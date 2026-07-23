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El Hotel De L’Europe explica por qué Europa mira otra vez a Ámsterdam para definir el lujo contemporáneo

El establecimiento combina elegancia tradicional con decisiones conscientes en su operación y colocando la sostenibilidad como eje de la experiencia

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El Hotel De L’Europe de Ámsterdam combina historia, lujo contemporáneo y una ubicación junto al río Amstel (Wikipedia)
El Hotel De L’Europe de Ámsterdam combina historia, lujo contemporáneo y una ubicación junto al río Amstel (Wikipedia)

El Hotel De L’Europe de Ámsterdam se ubica donde funcionó el primer hotel pensado para familias en la ciudad. Hoy combina ese pasado con una oferta de alta gama: restaurante galardonado con dos estrellas Michelin y una estrella Michelin Verde, suites temáticas y una ubicación junto al río Amstel, lo que facilita explorar tanto el centro como otros barrios de la capital neerlandesa.

Uno de sus datos más sobresalientes, según National Geographic, es haber sido el primer establecimiento de los Países Bajos en recibir tres Michelin Keys. Este reconocimiento elevó la demanda al punto tal que, para conseguir una mesa en su restaurante, suele recomendarse reservar con antelación.

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Historia, distinciones y propuestas

El lugar tiene raíces que llegan hasta 1482, año en que se construyó la torre Het Rondeel para la defensa de la ciudad. Posteriormente, en 1638, funcionó como posada. En 1845 volvió a abrir como Het Rondeel, convirtiéndose en el primer hotel de Ámsterdam dedicado a familias. Su nombre actual, Hotel De L’Europe, data de 1896, cuando fue inaugurado por la Dutch Hotel Company.

Durante la década de 1950, Alfred “Freddy” Heineken adquirió la propiedad. Su presencia se percibe a través de detalles en distintos espacios, como el Freddy’s Bar, que ofrece jazz en vivo.

La entrada al edificio, detalla National Geographic, queda a pocos pasos de la estación de metro Rokin y cuenta con portero, vestíbulo con arañas de cristal, obras de arte, sofás, piano y ventanales orientados al Amstel. Por la noche, la puerta principal permanece cerrada y el personal abre a los huéspedes al llegar.

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El Hotel De L’Europe tiene orígenes en 1482 y en 1845 se convirtió en el primer hotel de Ámsterdam pensado para familias (Wikipedia)
El Hotel De L’Europe tiene orígenes en 1482 y en 1845 se convirtió en el primer hotel de Ámsterdam pensado para familias (Wikipedia)

Propuesta gastronómica y la apuesta ambiental del hotel

El hotel cuenta con tres restaurantes, un bar y un speakeasy. Destaca Flore, con dos estrellas Michelin y una estrella Michelin Verde. Flore fue elegido en 2024 por Gault & Millau como restaurante vegetal del año.

El chef Bas van Kranen lidera la cocina de Flore con un enfoque en la microestacionalidad neerlandesa y el abastecimiento local. Su plato insignia reúne 25 verduras diferentes y se modifica cada semana según la temporada.

La sostenibilidad está presente en toda la propuesta. El restaurante no utiliza lácteos y gran parte de sus ingredientes provienen del mar del Norte, del mar de Frisia y de granjas cercanas, así como de productores comprometidos con prácticas agrícolas éticas. Esta lógica se refleja también en elementos como el mobiliario de madera recuperada.

En 2006 recibió la certificación Green Key Gold por sus prácticas ambientales. En 2023, Leading Hotels of the World lo destacó como Sustainability Leader. Además, mantiene una alianza con la Black Jaguar Foundation para la conservación en la Amazonia y Brasil, e invita a los huéspedes a apoyar la plantación de árboles nativos con donaciones equivalentes por parte del hotel.

La suite Amsterdam Fashion Week del Hotel De L’Europe incorpora diseño de Danie Bles, arte contemporáneo y prendas de segunda mano (Wikimedia Commons)
La suite Amsterdam Fashion Week del Hotel De L’Europe incorpora diseño de Danie Bles, arte contemporáneo y prendas de segunda mano (Wikimedia Commons)

Suites temáticas, spa y una ubicación que conecta con los grandes museos

Entre las habitaciones sobresale la suite Amsterdam Fashion Week, parte de la colección ‘t Huys y decorada por Danie Bles, fundadora de Amsterdam Fashion Week. Incluye arte contemporáneo, revistas de moda y prendas de segunda mano disponibles para uso o compra. También ha alojado instalaciones temporales de la curadora Heleen Hülsmann y sus marcas.

La suite abarca entre 50 y 60 metros cuadrados. Las habitaciones estándar parten de 25 metros cuadrados. El diseño suma sala con vista al río, baño amplio con bañera profunda y dormitorio retirado para mayor silencio.

Entre los servicios figuran habitaciones conectadas, programa infantil (Little Marie), spa con salas de tratamiento, piscina climatizada y gimnasio 24 horas. La bodega del hotel reúne más de 1.250 etiquetas de vino.

La ubicación céntrica de De L’Europe es otro punto a favor. Se puede llegar caminando a tiendas, restaurantes, la plaza Dam, el mercado de flores Bloemenmarkt y la Casa de Ana Frank. El Rijksmuseum, el Museo Van Gogh y el Moco Museum quedan a unos 15 minutos a pie.

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