Estados Unidos reducirá la tasa de interés de algunos préstamos estudiantiles: quiénes son elegibles

La morosidad de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos llegó al 10,3% y marcó su nivel más alto en seis años (REUTERS/Ryan Murphy).

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció una reducción temporal de 1% en la tasa de interés de algunos préstamos estudiantiles federales a partir del 1 de julio. Con esa medida, la administración de Donald Trump busca aliviar el pago de la deuda en un momento en que la morosidad alcanzó su nivel más alto, según el comunicado oficial.

De acuerdo con CBS News, el 10,3% de los préstamos estudiantiles registró atrasos en el primer trimestre, una proporción que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ubicó como la más alta en seis años. Esa cifra equivale a un salto de 20 veces desde mediados de 2024. La cartera federal de estos créditos asciende a casi USD 1,7 billones.

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La reducción de tasas se anunció mientras la administración reestructuró el sistema de préstamos estudiantiles con nuevos límites sobre cuánto dinero pueden pedir prestado y cambios en las opciones de devolución.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La rebaja no alcanzará a todos. Solo podrán acceder quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012 y estén inscriptos en pago automático o se sumen a ese sistema. Para ese grupo, la baja comenzará el 1 de julio y se mantendrá hasta el 30 de junio de 2028.

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La medida también alcanzará a estudiantes y padres con préstamos directos federales originados después de julio de 2012. El Departamento precisó, además, que los prestatarios que estaban en el ya extinguido plan SAVE (Saving on a Valuable Education) deberán elegir primero un plan de pago legal desde el 1 de julio para poder acceder a la rebaja.

Solo podrán acceder a la rebaja quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012 (REUTERS/Kylie Cooper).

Cómo adherirse al pago automático

Quienes ya utilizan débito automático no deberán realizar ningún trámite adicional: la reducción se aplicará de manera automática sobre sus préstamos. Estos prestatarios ya adheridos al pago automático recibían hasta ahora un descuento de 0,25% en la tasa de interés. Por eso, el nuevo beneficio añadirá solo 0,75% adicional para completar la rebaja total del 1%.

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El beneficio se mantendrá solo mientras el débito automático siga activo. Quienes todavía no estén adheridos deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la cuenta de su administrador del préstamo estudiantil. Elegir la opción de pago automático. Cargar los datos bancarios. Confirmar el monto de los pagos.

Cerca de 9 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles están en mora tras acumular nueve meses sin realizar pagos. Este grupo deberán ingresar a StudentAid.gov, consolidar los préstamos elegibles y solicitar un nuevo plan de pago antes de adherirse al débito automático.

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Quienes ya están adheridos al pago automático recibirán la rebaja de forma automática sobre sus préstamos estudiantiles (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Beneficios y riesgos del pago automático

El Departamento indicó que solo el 40% de los prestatarios está inscripto en pago automático. Antes de la pandemia de COVID-19, esa proporción superaba el 80% entre quienes pagaban activamente sus deudas. La agencia presentó el incentivo como una vía para aumentar la adhesión a esta vía de pago.

De acuerdo con el comunicado oficial, es una de las más simples para que los prestatarios conserven el acceso a beneficios clave, incluidas las funciones del Plan de Asistencia para el Pago (RAP), que estará disponible desde el 1 de julio. En ese esquema, los pagos puntuales pueden traducirse en bonificaciones que eviten la acumulación de intereses y permitan que los saldos bajen cada mes.

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Además, los prestatarios elegibles que cumplan con pagos mensuales a tiempo pueden acceder al programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) para cancelar ciertos préstamos después de 120 pagos. El pago automático reduce el riesgo de omitir una cuota.

No obstante, el medio Forbes advirtió que, pese a los beneficios, uno de los riesgos del débito automático es que los administradores del préstamo debitan de la cuenta bancaria del prestatario el monto facturado, incluso si es incorrecto.

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A su vez, quienes están en planes de pago basados en los ingresos deben recertificar sus ingresos cada año para que se recalculen las cuotas. Si no cumplen con ese plazo, podrían pasar a un plan estándar y, en algunos casos, enfrentar pagos mucho más altos. Si el prestatario no lo advierte a tiempo, ese monto mayor se debitará de manera automática.