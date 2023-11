Una guía completa de Miami Book Fair

La Feria del Libro de Miami se desarrolla desde el 12 al 19 de noviembre en el Campus Wolfson de MDC. (@nachomartinfilms)

El domingo 12 de octubre a las 3 de la tarde la española Rosa Montero inaugurará la edición 40° de Miami Book Fair. Organizada, como todos los años, por el Miami-Dade College en su Campus Wolfson, en el Downtown de la ciudad, tendrá entre sus invitados a Joyce Carol Oates, Martin Baron, Joan Baez, Héctor Abad Faciolince, Claudia Piñeiro, Andrés Oppenheimer, Cristina Rivera Garza, Jaime Bayly y Jada Pinker Smith.

Los días más fuertes serán el 18 y el 19 de noviembre, pero habrá actividades diarias desde la apertura. El mayor acontecimiento literario de Miami, y uno de los más destacados de Estados Unidos, ofrece eventos gratuitos, otros con entradas pagas, fiestas, actividades para niños y una feria callejera del 17 al 19 de noviembre.

Domingo 12 de noviembre

3pm, Rosa Montero presenta La desconocida en diálogo con José Ignacio Chascas Valenzuela (Edificio 2, Sala 2106)

4pm, Kerry Washington presenta Thicker Than Water en conversación con Eva Longoria (entrada al evento: USD 40)

5pm a 9pm Block Party, la fiesta de inauguración. Lleva el tema de Flashback y musicaliza el DJ y productor ganador del Grammy Louie Vega (en la plaza del Campus Wolfson de MDC)

5:30, Jada Pinkett Smith presenta su autobiografía Worthy junto con Lena Waithe (entrada al evento USD 42)

7pm, La legendaria cantante Joan Baez presenta su álbum de dibujos Am I Pretty When I Fly?, en diálogo con Justin Richmond (entrada al evento USD 48)

La española Rosa Montero abre la edición 40 de Miami Book Fair. (Ivan Giménez/Seix Barral)

Lunes 13 de noviembre

6pm a 10pm Lost Chapter Rooftop Lounge, una exploración musical-gastronómica, dedicada en esta jornada a la obra del premio Nobel José Saramago, con vinos y bocadillos portugueses (Edificio 1, Terraza del piso 4)

6pm, An Evening in Portugal, un homenaje a Saramago con Valter Hugo Mae y Ana Margarida de Carvalho con moderación de Ricardo Vasconcelos (Edificio 2, Sala 2106)

8pm David Brooks presenta How to Know a Person (entrada al evento USD 40)

Martes 14 de noviembre

6pm a 10pm Lost Chapter Rooftop Lounge, una exploración musical-gastronómica (Edificio 1, Terraza del piso 4)

7pm Andrés Oppenheimer presenta Cómo salir del pozo, su nuevo libro, en conversación con Mario Kreuzberg, más conocido como Don Francisco (Edificio 2, Sala 2106)

7:30pm Etgar Keret, el escritor y cineasta israelí más conocido de su generación, conversa con el público sobre su obra (evento fuera de la feria, en The Hub at Temple Beth Am, 5950 N Kendall Dr, Pinecrest, FL 33156, entrada al evento USD 20)

Miércoles 15 de noviembre

6pm a 10pm Lost Chapter Rooftop Lounge, una exploración musical-gastronómica (Edificio 1, Terraza del piso 4)

Joyce Carol Oates, Martin Baron, Joan Baez, Héctor Abad Faciolince, Cristina Rivera Garza y Jada Pinker Smith hablarán en Miami Book Fair. (@nachomartinfilms)

7pm Presentación de Lugar Común-Alliteration, nueva propuesta cultural de Miami Beach, con Alejandro Castro, Arthur Dixon, Camilo Pino y Garcilaso Pumar (Edificio 2, Sala 2106)

7pm Celebración del patriomonio haitiano, con Jean Wilfrid Bertrand, director de los Archivos Nacionales de Haití, Dominique Dupuy y Patrick Durandis (evento en línea, en el sitio de la feria)

8pm El best seller Walter Mosley presenta su distopía Touched en diálogo con Tochi Onyebuchi (entrada al evento, USD 30)

Jueves 16 de noviembre

6pm a 10pm Lost Chapter Rooftop Lounge, una exploración musical-gastronómica (Edificio 1, Terraza del piso 4)

7pm Ni locas ni solas: narrativa escrita por mujeres desde Estados Unidos, presentación de la antología hecha por Naida Saavedra, Maya Piña y Marían Mínguez Arias (Edificio 2, Sala 2106)

7pm Voces de Haití, un diálogo entre tres autores haitianos: Pascale Doxy, Marjory Sheba y Sherley Louis (evento en línea, en el sitio de la feria)

8pm El ciclo An Evening With... presenta a Cassidy Hutchinson, ex funcionaria de la Casa Blanca y testigo clave de la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, quien hablará sobre su libro Enough (entrada al evento, USD 38)

