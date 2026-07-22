Estados Unidos

Un envío por correo, una serpiente escondida y una niña en cuidados intensivos tras un ataque en California

Una menor de tres años requirió antídoto en varias tandas, mientras especialistas advierten que el recuento de casos en 2026 podría quedar corto y piden reforzar la prevención doméstica

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Niño acostado en una cama de hospital con manta colorida, oso de peluche, otros juguetes, equipo médico, vendaje en el pie y pulsera identificativa
Una emergencia doméstica en Santa Clarita volvió a poner el foco en el impacto de las serpientes de cascabel en la vida cotidiana de las familias californianas (GoFundMe)

Una niña de tres años fue mordida por una serpiente de cascabel al levantar un paquete de Amazon en la ciudad de Santa Clarita, un hecho que ilustra el aumento de incidentes con estos reptiles en California durante 2026.

El caso evidenció la presión sobre hospitales y familias, en una temporada donde la cifra de mordeduras preocupa a especialistas y autoridades. La información fue confirmada por Los Angeles Times y la familia de la menor.

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El caso Barajas: un accidente doméstico y la reacción sanitaria

El 13 de julio, Addy Barajas se dirigió emocionada a recoger un envío de Amazon. Bajo el paquete, una serpiente de cascabel del Pacífico sur atacó la mano izquierda de la niña.

Su madre actuó de inmediato y la llevó hasta un supermercado cercano, donde una ambulancia la trasladó a un hospital local.

Paquetes entregados en zonas rurales pueden convertirse en escenarios inesperados de riesgo cuando la fauna local irrumpe en la rutina diaria (REUTERS/Toby Shepheard)
Paquetes entregados en zonas rurales pueden convertirse en escenarios inesperados de riesgo cuando la fauna local irrumpe en la rutina diaria (REUTERS/Toby Shepheard)

Allí, los médicos aplicaron un antídoto y, ante la gravedad del caso, derivaron a la menor a una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

La familia relató que Addy recibió dos dosis adicionales de antiveneno en los días siguientes. El padre, Manuel Barajas, aseguró que la recuperación avanza, aunque el episodio obligó a lanzar una campaña de recaudación para cubrir gastos médicos y la ausencia laboral de sus padres.

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Primer plano de la mano de un niño con cinta métrica enrollada, una línea morada dibujada en el dorso y números escritos sobre la piel
La disponibilidad de antiveneno fue decisiva para evitar consecuencias graves en el caso de una paciente pediátrica tras un accidente con fauna venenosa (GoFundMe)

Factores que explican el aumento de mordeduras en 2026

Durante los primeros meses del año, California registró 277 mordeduras, una cifra que se acerca al total anual mínimo, que suele oscilar entre 290 y 390.

El doctor Rais Vohra, director médico del California Poison Control System (CPCS), afirmó que el número real podría ser mayor, ya que el registro depende de reportes voluntarios de hospitales y ciudadanos.

Entre los factores que explican este incremento, especialistas mencionan el impacto de las temperaturas inusualmente altas al inicio del año.

Estas condiciones climáticas alteraron los ciclos de actividad de las serpientes, que abandonaron sus refugios invernales antes de lo habitual para buscar alimento y pareja. El fenómeno amplió el periodo de riesgo para personas que viven o transitan en áreas rurales y suburbanas del estado.

El comportamiento inusual de los reptiles este año responde a variaciones en el clima que alteraron su periodo de actividad y desplazamiento (AP Foto/Damian Dovarganes)
El comportamiento inusual de los reptiles este año responde a variaciones en el clima que alteraron su periodo de actividad y desplazamiento (AP Foto/Damian Dovarganes)

Recomendaciones ante la temporada alta de serpientes

El repunte de incidentes llevó a expertos y autoridades a insistir en una serie de medidas preventivas para la población. A continuación, se presentan las principales recomendaciones elaboradas por el CPCS y divulgadas en medios como Los Angeles Times:

  • Evitar caminar descalzo en zonas de vegetación densa, pilas de madera o rocas.
  • Supervisar a menores y mascotas cuando jueguen al aire libre, especialmente en jardines o áreas cercanas a campo abierto.
  • Inspeccionar el entorno antes de levantar objetos del suelo, mover piedras o introducir las manos en huecos.
  • No intentar manipular serpientes, aunque parezcan inofensivas o estén inmóviles.
  • En caso de mordedura, buscar atención médica inmediata y mantener la zona afectada inmóvil.
  • No aplicar torniquetes ni cortar la herida, ni tampoco succionar el veneno.
  • Mantener la calma y trasladar a la persona afectada lo más rápido posible a un centro médico.

Estas acciones buscan reducir el riesgo de mordeduras y mejorar el pronóstico en caso de accidente. El acceso temprano al antídoto y la atención especializada son los factores que determinan la evolución de los pacientes.

Primer plano de una serpiente de cascabel marrón y bronceada enrollada en la arena, con su lengua negra bífida extendida y su cascabel visible al fondo
La supervisión en espacios abiertos y la revisión cuidadosa de objetos antes de manipularlos son estrategias básicas para reducir el riesgo de accidentes (Reuters)

Cómo se gestiona el antiveneno en hospitales de California

El tratamiento para las mordeduras de serpiente de cascabel depende de la disponibilidad de antiveneno y de la capacidad de las instituciones sanitarias para responder a emergencias.

De acuerdo con Los Angeles Times, hospitales como Cedars-Sinai mantienen reservas para atender a varios pacientes y cuentan con protocolos para solicitar dosis adicionales en casos complejos. La red Providence informó que dispone de 167 frascos de antiveneno en sus 11 centros en el sur del estado.

La decisión de aplicar más dosis de antiveneno se basa en el estado clínico del paciente: inflamación, dolor y resultados de laboratorio. El propio doctor Vohra afirmó que el objetivo es administrar el recurso de forma responsable, ya que se trata de un insumo costoso y limitado.

Una mano sostiene la cabeza de una serpiente de cascabel. Veneno amarillo gotea de sus colmillos hacia un recipiente de vidrio transparente Pyrex
Instituciones sanitarias ajustan sus reservas y protocolos de respuesta para cubrir la demanda creciente de tratamientos especializados frente a incidentes con serpientes (NATURALES-MATEMATICA UES)

El antiveneno aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en California se elabora a partir de anticuerpos producidos por ovejas o caballos tras la exposición controlada al veneno.

Este proceso biotecnológico constituye la principal herramienta para evitar complicaciones severas, como necrosis o fallo orgánico, tras una mordedura.

En esta temporada, la experiencia de la familia Barajas y la respuesta de hospitales y autoridades refuerzan la alerta sobre la convivencia con la fauna local.

Las cifras y el contexto climático subrayan la necesidad de mantener la prevención y la reacción sanitaria como prioridades en las comunidades de California.

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