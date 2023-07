Messimanía en Miami: el rostro sonriente del astro argentino invade la ciudad. (AP)

Una hamburguesa y un trago con el nombre de Lionel Messi. Un boceto inmenso del rostro sonriente de la estrella del fútbol acompañado de un meme que se volvió viral durante la Copa del Mundo en Qatar en un restaurante. Una cerveza con el rótulo rosado de la camiseta que vestirá cuando juegue para el club local.

A donde voltees en Miami, hay un lugar o alguna cosa que te recuerda al astro argentino.

Aquí, en una de las ciudades más latinas de Estados Unidos, no se oculta la euforia que genera Messi, quien inicia una nueva etapa como futbolista de la Major League Soccer (MLS). Aun días antes de su llegada, Miami ya vibraba por el argentino. Para algunos, sin embargo, representa un doble sentimiento: felicidad, por saber que lo tendrán cerca, y tristeza, al pensar que se acerca el fin de su carrera en las canchas.

Messi, que acaba de cumplir 36 años, anunció el 7 de junio su desembarco en el Inter Miami, una movida que se espera revitalice al fútbol de Estados Unidos y el sur de la Florida con una de las figuras más destacadas a nivel mundial.

En Miami vive una numerosa comunidad latinoamericana aficionada al fútbol, incluyendo poco más de 100.000 argentinos, que han hecho crecer el entusiasmo por este deporte año tras año y ahora se ven esperanzados de concurrir a las canchas para ver partidos de mejor calidad, incluyendo la Copa América el año próximo y la Copa Mundial en 2026.

El siete veces ganador del Balón de Oro viene de haber jugado dos años en el Paris Saint-Germain y se espera que debute con el Inter Miami en un encuentro contra el equipo mexicano Cruz Azul el 21 de julio.

En una carrera de más de 17 años con la selección de su país, Messi ha anotado más de 100 goles, incluyendo dos contra Francia en la Copa del Mundo de 2022, un cotejo que Argentina ganó por penales.

“Me encanta que esté en Miami porque mis hijos van a poder vivirlo como yo viví a (Diego) Maradona”, dijo Maximiliano Alvarez, uno de los propietarios del restaurante Fiorito, donde una de las paredes sobresale con un mural de Messi gigante. “También me da tristeza, nostalgia, porque se ve como que es el comienzo de un retiro. Viniendo a esta liga no es lo mismo que jugar en la liga europea”, explicó el empresario argentino.

Álvarez y su hermano Cristian encargaron un primer mural con el rostro de Messi para el frente del restaurante en 2018, en momentos que muchos criticaban al futbolista por su papel en el seleccionado argentino. Su idea fue honrarlo y destacar que representa la resiliencia, el no rendirse y el siempre intentar y probar.

En 2021 renovaron el restaurante de la Pequeña Haití, en el noreste de Miami, e incorporaron otro mural, que el artista chileno-estadounidense Claudio Picasso pintó en la misma pared. Decenas de fanáticos de la selección argentina se han reunido ahí a festejar los triunfos de su equipo en la Copa del Mundo.

En otro restaurante llamado Kao Bar & Grill, en el área de Hallandale Beach, al norte de Miami Beach, el meme de Messi “¡Andá pa’ alla bobo!” quedó inmortalizado acompañando un boceto gigante del futbolista en una de las paredes del comedor.

La llegada de Messi también ha inspirado a restaurantes, e incluso a cervecerías como la local Prison Pals Brewing Co., que vende una cerveza con el número 10 de Messi. (AP)

El meme se volvió viral inmediatamente después que Messi, enojado tras una acalorada victoria de Argentina frente a Holanda en los cuartos de final de la Copa Mundial 2022, le dijo esas palabras a un jugador del equipo contrario que pasaba cerca de él mientras lo estaban entrevistando. Messi, que es conocido por su forma de hablar tranquila y cautelosa, se arrepintió de inmediato y lamentó su comentario, pero aún así el artista que hizo el mural, Augusto Falopapas, y los dueños del local, decidieron escribirlo en la pared.

“Se arrepintió, obvio... pero quedó como un chiste”, dijo Falopapas al ser consultado sobre por qué eligió ponerlo en el mural.

Hacia el sur, en el vecindario de Wynwood, un área vecina al centro de Miami conocida por sus almacenes convertidos en galerías de arte y grafitis en las paredes, otros artistas han pintado murales de Messi. Entre ellos hay uno gigante que incluye dos figuras del jugador, una con un rosto sonriente, y al lado otra corriendo como si fuera en un partido, autoría de su compatriota Maximiliano Bagnasco. Y hay planes de más, incluyendo uno de un Messi besando la copa del mundo en una pared de más de 10 metros de alto por seis de ancho que prevé pintar Falopapas junto a su colega argentino Jerónimo Gauna en un estacionamiento descubierto.

La llegada de Messi también ha inspirado a restaurantes, e incluso a cervecerías como la local Prison Pals Brewing Co., que vende una cerveza con el número 10 de Messi. La lata está pintada de rosado con las letras en negro, una réplica de los colores del Inter Miami.

La parrilla argentina The Knife, ofrece un mojito Messi; y Hard Rock Cafe está lanzando un nuevo “Messi Chicken Sandwich” de milanesa con el nombre del futbolista y una campaña para promocionarlo a nivel mundial, sumando así un nuevo producto a la ya existente “Messi Burger”, y a camisetas, pantalones, sudaderas con capucha, botellas de agua y otros productos a la venta.

El nuevo emparedado, que la cadena asegura está inspirado en las milanesas favoritas del futbolista, se venderá en todo el mundo, y es acompañado por una serie de carteles callejeros y avisos que le dan la bienvenida al astro a Miami.

“Cuando supimos que decidió elegir el sur de Florida en Miami como hogar, fue increíble para nosotros”, expresó Elena Alvarez, vicepresidenta de ventas globales de Hard Rock International. “Estamos muy, muy agradecidos y lo tenemos como embajador de la marca y estamos lanzando (el nuevo sandwich) en el mismo momento que él se está mudando aquí”.

Cerca de Miami Beach, en el Café Ragazzi del cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner, ya lo están esperando nuevamente. Messi estuvo allí durante unas vacaciones después de que ganó la Copa América con Argentina en 2021 y generó un revuelo de fanáticos que se acercaron a saludarlo, obligando al personal del local —incluyendo mozos y asistentes de cocina— a formar una muralla a su alrededor para protegerlo y permitir su salida hasta su automóvil. Ahora quieren ofrecerle más intimidad y están pensando en colocar unas cortinas.

“Lo estamos esperando en Miami con los brazos abiertos”, dijo Emiliano Valdés, el gerente general del Café. “Viene revolucionando a toda la ciudad”

