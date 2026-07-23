Cómo las comisiones de los planes 401(k) recortan miles de dólares en ahorros para la jubilación

Las comisiones de los planes 401(k) pueden restar decenas de miles de dólares al ahorro para la jubilación en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comisiones de los planes 401(k) pueden restar miles de dólares al ahorro para la jubilación en Estados Unidos, un impacto que se agrava con los años y que, según un ejemplo del Departamento de Trabajo citado por CBS News, puede reducir de forma drástica el saldo final incluso cuando la diferencia entre cargos parece mínima.

El caso que usa el organismo para ilustrarlo es concreto: una persona con USD 25.000 en su cuenta, a 35 años del retiro y con comisiones de 1,5%, terminaría con USD 163.000. Si en cambio pagara 0,5%, llegaría a USD 227.000, una brecha del 28%.

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Ese efecto acumulativo ocurre en un sistema del que dependen más de la mitad de los trabajadores estadounidenses para financiar su retiro. Aun así, cerca de 4 de cada 10 empleados ni siquiera saben que pagan comisiones en sus 401(k), de acuerdo con un estudio de 2021 de la Government Accountability Office.

Las comisiones en estos planes suelen dividirse en dos grandes categorías: administrativas y vinculadas a las inversiones. El informe de la GAO señaló que esos costos pueden ser asumidos por los trabajadores, por la empresa o repartidos entre ambos.

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Más de la mitad de los trabajadores estadounidenses dependen de los planes 401(k) para financiar la jubilación (Canva)

Los planes más pequeños suelen tener cargos más altos

No existe una tarifa estándar para todos los 401(k). Teresa Hassara, vicepresidenta senior de ahorro laboral y soluciones de retiro de Principal Financial Group, explicó en CBS que el costo depende de factores como las inversiones elegidas, el diseño del plan que ofrece el empleador y otras variables.

Hassara sostuvo que, en general, los planes más pequeños tienden a cobrar más. La razón, dijo, es que en la administración de un plan existen costos fijos y variables, y cuando hay menos empleados, los costos fijos se distribuyen entre menos participantes.

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Según detalló, las comisiones habituales se ubican entre 0,3% y 0,5% en los planes grandes, entre 0,5% y 1% en los medianos, y en 1% o más en los pequeños. Los trabajadores no fijan esas comisiones, pero sí pueden influir en el costo final de acuerdo con los fondos en los que inviertan.

“Algunas opciones de inversión tienen gastos subyacentes más altos que otras”, señaló Hassara. Esa diferencia ayuda a explicar por qué dos empleados dentro de un mismo esquema pueden terminar pagando montos distintos.

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La ejecutiva también advirtió que una comisión más alta no siempre implica una peor opción. En algunos casos, explicó, los proveedores cobran más por tareas administrativas porque incluyen campañas de educación financiera orientadas a mejorar las decisiones de inversión de los empleados.

Un estudio de la Government Accountability Office indicó que cerca de cuatro de cada 10 empleados no saben que pagan comisiones en sus planes 401(k) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas deben informar cambios en un plazo de 30 a 90 días

Las comisiones de un 401(k) no son fijas y pueden cambiar con el tiempo. Hassara aseguró en el informe de CBS News que eso ocurre porque el patrocinador del plan suele renegociarlas y revisarlas con frecuencia para comprobar que sigan siendo competitivas frente al mercado.

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Si esos cargos cambian por cualquier motivo, los empleadores por lo general deben avisar al trabajador en una ventana de 30 a 90 días. Esa obligación de notificación es una de las pocas instancias en las que el titular de la cuenta recibe una alerta específica sobre el costo del plan.

Los empleadores deben informar cambios en las comisiones del 401(k) entre 30 y 90 días, y los trabajadores también pueden revisar esos cargos en la divulgación anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de esos cambios, los trabajadores pueden revisar cuánto pagan a través de una notificación anual de divulgación conocida como 404(a)(5). También pueden consultar los estados de cuenta trimestrales, donde se desglosan las comisiones aplicadas.

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“Eso detallará todas las comisiones para los empleados”, planteó Hassara. Si persisten las dudas, los empleados pueden comunicarse con el área de recursos humanos de su empresa o con la firma encargada de registrar las contribuciones y las elecciones de inversión.