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Italia pone en marcha Discover, un espacio pionero contra la dependencia de redes sociales en menores

El espacio impulsa acciones de desconexión guiada y asesoría para familias y jóvenes ante los riesgos del uso excesivo de pantallas. El objetivo es la prevención y la promoción de un uso responsable de las tecnologías

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Varias manos de adultos y adolescentes rodean dispositivos móviles y tablets, algunos cuadernos y bolígrafos, sobre una mesa de madera blanca.
El espacio de Florencia empezará a funcionar después del verano con orientación, talleres y actividades presenciales para ayudar a personas de 10 a 25 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inauguración de Discover, el primer centro especializado en adicción digital de Italia, representa un avance sin precedentes frente al uso problemático de tecnologías entre los jóvenes. La firma del acuerdo para su creación tuvo lugar este martes en Florencia, con la participación de los organismos Asl Toscana centro, el Ayuntamiento y la cooperativa Retesviluppo, según informó Euronews.

El centro comenzará a funcionar después del verano europeo y surge como una iniciativa preventiva ante los crecientes riesgos sociales y culturales asociados al uso excesivo de dispositivos y plataformas digitales.

El fenómeno de la dependencia digital preocupa tanto en el país como en el resto de Europa. La iniciativa florentina, descrita por sus impulsores como la primera de su tipo, pone el acento en la formación, la desconexión guiada y la educación mediática, en vez de apostar por la prohibición directa. El objetivo es ofrecer alternativas concretas y acompañamiento a jóvenes que enfrentan dificultades para gestionar el tiempo en redes sociales o juegos en línea.

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Modelos europeos y restricciones a las redes sociales

Infografía con ilustraciones de jóvenes, un edificio, una brújula, una familia, un móvil con bandera de Francia y un mapa de Europa.
Una infografía detalla el lanzamiento de Discover, el primer centro italiano para la prevención de la adicción digital juvenil en Florencia, y lo compara con las medidas restrictivas en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud por el bienestar digital de la infancia gana respaldo en toda Europa. En los últimos días, varios países impulsaron reformas legales y estrategias restrictivas para limitar el acceso de menores a las redes sociales. Según el portal de noticias, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir estas plataformas a menores de 15 años, una normativa que entrará en vigor en septiembre. La restricción afecta a servicios como Instagram, TikTok y Facebook, y responde a estudios que advierten sobre los riesgos para la salud mental y el desarrollo social de los adolescentes.

El nuevo marco normativo se inspira en la legislación australiana, pionera en obligar a las empresas tecnológicas a verificar la edad de sus usuarios. A nivel europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, respaldó públicamente la introducción de medidas de protección digital, mientras que Reino Unido prepara un “toque de queda” nocturno en redes sociales para jóvenes de 16 y 17 años, aunque su eficacia se debate.

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Otros países, como Grecia, Eslovenia, Suecia y España, avanzan en proyectos para imponer límites de edad más estrictos, según el análisis del medio digital.

Un enfoque preventivo y educativo en Italia

La iniciativa se centra en acompañar a adolescentes, familias y educadores con formación, escucha y educación mediática (Imagen ilustrativa Infobae)
La iniciativa se centra en acompañar a adolescentes, familias y educadores con formación, escucha y educación mediática (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras naciones que optaron por restricciones legales, la estrategia italiana se apoya en la prevención. Discover está diseñado para convertirse en un espacio de referencia para jóvenes de entre 10 y 25 años, gestionado por la cooperativa Retesviluppo, que cuenta con más de una década de experiencia en el ámbito educativo.

El centro dispone de orientación personalizada, talleres prácticos, actividades grupales, juegos de mesa y espacios de escucha, según detalló la presidenta de la organización, Ester Macrì, en declaraciones recogidas por Euronews.

El proyecto se articula en torno a dos pilares: la desconexión guiada y la promoción del uso consciente de la tecnología. “No propondremos simples prohibiciones; el Centro Discover quiere ser un punto de referencia abierto al territorio, para analizar el fenómeno, poner en marcha intervenciones y talleres prácticos y formar a la comunidad educativa”, afirmó Macrì.

Participación comunitaria y apoyo institucional

Una joven acostada en la cama en una habitación oscura mira su teléfono móvil cuya pantalla ilumina su rostro.
Frente a las restricciones legales que avanzan en Europa, la propuesta ofrece asesoría personalizada, actividades grupales y derivación a atención especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento del centro contó con el respaldo de autoridades locales y regionales. Letizia Perini, concejala de Juventud de Florencia, destacó la importancia de acompañar a la juventud hacia una relación equilibrada con la tecnología. “Tenemos el deber de acompañarlos hacia un uso cada vez más consciente, ayudándoles a encontrar un equilibrio entre el tiempo que pasan en línea y el que dedican a las relaciones, al deporte, a la cultura”, subrayó de acuerdo con Euronews.

El director del organismo público Asl Toscana centro, Valerio Mari, remarcó el carácter colaborativo del proyecto y el valor de la prevención coordinada. “Era un centro necesario que faltaba en nuestro territorio y que compromete a todos nosotros, las partes firmantes, a mantener viva la puesta en común de estrategias y proyectos”, sostuvo Mari.

El centro también ofrece atención a madres, padres y educadores, además de derivar a servicios especializados en casos de aislamiento social o malestar psicológico. Con esta apertura, Florencia se posiciona como referente nacional en la prevención de la adicción digital y la promoción de un uso responsable de las tecnologías, en un contexto europeo cada vez más atento a los desafíos que plantea el mundo digital.

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