El alquiler de oficinas en Miami aumentó casi un 45% en el segundo trimestre

El alquiler de oficinas en Miami subió en el segundo trimestre de 2026 por la demanda de empresas por espacios de alta calidad (AP Photo/Marta Lavandier)

El alquiler de oficinas en Miami siguió en alza durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por la fuerte demanda por parte de empresas de espacios de alta calidad.

La actividad de arrendamiento alcanzó los 120.770 m² y la renta media solicitada fue de USD 722 por metro cuadrado, según la consultora inmobiliaria Savills citada por el sitio especializado Commercial Observer.

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En términos interanuales, el volumen de operaciones creció casi 45% y los precios avanzaron 7%. La disponibilidad, en tanto, cayó frente al mismo período de 2025, una combinación que refuerza la presión sobre el mercado de oficinas premium.

La actividad de arrendamiento de oficinas en Miami alcanzó los 120.770 m² y la renta media solicitada llegó a USD 722 por metro cuadrado (Kirby Lee-Imagn Images)

La disponibilidad pasó del 17,1% en el segundo trimestre de 2025 al 14,9% en el mismo período de este año. La renta media solicitada, a su vez, se ubicó casi 57% por encima del nivel registrado cinco años atrás.

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La tendencia también se refleja en los inmuebles de clase A: sus alquileres aumentaron 6% interanual hasta alcanzar los USD 870 por m² en todo Miami-Dade. Según Commercial Observer, el avance refleja la preferencia de las empresas por edificios más nuevos y con una mayor oferta de servicios.

Qué zonas y sectores impulsan la demanda

Airport West, Downtown Miami y Coral Gables concentraron la mayor parte de la actividad de arrendamiento. Esos submercados, a su vez, encabezaron el movimiento del mercado en el trimestre.

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En la parte alta del mercado, la demanda procede sobre todo de oficinas de gestión patrimonial: firmas financieras, empresas tecnológicas y bufetes de abogados. Muchos de esos inquilinos son recién llegados al mercado de Miami-Dade.

Los alquileres de oficinas clase A en Miami-Dade aumentaron 6% interanual hasta USD 870 por m² por la preferencia de las empresas por edificios nuevos y con servicios (Reuters)

Miami Beach y Coconut Grove registran las rentas de oficinas más altas del condado, con promedios cercanos a USD 1.066 por metro cuadrado. En esas zonas residenciales suele vivir parte de los ejecutivos con mayores ingresos.

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Las operaciones que reflejan la escalada de precios

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la de Alphabet, la empresa matriz de Google, que más que cuadruplicó su superficie de oficinas en Miami.

La compañía firmó un contrato de arrendamiento por unos 4.180 m² en la torre 1450 Brickell Avenue, en el distrito financiero de la ciudad. Así, amplió amplió de unos 929 m² a 5.110 m² el espacio que ocupa en ese edificio, según informó Bloomberg, que citó a dos personas familiarizadas con el acuerdo.

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El movimiento se produjo poco después de que los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, comenzaran a comprar propiedades de lujo en el sur de Florida.

La demanda de oficinas premium en Miami-Dade provino sobre todo de firmas financieras, empresas tecnológicas y bufetes de abogados (Google Maps )

Entre los contratos que reflejan esta tendencia también aparece el de la cadena de restaurantes y cafés de comida saludable, Pura Vida, que trasladó sus oficinas desde Sunset Harbour al edificio Gateway en el barrio de Wynwood, donde alquiló 2.507 m². En tanto, Planet Fitness, una cadena estadounidense de gimnasios, arrendó 2.435 m² en el centro comercial Omni Center, ubicado en 1501 Biscayne Boulevard.

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Además, este mes, la oficina de gestión patrimonial del empresario tecnológico Peter Thiel firmó un contrato de arrendamiento por 1.687 m² en 830 Brickell, con una renta de USD 2.691 por m². Se trata del alquiler de oficinas más caro del condado de Miami-Dade, según Bloomberg.

Los precios en Miami compiten con valores que alcanzan algunas torres de oficinas de primer nivel en Manhattan. Estas operaciones inmobiliarias muestran hasta dónde subieron las rentas en el segmento más alto del mercado.

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La nueva oferta busca aprovechar el auge

Los desarrolladores de edificios nuevos y de lujo ya ajustan sus estrategias para responder a este repunte de la demanda.

El mercado, sin embargo, todavía tiene una importante superficie en desarrollo. Según Commercial Observer, hay 13 proyectos de oficinas en construcción que suman alrededor de 232.000 m² en todo el condado.

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