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Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El mandatario vinculó el plazo a un pacto final tras la firma de un arreglo provisorio y sostuvo que, si no hay avances, Washington responderá con acciones armadas, aunque dijo no esperar ese desenlace

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Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días. REUTERS/Elizabeth Frantz
Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días. REUTERS/Elizabeth Frantz

Donald Trump advirtió este viernes a Irán con represalias militares si ambos países no alcanzan un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, al tiempo que proclamó una victoria total sobre Teherán tras una campaña que, según describió, destruyó su armada, su fuerza aérea y sus sistemas de defensa antiaérea.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una ceremonia de presentación del nuevo Air Force One, donado por Qatar, y en una entrevista con Axios. “Tenemos el mayor poder militar del mundo. Lo vieron en Irán: en prácticamente una semana destruimos toda su armada, toda su fuerza aérea y su radar. Lo arrasamos todo”, afirmó Trump.

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Tras la firma del acuerdo provisional, el presidente fijó un plazo de dos meses para cerrar un trato definitivo. “En 60 días tenemos que llegar a un acuerdo; de lo contrario, haremos cosas que no les harán felices”, advirtió, aunque aclaró que no cree que la situación llegue a ese extremo.

Trump subrayó que una escalada afectaría directamente al flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz. “Si seguimos lanzando bombas, ese paso queda cerrado automáticamente, porque esos barcos cuestan entre USD 500 millones y USD 1.000 millones la unidad, y sus dueños no quieren misiles sobrevolándolos ni minas en el agua”, señaló. Advirtió que tal escenario “podría provocar una depresión mundial”.

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El mandatario hizo estas declaraciones durante una ceremonia de presentación del nuevo Air Force One, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El mandatario hizo estas declaraciones durante una ceremonia de presentación del nuevo Air Force One, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El mandatario reveló además que solicitó personalmente al presidente chino Xi Jinping que no interviniera en el conflicto, y que este aceptó. “Quiero agradecer a China porque le pedí que no se involucrara con Irán”, declaró. Destacó la dependencia energética de Beijing respecto a esa vía marítima: “Obtienen el 50% de su petróleo del estrecho, pero le pedí que no se involucrara, y dijo que no lo haría, y así fue”, calificando la actitud de Xi de “muy correcta”.

Trump describió las operaciones con detalle: destrucción de la fuerza aérea iraní, eliminación de sus sistemas antiaéreos e imposición de un bloqueo naval que, según afirmó, impidió el paso de cualquier embarcación. Señaló también que Pakistán le pidió que cesara los ataques, dado su proximidad geográfica con Irán.

El presidente interpretó el resultado como un cambio de régimen de facto. “Creo que en realidad es un cambio de régimen. Tenemos personas mucho menos radicalizadas que los dos grupos anteriores”, sostuvo. Añadió que el mercado bursátil estadounidense “está por las nubes” y que los precios del petróleo han caído hasta niveles similares a los previos al conflicto, con la diferencia de que, a su juicio, “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Trump subrayó que una escalada afectaría directamente al flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump subrayó que una escalada afectaría directamente al flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz. REUTERS/Elizabeth Frantz

Las conversaciones previstas para este viernes en Suiza entre Washington y Teherán se cancelaron por el recrudecimiento de los combates en el Líbano, lo que introduce incertidumbre sobre el calendario de unas negociaciones que condicionan la reapertura del estrecho de Ormuz y la estabilidad de Oriente Medio. En Truth Social, Trump publicó: “Nosotros no nos reunimos por desesperación, sino Irán. ¡Están ACABADOS! Dejaremos que transcurran los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo!”.

En paralelo, Trump pasará el fin de semana en Camp David, el retiro presidencial ubicado a unas 113 kilómetros de Washington en las montañas Catoctin de Maryland, acompañado por su familia con motivo del Día del Padre. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el presidente celebrará reuniones políticas durante la estancia, en lo que será solo su segunda visita a ese recinto desde que retomó la presidencia.

Trump ha preferido habitualmente sus propias propiedades —Mar-a-Lago, en Florida, y su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey— para los descansos de fin de semana. La anterior visita a Camp David tuvo lugar en junio de 2025, cuando convocó allí a altos mandos militares y asesores de política exterior para tratar las protestas migratorias en California, la situación con Irán y la guerra en Gaza.

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