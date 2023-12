Una turista denunció el robo de su anillo de USD 800 mil en un lujoso hotel de París, pero lo hallaron en el lugar más inesperado

(Reuters/ Imagen Ilustrativa Infobae)

Un anillo valorado en USD 800.000 que había desaparecido de una habitación del afamado hotel Ritz Paris fue encontrado en el interior de una bolsa de aspiradora el domingo 11 por la mañana. La dueña de la joya preciosa, una empresaria de Malasia, reportó la desaparición del anillo el viernes pasado al comisariado de Paris-Centre. Tras una exhaustiva búsqueda por parte del personal de seguridad del recinto, se resolvió el misterio del paradero del objeto de lujo, descartando la posibilidad inicial de robo.

Según Le Parisien, la cliente del Ritz Paris, cuya identidad no ha sido divulgada y que había acudido a París con fines turísticos, sospechaba inicialmente del personal del hotel. Sin embargo, las investigaciones, conducidas tanto por la policía como por los equipos de seguridad del hotel, determinaron que el anillo de diamantes no fue sustraído sino accidentalmente aspirado.

Los letrados de la empresaria, Robin Binsard y Rebecca Childs, expresaron su gratitud hacia todos los que participaron en las diligencias. Según informó la BBC, la empresaria ya había partido hacia Londres el sábado, un día antes del hallazgo.

El Ritz Paris ha extendido una oferta de tres noches gratuitas a la turista malasia como compensación por el incidente, aunque se reporta que la cliente no planea aceptar este gesto comercial. En el pasado, el hotel se ha visto envuelto en otros eventos delictivos, incluyendo un atraco a mano armada en 2018 en una de sus joyerías.

En aquella oportunidad, cinco hombres armados con hachas destrozaron las ventanas de la tienda de lujo y sustrajeron las joyas, no obstante, las autoridades locales lograron arrestar a tres hombres, pero otros lograron fugar.

Asimismo, meses después se denunció la desaparición de joyas valoradas en aproximadamente USD 900.000 de la habitación de una princesa saudí. New York Post detalló que la miembro no identificada de la familia real se alojó en una suite de cinco estrellas del conocido hospedaje, pero desafortunadamente para ella, sus joyas desaparecieron y las autoridades no encontraron signos de que las herraduras de las puertas hayan sido forzadas.

Business Insider señaló que la sortija permanecerá bajo custodia policial hasta que pueda ser reclamada por su propietaria. Mientras tanto, el hotel Ritz Paris emitió un comunicado a Le Parisien y expresaron su alegría por cómo acabó el asunto.

“Nuestro cliente está contento con esta noticia. Nos gustaría agradecer al personal del Ritz Paris que participó en esta búsqueda y que trabaja todos los días con integridad y profesionalismo”, dijeron en el documento.