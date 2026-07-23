Tommy Lee y una de las noches más extremas de Mötley Crüe: se inyectaron whisky tras quedarse sin heroína

Tommy Lee recordó los años más turbulentos de Mötley Crüe, cuando las drogas y el alcohol llevaron a la banda al límite (Crédito: Instagram @tommylee)

El baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, recordó uno de los episodios más extremos de la etapa de excesos que vivió la banda durante la década de 1980. Durante una conversación en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, el músico recordó el momento en que notó que estaban llegando al limite con el consumo de sustancias.

Todo ocurrio una noche, cuando él y el bajista Nikki Sixx buscaban una alternativa tras quedarse sin drogas disponibles. “Nos estábamos metiendo un montón de heroína y se nos acabó”, recordó Lee. “Eran probablemente las 3 o 4 de la mañana y estábamos como: ‘Mierda, ¿qué vamos a hacer?’”, relató

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El músico explicó que ambos terminaron utilizando una botella de whisky como sustituto de lo que buscaban consumir.

“Llenamos la tapa con Jack y luego sacamos un par de jeringas, y estábamos inyectando Jack Daniel’s”, contó Lee. En ese momento, aseguró que se dio cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo: “Pensé: ‘Espera, ¿qué está pasando? Podríamos simplemente beber esto, pero lo estamos inyectando. Esto está jodidamente mal. Y alguien va a morir’”.

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Tommy Lee aseguró que el momento en el que se inyectaron Jack Daniel’s fue una señal de alerta sobre el rumbo que había tomado su consumo.

La confesión de Tommy Lee se suma a los relatos sobre la vida fuera de control que marcó a Mötley Crüe durante sus primeros años de éxito. La historia de la banda, formada en Hollywood en 1981 por Lee y Nikki Sixx, junto a Mick Mars y Vince Neil, quedó retratada en la película The Dirt, estrenada por Netflix en 2019 y basada en la autobiografía homónima escrita por los integrantes del grupo.

La producción mostró los episodios más polémicos de la trayectoria de la banda: fiestas descontroladas, consumo de drogas, alcohol y comportamientos extremos asociados al estilo de vida de los músicos durante los años 80. Según los propios integrantes, la realidad llegó a superar lo mostrado en pantalla.

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“Éramos jóvenes y estábamos locos, queríamos vivir ese exceso”, explicó Vince Neil a USA Today en 2019 al hablar sobre la película.

Uno de los momentos más oscuros de la historia del grupo ocurrió en diciembre de 1987, cuando Nikki Sixx sufrió una sobredosis de heroína y fue declarado muerto durante dos minutos. Años después, el bajista reveló que su consumo había llegado a niveles extremos: “Estaba gastando un poco más de 1.000 dólares al día en heroína, y probablemente lo mismo en cocaína y alcohol”, explicó al recordar aquella época.

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Nikki Sixx y Tommy Lee fueron protagonistas de una época en la que el éxito del grupo convivió con graves problemas de adicción. (@nikkisixxpixx/Instagram)

La decisión de entrar a rehabilitación

Ante el deterioro físico y emocional provocado por sus adicciones, los integrantes de Mötley Crüe decidieron buscar ayuda. “En 1989, todos decidimos que necesitábamos ir a rehabilitación o alguien iba a morir”, recordó Lee. “Éramos zombis y la gente no despertaba. Pensábamos que alguien iba a morir pronto”.

Después de ese proceso, la banda grabó Dr. Feelgood, uno de sus álbumes más exitosos y el único de su carrera que llegó al número uno de la lista Billboard 200.

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“Probablemente por eso el álbum Dr. Feelgood es tan bueno, porque salimos de rehabilitación y estábamos sobrios, simplemente concentrados en ese disco”, explicó en The Zach Sang Show.

Tommy Lee ha hablado en varias ocasiones sobre las dificultades que enfrentó para mantenerse sobrio después de abandonar sus hábitos más destructivos. (Podcast: Dax Shepard)

Sin embargo, el camino hacia la sobriedad no fue definitivo para el baterista. Tommy Lee reconoció que continuó enfrentando dificultades durante los años siguientes y que tuvo varias recaídas. En 2019 volvió a ingresar a rehabilitación después de una etapa de consumo excesivo de alcohol.

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En su conversación con Dax Shepard, el músico admitió que mantener la sobriedad le cuesta mucho trabajo. “Creo que tres años es lo máximo que he logrado”, confesó. También explicó que tiene una tendencia a festejar sus pequeños avances, lo que a veces le hace bajar la guardia. “Me emociono tanto que digo: ‘Dios mío, llevo un año sobrio’. Y celebro. Ese es el maldito problema”.