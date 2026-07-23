Crisis en Medio Oriente: cómo el bloqueo de Ormuz impacta en el precio del petróleo y el comercio mundial

Arabia Saudita recurrió al oleoducto Petroline porque el estrecho de Ormuz ya no permite el paso habitual del petróleo de los países productores del Golfo

El bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada de ataques en Bab al-Mandeb modificaron el comercio internacional de petróleo y generaron una crisis de precios y riesgos económicos a escala global. Los cierres parciales impidieron la salida de los barriles diarios que cruzaban la región, lo que alteró la oferta para los principales consumidores y sumó incertidumbre a los mercados.

El conflicto, que comenzó por la preocupación de Estados Unidos sobre el avance nuclear de Irán y la influencia de China, derivó en una nueva problemática: el bloqueo de rutas marítimas estratégicas.

En Infobae Al mediodía, Andrei Serbin Pont explicó que el estrecho de Ormuz, clave para los países productores, ya no permite el paso habitual de petróleo cargado en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait. El analista detalló que Arabia Saudita recurrió al oleoducto Petroline.

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En este sentido, el analista advirtió que la salida parcial del petróleo saudí principalmente abastece a China y mercados asiáticos, lo que genera un efecto directo en la economía de esos países. El experto señaló que la reducción del flujo internacional afecta no solo a las naciones productoras, sino también a los consumidores en Asia, mientras que la economía estadounidense experimenta un impacto indirecto.

Los cierres parciales en rutas marítimas clave impidieron la salida de barriles diarios y sumaron incertidumbre a los mercados internacionales

Tensión militar y riesgos en los estrechos

El especialista detalló que la presión ejercida por Irán sobre los hutíes, grupo armado que opera en Yemen y mantiene alianzas históricas con Teherán. Los hutíes recibieron apoyo militar y económico, incluso misiles balísticos y antibuque, y reactivaron recientemente ataques contra buques en Bab al-Mandeb.

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En un primer momento, los ataques se dirigieron a embarcaciones sauditas y luego a cualquier buque que hubiera cargado en puertos saudíes.

Estos hechos derivaron en la suspensión de rutas marítimas hacia Asia, ya que los armadores temen nuevos ataques. “Ahora hay un montón de buques que estaban cargando en puerto de Yanbu, que quieren salir para Asia y no pueden porque corren el riesgo de ser atacados por los hutíes”, precisó Serbin Pont.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques en Bab al-Mandeb alteraron el comercio internacional de petróleo y generaron una crisis de precios

Esto no es un conflicto nuevo, sino una continuación de las disputas regionales con Arabia Saudita y la influencia de Irán, según detalló el analista.

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El cierre de Ormuz y los ataques en Bab al-Mandeb provocaron una reducción del 31% en el tránsito por Ormuz y del 34% en Bab al-Mandeb, según los datos presentados por Serbin Pont.

La disminución implica que menos de nueve buques cruzan Ormuz cada día, mientras que en Bab al-Mandeb la cifra bajó en veintinueve embarcaciones diarias. El experto aclaró que la mayoría de los ataques afectan a buques identificados con cargas sauditas.

Debate político y financiamiento militar en Estados Unidos

En cuanto a la respuesta militar, Trump amenazó públicamente con destruir infraestructura civil iraní en represalia por los ataques a buques. Hasta el momento, Estados Unidos solo realizó operaciones contra objetivos militares en Irán y evitó dañar la red eléctrica del país, según los datos aportados por Serbin Pont en el análisis.

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Los hutíes reactivaron ataques contra buques en Bab al-Mandeb con apoyo militar y económico de Irán, incluidos misiles balísticos y antibuque ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

Serbin Pont relató que el jefe militar estadounidense Hegseth solicitó al Senado un incremento del presupuesto para sostener las operaciones en Medio Oriente. La cifra alcanzaría USD 88.000 millones, con un pedido adicional de USD 21.000 millones para municiones. El analista señaló que la industria armamentista estadounidense expresó su disposición a aumentar la producción si recibe la financiación solicitada.

El debate por el financiamiento expuso el peso del lobby industrial y la importancia de la industria militar dentro de la economía de Estados Unidos. Serbin Pont puntualizó que la decisión depende del Congreso y que la industria ofrece soluciones de bajo costo para mantener la capacidad militar.

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