Viernes 17 de noviembre

10am-7pm Street Fair, la feria callejera donde conseguir libros en las tiendas, escuchar música en Off The Shelf y hacer actividades con niños en Children’s Alley (desde la plaza del Edificio 1 hasta Kyriakides Plaza y NE 1st Ave)

6pm El ciclo An Evening With... presenta a Henry Winkler, el actor de Happy Days, quien hablará sobre sus memorias, Being Henry. (entrada al evento, USD 40)

Jaime Bayly presentará su libro "Los genios" en Feria del Libro de Miami. (Andina)

7pm Jaime Bayly presenta su novela Los genios, sobre la amistad, y el fin de la amistad, entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez (Edificio 2, Sala 2106)

Sábado 18 de noviembre

Desde las 10am X Seminario de Literatura Infantil y Lectura, que inaugura la escritora Claudia Piñeiro con una presentación sobre la censura de libros para niños y adolescentes, que hace tiempo afecta a las escuelas de Florida. Coordina Sergio Andricaín (Edificio 6, sala 6100)

10am-7pm Street Fair, la feria callejera donde conseguir libros en las tiendas, escuchar música en Off The Shelf y hacer actividades con niños en Children’s Alley (desde la plaza del Edificio 1 hasta Kyriakides Plaza y NE 1st Ave)

11am Examining a Fractured America: Jennifer Pahlka presenta Recording America, Why Governmentnis Failing in the Digital Age y Alissa Quart la acompaña con Bootstrapped: Liberating Ourselves from the American Dream (Edificio 2, Sala 2106)

11am Candids Miami 2: el fotógrafo Manny Hernández presenta su segundo libro de imágenes sobre la diversidad social y cultural de la ciudad (Edificio 8, Sala Magic Screening)

12pm El periodista ruso Mikhail Zygar presenta su libro sobre la invasión de Rusia a Ucrania, War and Punishment: Putin, Zelensky, The Path to Russia’s invasion of Ukraine (Edificio 2, Sala 2106)

12:30pm Cuatro poetas debutantes. Bethany Breiland, Erin Marie Lynch, Sahar Muradi y Leslie Sainz presentan su obra con moderación de Soleil Garneau (Edificio 8, Sala 8303)

12:30pm Sabina Covo presenta La casa de los relojes, en diálogo con Erwin Pérez (Edificio 8, Sala 8525)

Además de las conferencias y las presentaciones, habrá feria callejera, actividades para niños y fiestas. (@nachomartinfilms)

1pm Entre familias, tiempo y esperanza. Ana Alcolea y Armando Correa presentan sus obras en diálogo con Alejandra Labanca (Edificio 8, Sala 8503)

1pm En Chronicling the Sunshine State, Kirsten Hines presenta su narración visual sobre los animales de Florida y Jacki Levine la acompaña con una antología de 50 historias de vida en el estado (Edificio 8, Sala 8202)

1:30 pm Novedades de narrativa cubana. Grethel Delgado, Carmen Duarte, Luis de la Paz y Chago Rodríguez presentan sus obras de ficción en diálogo con Alejandro Ríos (Edificio 8, Sala 8525)

2:30 La mexicana Rivera Garza presenta su libro El invencible verano de Liliana; un volumen que reúne su poesía, Me llamo cuerpo que no está, y una obra editada en colaboración con Gisela Heffes, Turbar la inquietud. En diálogo con Oscar Molina V (Edificio 8, Sala 8503)

3pm Daughters of Latin America. Presentación de la antología realizada por Sandra Guzmán en diálogo con cuatro autoras incluidas: Elizabeth Acevedo, Daina Chaviano, Anjanette Delgado y Esmeralda Santiago. Con moderación de Soledad O’Brien (Edificio 2, Sala 2106)

3:15pm Literatura Queer: identidad y resistencia. Diálogo entre Magela Baudoin, Alejandro Castro y María Mínguez Arias moderado por Kelly Martínez Grandal (Edificio 8, Sala 8525)

La premiada escritora mexicana Cristina Rivera Garza presentará "El verano invencible de Liliana", su obra de no ficción sobre el femicidio de su hermana.

3:45pm Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara, presenta su novela Cien cuyes, en diálogo con Wendy Guerra (Edificio 8, Sala 8503)

4:30pm El reconocido escritor estadounidense TC Boyle presenta Blue Skies: A Novel. (Edificio 3, Sala 3209)

5pm De ciencia, ideas y descubrimientos. Un diálogo entre Guillermo Arriaga y William Ospina, con moderación de Luz María Doria (Edificio 8, Sala 8503)

6pm La comediante Aida Rodríguez presenta sus memorias Legitimate Kid (Edificio 2, Sala 2106)

6pm Presentación de La isla oculta, crónicas sobre Cuba del premiado periodista Abraham Jiménez Enoa, en diálogo con Sarah Moreno. (Edificio 8, Sala 8525)

6:30 La autora de Cuando era puertorriqueña, Esmeralda Santiago, presenta su nueva obra, Las madres, en conversación con Patricia Engel (Edificio 8, Sala 8503)

Domingo 19 de noviembre

10am-7pm Street Fair, la feria callejera donde conseguir libros en las tiendas, escuchar música en Off The Shelf y hacer actividades con niños en Children’s Alley (desde la plaza del Edificio 1 hasta Kyriakides Plaza y NE 1st Ave)

11am Política actual bajo la lupa. Un diálogo sobre la situación en Cuba y Nicaragua con Ernesto Fundora, Faisel Iglesias, Francisco Larios y Alfredo Triff (Edificio 8, Sala 8525)

Héctor Abad Faciolince, Andrés Oppenheimer y Natalia Moret participarán en el encuentro 2023 de Miami Book Fair. (@nachomartinfilms)

1pm Una exploración personal sobre lo que significa ser latino en la presentación del libro Our Migrant Souls, de Héctor Tobar (Edificio 3, Sala Chapman)

1pm Presentación de A Kids Book About Blockchain, de Harold Hughes, con Jeff Carvalho. (Edificio 8, Sala 8301)

1:15pm Novedades argentinas de aquí y allá: Natalia Moret, Gisela Heffes y Gastón Virkel dialogan con Alejandra Labanca (Edificio 8, Sala 8525)

1:45pm Historia, familias y legados judíos. Conversación entre Jeannette Grunhous de Gelman, Ariana Neumann y Saúl Sosnowki, ccon moderación de Juan Dircie, de la Universidad de Tel Aviv (Edificio 8, Sala 8503)

2pm Presentación de The Miami Creation Myth, de Andrew Otazo: un delirante retrato de los orígenes multiculturales de Miami. En diálogo con Daniela Pérez, autora de Ventanitas: A Window Into Miami’s Coffee Culture y la fotógrafa Gesi Schilling. Moderado por Mario Ariza. (Edificio 8, Sala Magic Screening)

2:30pm Joyce Carol Oates presenta Zero-Sum: Stories, una colección de cuentos sobre la obsesión erótica, las identidades y la vida contemporánea. (Edificio 1, Sala Auditorium)

2:30pm Cristina García, autora de Soñar en cubano, presenta su nueva obra, Vanishing Maps. Junto a ella Ana Menendez habla sobre The Apartment, Patricia Engel sobre The Faraway World y M Evelina Galang sobre When the Hibiscus Falls. (Edificio 3, Sala 3209)

3pm Julia Navarro presenta su novela From Nowhere, en español. (Edificio 8, Sala 8201)

3:30 pm La literatura, espejo de la sociedad. En esa mesa, la premiada argentina Claudia Piñeiro presenta El tiempo de las moscas, su última ficción, y Enzo Maqueira, Higiene sexual del soltero, en diálogo con Gisela Salomón (Edificio 8, Sala 8503)

Claudia Piñeiro, autora de "Las viudas de los jueves", "Elena sabe" y "Tuya", presentará "El tiempo de las moscas" en la Feria del Libro de Miami.

4:15 pm Literaturbia, un encuentro sobre el thriller y el misterio con Pedro Medina León, José Ignacio Chascas Valenzuela y Lucrecia Zappi. (Edificio 8, Sala 8525)

4:45 pm El reconocido colombiano Héctor Abad Faciolince presenta Salvo mi corazón, todo está bien, en diálogo con Patricia Janiot (Edificio 8, Sala 8503)

5pm Martin Baron, premiado periodista y ex director de The Washington Post, presenta su investigación sobre el poder, la tecnología y los medios en el siglo XXI: Collision of Power: Trump, Bezos and The Washington Post (Edificio 3, Sala Chapman)

5pm John Lantigua, el creador del investigador Willie Cuesta, presenta los cuentos de In the War Zone of the Heart and Other Stories, junto con Brian Bandell, quien hablará sobre The Rabbi and the Condemned, Larry Baker sobre Harry and Sue: a Story of Love and Ghosts y Glenn Taylor, sobre The Songs of Betty Baach (Edificio 8, Sala 8201)

6pm La última actividad de Miami Book Fair será el diálogo entre Julia Navarro, quien presenta Una historia compartida, y Mirta Ojito. (Edificio 8, Sala 8503)

Miami Book Fair

Cuándo: del 12 al 19 de noviembre, 10 am a 7 pm

Dónde: Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea

Cuánto: entrada para adultos, USD 8 (anticipada en línea) o USD 10 (en la feria); pase de dos días, USD 15; entrada para adolescentes y mayores de 62 años, USD 5 (USD 8 pase de dos días); entrada para niños de hasta 12 años inclusive, gratis. Los eventos con entrada incluyen el pase a la feria.