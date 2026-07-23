Lo que aún se desconoce sobre el brote de ciclosporiasis que ya supera los 11.500 casos en Estados Unidos

La FDA y el CDC vincularon parte de los casos de ciclosporiasis con la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms de México distribuida en al menos 27 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propagación de casos de ciclosporiasis en los Estados Unidos ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y consumidores, con más de 11.500 casos reportados en 41 estados desde el 1 de mayo de 2026, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El brote afecta a personas que han consumido productos frescos, en particular lechuga iceberg, y ha impulsado una respuesta coordinada de las agencias federales para contener la transmisión y esclarecer sus causas.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el CDC, una parte significativa de los casos se relaciona con la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms de México, distribuida en cadenas de comida rápida y supermercados en al menos 27 estados. La empresa ordenó un retiro voluntario del producto tras detectarse su posible vínculo con más de 1.600 infecciones en cinco estados. El CDC advierte que la cantidad real de personas afectadas podría ser mucho mayor a la reportada, ya que muchas víctimas no buscan atención médica ni se someten a análisis de laboratorio.

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La ciclosporiasis, causada por el parásito unicelular Cyclospora cayetanensis, es una enfermedad que suele aumentar durante los meses más cálidos en Estados Unidos. Este año, sin embargo, la magnitud del brote supera ampliamente los registros previos, lo que ha motivado una intensificación en la vigilancia epidemiológica y en el trabajo conjunto de agencias estatales y federales, según reporta ABC News.

¿Por qué hay diferencias entre los casos confirmados y los reportados totales?

El CDC ha informado que existen dos categorías de casos en el actual brote: los casos confirmados por laboratorio y los casos reportados que aún no han sido confirmados. Según la última actualización oficial, hay 4.173 casos confirmados por laboratorio en todo el país. No obstante, los departamentos de salud estatales han informado más de 7.400 casos adicionales que están en proceso de confirmación o verificación.

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Esta discrepancia responde a varios factores. Por un lado, los casos confirmados requieren análisis de laboratorio específicos que detecten el parásito en las muestras de los pacientes. Por otro, los casos reportados incluyen personas con síntomas compatibles con ciclosporiasis, pero cuyos resultados de laboratorio aún no están disponibles o en quienes no se ha completado el proceso diagnóstico. De acuerdo con el CDC, este proceso puede demorar varias semanas debido a la alta demanda y la complejidad de la vigilancia epidemiológica.

El CDC advierte que “el número real de personas enfermas probablemente es mucho mayor que la cifra reportada”, ya que muchas personas afectadas no buscan atención médica ni se someten a pruebas diagnósticas. Además, existe un retraso promedio de seis semanas entre la aparición de síntomas y la notificación oficial, lo que complica la evaluación del alcance real del brote.

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El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos superó los 11.500 casos reportados en 41 estados desde el 1 de mayo de 2026, según el CDC. (CDC)

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, fatiga y pérdida de apetito. El periodo de incubación varía entre dos y 14 días, lo que dificulta que los pacientes recuerden qué alimentos consumieron antes de enfermar, según el CDC.

Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos pueden desarrollar cuadros más severos y prolongados. El tratamiento estándar consiste en el uso de antibióticos específicos. Hasta el momento, se han reportado más de 300 hospitalizaciones y ninguna muerte atribuida al brote, de acuerdo con los datos oficiales del CDC.

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¿Dónde se han registrado más casos y cómo se distribuyen en EE.UU.?

El brote de ciclosporiasis afecta principalmente a los estados del centro y este del país. Michigan ha reportado más de 7.100 casos, mientras que Ohio ha confirmado más de 1.300 desde mayo, según sus respectivos departamentos de salud. El CDC reconoce que sus cifras suelen ser inferiores a las estatales debido a retrasos y diferencias en los procesos de notificación y verificación.

El mayor foco confirmado se asocia a la lechuga iceberg servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia, pero se han documentado decenas de casos adicionales en al menos 29 estados que no tienen relación directa con ese producto.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis que provoca diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, fatiga y pérdida de apetito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el origen del brote y por qué aún no se ha identificado una única fuente?

La FDA y el CDC han vinculado el principal brote a la lechuga iceberg de Taylor Farms de México. El 17 de julio, Taylor Farms anunció el retiro voluntario de todas las lechugas distribuidas desde el centro de México, con fechas de consumo preferente hasta el 3 de agosto. El producto fue distribuido tanto en cadenas de restaurantes como en supermercados bajo la marca Marketside, presente en tiendas Walmart.

No obstante, hasta la fecha ningún análisis de laboratorio ha detectado la presencia del parásito en las muestras de lechuga retiradas. Un resultado positivo inicial fue desestimado como falso positivo, según la FDA, que mantiene la recomendación de evitar el consumo de productos implicados mientras sigue la investigación.

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El CDC y la FDA reconocen que es probable la existencia de múltiples fuentes de contaminación o rutas de transmisión, ya que la dispersión geográfica y temporal de los casos no permite atribuir el brote a un solo origen. “No hay certeza de que todos los focos hayan sido identificados, ni de que se trate de un único punto de origen”, señaló Cameron Wolfe, profesor de la Universidad de Duke, en declaraciones recogidas por ABC News.

¿Qué productos están involucrados en el brote y cuáles han sido retirados del mercado?

El brote se asocia principalmente a la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms de México, distribuida en cadenas de comida rápida como Taco Bell y en supermercados Walmart bajo la marca Marketside. El retiro voluntario de la lechuga incluye lotes distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio, con fechas de consumo preferente hasta el 3 de agosto.

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Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores revisar el origen y las fechas de los productos que hayan adquirido y evitar el consumo de aquellos incluidos en el retiro. Hasta el momento, no se ha detectado el parásito en las muestras analizadas, pero la medida busca prevenir nuevos contagios mientras avanza la investigación.

Taylor Farms retiró de forma voluntaria la lechuga iceberg distribuida entre el 29 de junio y el 16 de julio, incluida la marca Marketside vendida en Walmart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite la ciclosporiasis y cómo se puede prevenir?

La ciclosporiasis se transmite por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis, principalmente frutas y verduras frescas. El contacto persona a persona no es una vía de transmisión, de acuerdo con el CDC.

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Para reducir el riesgo de infección, las autoridades recomiendan:

Lavar cuidadosamente frutas y verduras frescas antes de consumirlas.

Verificar los retiros oficiales de productos y evitar el consumo de aquellos implicados.

Consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas compatibles, especialmente diarrea persistente.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades y qué se espera en adelante?

El CDC y la FDA han fortalecido la vigilancia epidemiológica y la coordinación con agencias estatales y locales. Entre las acciones implementadas se incluyen:

Retiro preventivo de productos asociados al brote.

Monitoreo semanal de casos y actualización pública de datos.

Investigación activa de otras posibles fuentes y cadenas de distribución.

Hasta la fecha, no se han reportado fallecimientos relacionados con el brote. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales durante toda la temporada de mayor incidencia, que se extiende hasta finales de agosto.

La investigación continúa y no se descarta la identificación de nuevas fuentes o el retiro de productos adicionales. El CDC solicita a la población estar atenta a nuevas actualizaciones y consultar fuentes oficiales para cualquier duda sobre productos consumidos.