Mundo

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

La llamada con el jefe de la diplomacia estadounidense sirvió para coordinar el quinto encuentro con Israel en Washington, del 23 al 25 de junio, y para reclamar el fin de los bombardeos

Guardar
Google icon
El presidente libanés Joseph Aoun
El presidente libanés Joseph Aoun

El presidente libanés Joseph Aoun reclamó este viernes un alto el fuego “integral” en Líbano durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en la que ambos coordinaron la quinta ronda de negociaciones entre Israel y Líbano, prevista para celebrarse en Washington del 23 al 25 de junio.

Según informó la Presidencia libanesa en sus redes sociales, Aoun agradeció a Rubio el respaldo de Washington y subrayó que el cese de los ataques israelíes es “un pilar fundamental para el progreso de las negociaciones”. El mandatario también exigió respetar la tregua alcanzada a mediados de abril —prorrogada en varias ocasiones— para “restaurar la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud libanés cifró en 3.980 los muertos y 12.001 los heridos por ataques israelíes desde el inicio del conflicto. Solo este viernes, una nueva oleada de bombardeos contra el sur del país dejó al menos 47 personas muertas y 97 heridas.

El portavoz de la Cancillería estadounidense, Tommy Piggot, precisó en un comunicado que las conversaciones se extenderán durante tres días y que en ellas no participará la milicia chií Hezbolá. Se trata del quinto encuentro desde que el pasado 2 de marzo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el partido-milicia retomaron sus enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Rubio “reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del Gobierno del Líbano por crear un Estado libanés plenamente soberano y en paz con todos sus vecinos”, según el mismo comunicado. El secretario de Estado también “reiteró la necesidad de desarmar a Hezbolá y de restablecer el control sobre todo el territorio libanés”, posición en la que ambos dirigentes coincidieron.

Una imagen muestra un barrio completamente destruido por un ataque aéreo israelí, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en Qlailieh, distrito de Tiro, Líbano, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra
Una imagen muestra un barrio completamente destruido por un ataque aéreo israelí, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en Qlailieh, distrito de Tiro, Líbano, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra

El comunicado de la Cancillería destacó además que Rubio “elogió la valentía del presidente Aoun al buscar una oportunidad histórica para la soberanía y la recuperación del Líbano” y subrayó que las negociaciones bilaterales con Israel representan “la única vía viable para la reconstrucción, la recuperación económica y el fin de los ciclos recurrentes de violencia”.

Los ataques israelíes de este viernes contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano generaron además un efecto colateral diplomático: retrasaron el inicio, previsto para esa misma jornada, de las negociaciones en Suiza entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, fijadas en un memorando firmado esta semana entre Estados Unidos e Irán.

Los bombardeos violan técnicamente el alto el fuego acordado entre ambas potencias, que incluye también a Líbano. Se desconoce cuándo podría arrancar el diálogo en territorio suizo, el cual abordará aspectos del programa nuclear iraní.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Joseph AounLíbanoAlto el fuegoMedio OrienteGuerra en Medio OrienteHezbollah

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El mandatario vinculó el plazo a un pacto final tras la firma de un arreglo provisorio y sostuvo que, si no hay avances, Washington responderá con acciones armadas, aunque dijo no esperar ese desenlace

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

La cotización en Londres avanzó 0,90% frente a la sesión previa, mientras la tregua entre Israel y Hizbulá convivió con dudas sobre el control iraní del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Lo que comenzó como un análisis microbiológico de los restos de Ötzi el Hombre de Hielo, terminó en un experimento sin precedentes que abre nuevas preguntas sobre la diversidad microbiana en momias prehistóricas

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

La victoria de Andy Burnham en Makerfield reactivó las maniobras internas en el laborismo, con llamadas de Heidi Alexander y otros miembros del Ejecutivo para pactar una transición y evitar dimisiones en cadena

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

La propuesta apareció en un contexto de crecientes debates dentro de la Unión Europea sobre la conveniencia de retomar el diálogo para intentar poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El macabro hallazgo dentro de un auto estacionado toda la noche en la Ramiro Prialé: lo que sabe del doble crimen

El macabro hallazgo dentro de un auto estacionado toda la noche en la Ramiro Prialé: lo que sabe del doble crimen

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: los locales se quedan con los tres puntos

Resultados Super Astro Sol hoy 19 de junio: verifique el signo ganador

Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite para recibir el depósito de junio de 2 mil 500 pesos

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: por lluvias fuertes con granizo permanece la Alerta Naranja en capital

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Auditoría detecta que mina Cobre Panamá superó la huella ambiental autorizada

Guatemala: El Conap denuncia amenazas tras desmantelar infraestructuras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya

Feroz incendio en un hotel obliga a una evacuación masiva de turistas en Bayahíbe, República Dominicana

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

ENTRETENIMIENTO

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten

“Nunca pude decirle: ‘Tenías razón’”: el arrepentimiento que Kevin Hart confesó al recordar a su madre

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”