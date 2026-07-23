Policía de Brasil investiga nexos criminales tras el asesinato de la influencer Miss Tattoo

Ulissias Marcelli, conocida como Miss Tattoo, y Vinícius Souza de Carvalho fueron hallados muertos a tiros en una carretera rural de Vera Cruz, en Porto Seguro, Bahía (Instagram/@ulissiasm)

Ulissias Marcelli, conocida en redes sociales como Miss Tattoo, y su pareja, Vinícius Souza de Carvalho, fueron hallados muertos a tiros en una carretera rural del distrito de Vera Cruz, en Porto Seguro, estado de Bahía, Brasil.

Los cuerpos de la influencer, de 30 años, y de Carvalho, de 28, fueron descubiertos el 18 de julio por un trabajador de campo. Ambos presentaban heridas fatales por arma de fuego, según confirmó la Policía Civil de Bahía.

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Los investigadores estiman que el doble homicidio ocurrió el día anterior al hallazgo. El medio brasileño G1 informó que las autoridades manejan la hipótesis de que la pareja pudo haber sido retenida en cautiverio antes de ser ejecutada.

Los equipos forenses recuperaron siete casquillos en la escena del crimen. El teléfono de Marcelli fue hallado y confiscado para su análisis; el de Carvalho no apareció.

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La investigación del doble homicidio en Porto Seguro estima que el crimen ocurrió un día antes del hallazgo y analiza si la pareja estuvo en cautiverio antes de la ejecución (Instagram)

La Policía Civil investiga si los asesinatos guardan relación con deudas vinculadas al tráfico de drogas o la venta de narcóticos por parte de una organización criminal activa en la región.

Las autoridades no han establecido un móvil definitivo ni han identificado a los responsables. Tampoco se ha anunciado ningún arresto.

Marcelli contaba con casi 20.000 seguidores en Instagram, plataforma donde difundía su estilo personal marcado por una estética gótica, de terror y fantasía, además de su trabajo como acróbata de fuego y sus producciones de cosplay.

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En su perfil se describía como reportera, presentadora, empresaria y motociclista, y se identificaba como ganadora en cuatro ocasiones del título de Miss Tattoo.

Los peritos recuperaron siete casquillos en la escena del crimen y la Policía Civil secuestró el teléfono de Ulissias Marcelli para su análisis (Instagram/@ulissiasm)

Días antes de su muerte, el Festival Rock Gaya —evento de música y arte programado para el 25 de julio en Porto Seguro— la había anunciado como una de sus presentadoras.

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Tras conocerse la noticia del crimen, la organización del festival publicó un mensaje en sus redes sociales.

“El jueves compartimos con alegría que Ulissias sería parte del Festival Rock Gaya como una de nuestras presentadoras”, escribió el evento.

“Hoy, con tristeza, nos despedimos de su presencia entre nosotros”, añadió la organización. “Es difícil creer que alguien que estaba a punto de compartir un momento tan especial con nosotros se haya ido tan pronto”, expresó el festival en el mismo comunicado.

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Ulissias Marcelli tenía casi 20.000 seguidores en Instagram, donde difundía su estética gótica, su trabajo como acróbata de fuego y sus producciones de cosplay (Instagram/@ulissiasm)

El perfil de la influencer y la reacción de sus seguidores

Ulissias Marcelli era una figura reconocida en la escena alternativa de Porto Seguro. Su trabajo artístico la llevó a participar en distintos eventos culturales de la ciudad y sus alrededores. G1 reportó que era madre de un niño de 13 años.

Tras confirmarse su fallecimiento, sus seguidores inundaron sus publicaciones en Instagram con mensajes de homenaje.

“Me quedé en shock, realmente disfrutaba ver sus publicaciones, era hermosa. Que Dios consuele los corazones”, escribió una seguidora.

Otro usuario lamentó la pérdida de Marcelli como referente del cosplay: “Estoy sin palabras. Era una de mis mayores inspiraciones, una de las personas más hermosas que he visto. Descansa en paz”, escribió.

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Las autoridades de Bahía no definieron un móvil para el doble homicidio, no identificaron a los responsables y no anunciaron arrestos (Instagram)

La investigación por el doble homicidio permanece abierta. La Policía Civil de Bahía no ha descartado ninguna línea de indagación y continúa con el análisis del teléfono de Marcelli como parte de los esfuerzos por determinar las circunstancias del crimen.