Estados Unidos

Estados Unidos reducirá la tasa de interés de algunos préstamos estudiantiles: quiénes son elegibles

El descuento del 1% comenzará el 1 de julio y regirá hasta el 30 de junio de 2028 para créditos directos federales posteriores a 2012, siempre que los beneficiarios usen el sistema de débito automático

Guardar
La morosidad de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos llegó al 10,3% y marcó su nivel más alto en seis años (REUTERS/Ryan Murphy).
La morosidad de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos llegó al 10,3% y marcó su nivel más alto en seis años (REUTERS/Ryan Murphy).

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció una reducción temporal de 1% en la tasa de interés de algunos préstamos estudiantiles federales a partir del 1 de julio. Con esa medida, la administración de Donald Trump busca aliviar el pago de la deuda en un momento en que la morosidad alcanzó su nivel más alto, según el comunicado oficial.

De acuerdo con CBS News, el 10,3% de los préstamos estudiantiles registró atrasos en el primer trimestre, una proporción que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ubicó como la más alta en seis años. Esa cifra equivale a un salto de 20 veces desde mediados de 2024. La cartera federal de estos créditos asciende a casi USD 1,7 billones.

PUBLICIDAD

La reducción de tasas se anunció mientras la administración reestructuró el sistema de préstamos estudiantiles con nuevos límites sobre cuánto dinero pueden pedir prestado y cambios en las opciones de devolución.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La rebaja no alcanzará a todos. Solo podrán acceder quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012 y estén inscriptos en pago automático o se sumen a ese sistema. Para ese grupo, la baja comenzará el 1 de julio y se mantendrá hasta el 30 de junio de 2028.

PUBLICIDAD

La medida también alcanzará a estudiantes y padres con préstamos directos federales originados después de julio de 2012. El Departamento precisó, además, que los prestatarios que estaban en el ya extinguido plan SAVE (Saving on a Valuable Education) deberán elegir primero un plan de pago legal desde el 1 de julio para poder acceder a la rebaja.

Solo podrán acceder a la rebaja quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012 (REUTERS/Kylie Cooper).
Solo podrán acceder a la rebaja quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012 (REUTERS/Kylie Cooper).

Cómo adherirse al pago automático

Quienes ya utilizan débito automático no deberán realizar ningún trámite adicional: la reducción se aplicará de manera automática sobre sus préstamos. Estos prestatarios ya adheridos al pago automático recibían hasta ahora un descuento de 0,25% en la tasa de interés. Por eso, el nuevo beneficio añadirá solo 0,75% adicional para completar la rebaja total del 1%.

El beneficio se mantendrá solo mientras el débito automático siga activo. Quienes todavía no estén adheridos deberán seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la cuenta de su administrador del préstamo estudiantil.
  2. Elegir la opción de pago automático.
  3. Cargar los datos bancarios.
  4. Confirmar el monto de los pagos.

Cerca de 9 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles están en mora tras acumular nueve meses sin realizar pagos. Este grupo deberán ingresar a StudentAid.gov, consolidar los préstamos elegibles y solicitar un nuevo plan de pago antes de adherirse al débito automático.

Quienes ya están adheridos al pago automático recibirán la rebaja de forma automática sobre sus préstamos estudiantiles (REUTERS/Faith Ninivaggi).
Quienes ya están adheridos al pago automático recibirán la rebaja de forma automática sobre sus préstamos estudiantiles (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Beneficios y riesgos del pago automático

El Departamento indicó que solo el 40% de los prestatarios está inscripto en pago automático. Antes de la pandemia de COVID-19, esa proporción superaba el 80% entre quienes pagaban activamente sus deudas. La agencia presentó el incentivo como una vía para aumentar la adhesión a esta vía de pago.

De acuerdo con el comunicado oficial, es una de las más simples para que los prestatarios conserven el acceso a beneficios clave, incluidas las funciones del Plan de Asistencia para el Pago (RAP), que estará disponible desde el 1 de julio. En ese esquema, los pagos puntuales pueden traducirse en bonificaciones que eviten la acumulación de intereses y permitan que los saldos bajen cada mes.

Además, los prestatarios elegibles que cumplan con pagos mensuales a tiempo pueden acceder al programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) para cancelar ciertos préstamos después de 120 pagos. El pago automático reduce el riesgo de omitir una cuota.

No obstante, el medio Forbes advirtió que, pese a los beneficios, uno de los riesgos del débito automático es que los administradores del préstamo debitan de la cuenta bancaria del prestatario el monto facturado, incluso si es incorrecto.

A su vez, quienes están en planes de pago basados en los ingresos deben recertificar sus ingresos cada año para que se recalculen las cuotas. Si no cumplen con ese plazo, podrían pasar a un plan estándar y, en algunos casos, enfrentar pagos mucho más altos. Si el prestatario no lo advierte a tiempo, ese monto mayor se debitará de manera automática.

Temas Relacionados

Gobierno de Estados UnidosFinanciamiento universitarioTasa de interésEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

El fenómeno comercial surgido en el circuito de cine independiente ha superado todas las previsiones iniciales y redefine el valor de las adquisiciones en eventos internacionales

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

Cierra una autopista de Miami-Dade para facilitar los trabajos de extinción tras los incendios forestales

El corte total en sentido sur rige en Florida’s Turnpike entre Okeechobee Road (US 27) y Northwest 41st Street, mientras bomberos trabajan en la contención y piden desvíos

Cierra una autopista de Miami-Dade para facilitar los trabajos de extinción tras los incendios forestales

Eclipse solar de 2026: cuándo será, dónde será visible y todo lo que debes saber para observarlo

El fenómeno astronómico será visible en Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África. Mientras que millones de personas observarán un eclipse parcial, una estrecha franja que cruza Groenlandia, Islandia, el norte de España y el noroeste de Portugal presenciará la totalidad

Eclipse solar de 2026: cuándo será, dónde será visible y todo lo que debes saber para observarlo

La policía de Filadelfia suma cámaras corporales con traducción en vivo para hablar con turistas en el Mundial

Activa interpretación automática en 50 lenguas para mejorar el diálogo con visitantes y mantener la función luego en el servicio diario de la ciudad

La policía de Filadelfia suma cámaras corporales con traducción en vivo para hablar con turistas en el Mundial

Estas son las recomendaciones de la FIFA para evitar fraudes con entradas del Mundial 2026 y no perder miles de dólares

Las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México advirtieron sobre el aumento de sitios falsos, perfiles en redes sociales y ofertas engañosas que buscan aprovechar la alta demanda de boletos durante el torneo

Estas son las recomendaciones de la FIFA para evitar fraudes con entradas del Mundial 2026 y no perder miles de dólares

TECNO

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

¿Qué pasa si los motores de un avión dejan de funcionar? Esto es lo que ocurre realmente

Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Crear vida desde cero y un sistema visual perfecto, es posible: el resultado fue inesperado

ENTRETENIMIENTO

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten

“Nunca pude decirle: ‘Tenías razón’”: el arrepentimiento que Kevin Hart confesó al recordar a su madre

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

MUNDO

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida