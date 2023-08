Trump no acudirá al primer debate republicano para realizar una entrevista con el ex presentador de TV Tucker Carlson

Trump logró transformar la ideología del partido republicano, que era una partido conservador liberal elitista del establishment y hoy tiene características del conservadurismo popular (AFP)

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planeado acudir al primer debate republicano que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad de Milwaukee para realizar una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, según ha informado el periódico ‘New York Post’.

Trump planea aparecer con Carlson, cuyas entrevistas en vídeo llegan a generar más de 100 millones de visitas, en un intento de eclipsar tanto a los rivales a la presidencia del partido como a la cadena en la que trabajaba el presentador, que son los encargados de retransmitir el debate.

Los encargados de la campaña de Trump no han respondido a una solicitud de comentarios, pero una fuente cercana a la situación ha contado al periódico anteriormente citado que la entrevista aún no se ha fijado.

El ex presidente se ha burlado durante semanas de que podría saltarse el debate organizado por la Fox, citando encuestas que lo muestran muy por encima de sus rivales republicanos. Los datos le ponen 39,9 puntos porcentuales por encima de su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Muchas personas preguntan si haré o no los DEBATES” escribió Trump el pasado miércoles en un mensaje en su cuenta de la plataforma Truth Social, en la que añadió que “TODOS LOS ESTADOUNIDENSES han estado clamando por un presidente de inteligencia extremadamente alta. Como todos saben, mis números de encuesta, sobre un campo ‘maravilloso’ de candidatos republicanos, son extraordinarios. De hecho, estoy ganando al subcampeón, sea quien sea ahora, por más de 50 puntos”.

El ex comentarista de Fox News, Tucker Carlson, habla durante la Conferencia de Acción Turning Point en West Palm Beach, Florida, EE. UU., 15 de julio de 2023. REUTERS/Marco Bello

“Reagan no lo hizo, y tampoco los demás. La gente conoce mi récord, uno de los MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS, entonces, ¿por qué debatiría? SOY TU HOMBRE. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!”, finalizó.

Trump lidera la interna del Partido Republicano con un 50% de apoyo. El segundo, el gobernador de Florida Ron De Santis, no llega a los 20 puntos. Y sucede dentro de una situación extraordinaria, en la que el multimillonario va a hacer campaña desde el banquillo de los acusados mientras transita por al menos tres juicios en su contra y varias otras causas abiertas.

Una coyuntura que obligó a De Santis a dar un giro Copérnico, echó a su jefe de campaña y comenzó a atacar con fuerza a quien había sido hasta ahora su mentor. El ex presidente respondió a fiscales y rivales con su clásica furia: “Si vienen contra mí, yo voy a ir contra ustedes”.

Trump está acusado en cuatro causas penales distintas y se encuentra en libertad bajo fianza. Ese es el tipo de escena que está buscando Trump para hacer campaña desde el estrado, seguramente con intentos de desacato frente a los jueces y diatribas para los suyos. Los fiscales del Departamento de Justicia ya pidieron a los jueces que restrinjan las contraacusaciones que Trump lanza desde su propia red social, Truth Social.

En los últimos días desde esa cuenta no sólo amenazó a cualquiera que se atreva a criticarlo, sino que se aseguró que “el sistema judicial es de república bananera del Tercer Mundo” y hasta se las agarró con las jugadoras de la selección femenina de fútbol que fueron eliminadas del Mundial de Nueva Zelanda diciendo que ese era un ejemplo más de que “Estados Unidos se va al infierno”.

