trabajó como aprendiz en MTM Enterprises, que tenía cuatro comedias de situación al aire simultáneamente.

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Sus primeros trabajos y su entrada a la televisión

James Burrows descubrió su interés por la dirección en Yale y tuvo su primera experiencia en una sitcom con OK Crackerby! en ABC en 1965 (Imdb)

Burrows comenzó su carrera televisiva relativamente tarde: a los treinta y cinco años, en 1974, cuando dirigió episodios de The Mary Tyler Moore Show, The Bob Newhart Show y Laverne & Shirley. A partir de ese punto, su nombre se vinculó con producciones de gran audiencia en la comedia televisiva.

También dirigió varios episodios de Frasier, Friends y Mike & Molly, además de los episodios piloto de Two and a Half Men y The Big Bang Theory. Ese recorrido lo ubicó como un realizador influyente en el formato, incluso cuando su figura quedaba fuera del reconocimiento masivo.

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Cheers y Will and Grace

Burrows fue cocreador de Cheers y dirigió 243 de los 273 episodios de la serie. También dirigió los 246 episodios de Will and Grace, según los datos consignados en el texto.

Ese volumen de trabajo lo convirtió en una figura de la dirección televisiva, con un método basado en el trabajo con el elenco y en la precisión del ritmo de la escena.

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Su método de dirección y el mensaje de su familia

James Burrows fue cocreador de Cheers, dirigió 243 episodios de esa serie y también estuvo al frente de los 246 episodios de Will and Grace (REUTERS/Mario Anzuoni)

En sus memorias de 2022, Dirigido por James Burrows, el director describió el objetivo que buscaba en cada producción: “Cuando dirijo un programa de televisión, intento alcanzar ese punto ideal donde el mejor guion se une a la mejor interpretación y a la mejor química entre los actores”. En el mismo pasaje, agregó: “Alcanzar ese momento preciso, donde estos factores se combinan, da como resultado la risa más dulce y duradera”.

En el comunicado difundido a People, su familia señaló: “Burrows comprendió que la buena comedia nunca se trataba simplemente de risas. Se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”.

“Pero más allá de sus extraordinarios logros, Burrows será recordado por algo aún más importante: su bondad, generosidad y fe inquebrantable en quienes lo rodeaban. Poseía una rara habilidad para inspirar a los demás y era conocido por recordar el nombre de cada persona que conocía, haciendo que sus colegas, en todos los niveles, se sintieran vistos, valorados y apreciados”, concluyó el texto de la familia.