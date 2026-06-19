El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

El presidente libanés Joseph Aoun

El presidente libanés Joseph Aoun reclamó este viernes un alto el fuego “integral” en Líbano durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en la que ambos coordinaron la quinta ronda de negociaciones entre Israel y Líbano, prevista para celebrarse en Washington del 23 al 25 de junio.

Según informó la Presidencia libanesa en sus redes sociales, Aoun agradeció a Rubio el respaldo de Washington y subrayó que el cese de los ataques israelíes es “un pilar fundamental para el progreso de las negociaciones”. El mandatario también exigió respetar la tregua alcanzada a mediados de abril —prorrogada en varias ocasiones— para “restaurar la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano”.

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El Ministerio de Salud libanés cifró en 3.980 los muertos y 12.001 los heridos por ataques israelíes desde el inicio del conflicto. Solo este viernes, una nueva oleada de bombardeos contra el sur del país dejó al menos 47 personas muertas y 97 heridas.

El portavoz de la Cancillería estadounidense, Tommy Piggot, precisó en un comunicado que las conversaciones se extenderán durante tres días y que en ellas no participará la milicia chií Hezbolá. Se trata del quinto encuentro desde que el pasado 2 de marzo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el partido-milicia retomaron sus enfrentamientos.

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Rubio “reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del Gobierno del Líbano por crear un Estado libanés plenamente soberano y en paz con todos sus vecinos”, según el mismo comunicado. El secretario de Estado también “reiteró la necesidad de desarmar a Hezbolá y de restablecer el control sobre todo el territorio libanés”, posición en la que ambos dirigentes coincidieron.

Una imagen muestra un barrio completamente destruido por un ataque aéreo israelí, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en Qlailieh, distrito de Tiro, Líbano, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra

El comunicado de la Cancillería destacó además que Rubio “elogió la valentía del presidente Aoun al buscar una oportunidad histórica para la soberanía y la recuperación del Líbano” y subrayó que las negociaciones bilaterales con Israel representan “la única vía viable para la reconstrucción, la recuperación económica y el fin de los ciclos recurrentes de violencia”.

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Los ataques israelíes de este viernes contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano generaron además un efecto colateral diplomático: retrasaron el inicio, previsto para esa misma jornada, de las negociaciones en Suiza entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, fijadas en un memorando firmado esta semana entre Estados Unidos e Irán.

Los bombardeos violan técnicamente el alto el fuego acordado entre ambas potencias, que incluye también a Líbano. Se desconoce cuándo podría arrancar el diálogo en territorio suizo, el cual abordará aspectos del programa nuclear iraní.

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(Con información de EFE y Europa Press)