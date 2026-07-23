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Descubren sepulcros en Saqqara que revelan secretos de la élite egipcia hace 3.300 años

Nuevas excavaciones en la necrópolis de Menfis aportan detalles inéditos sobre la administración, los vínculos familiares y las conexiones internacionales de altos funcionarios durante el Imperio Nuevo

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Una pirámide escalonada de color ocre con estructuras de piedra antiguas en primer plano, bajo un cielo azul sin nubes.
El hallazgo en Saqqara aporta claves sobre genealogías, vínculos familiares y redes de poder civil y militar en el antiguo Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una misión arqueológica egipcia descubrió en Saqqara tres tumbas de 3.300 años del Imperio Nuevo, un hallazgo que permite identificar a altos funcionarios, reconstruir sus vínculos familiares y entender cómo funcionaba la administración del antiguo Egipto más allá de la figura del faraón.

Según informó Archaeology Magazine, las autoridades egipcias indicaron que las excavaciones continuarán en los pozos funerarios ya localizados y en otras áreas aún no exploradas del Bubasteion. De acuerdo con ellos, buena parte del potencial científico del yacimiento sigue bajo la arena y cada inscripción recuperada ayuda a afinar cronologías, reconstruir genealogías y precisar cómo se distribuía el poder en el Estado faraónico.

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El descubrimiento incluye inscripciones jeroglíficas, escenas esculpidas y otros elementos arqueológicos que amplían el conocimiento sobre la élite administrativa del Imperio Nuevo y completan episodios poco conocidos de la necrópolis de Menfis.

Saqqara conserva más de tres milenios de historia funeraria de Menfis

Saqqara fue utilizada durante más de tres milenios como cementerio de Menfis, la antigua capital de Egipto. El sitio alberga enterramientos de reyes, nobles, altos funcionarios y sacerdotes.

Su monumento más conocido es la pirámide escalonada del faraón Dyeser, considerada la primera gran construcción de piedra de la historia. El yacimiento se extiende por decenas de kilómetros cuadrados y reúne miles de enterramientos de distintas épocas, según la publicación italiana Fanpage.

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Dentro de ese conjunto se encuentra el Bubasteion, un sector conocido inicialmente por los enterramientos de gatos consagrados a la diosa Bastet. Las investigaciones recientes mostraron que también funcionó como cementerio de personajes destacados del Imperio Nuevo, sobre todo durante la dinastía XVIII.

Ese marco explica la relevancia del hallazgo: las nuevas tumbas ofrecen información sobre gobernadores, administradores, militares, sacerdotes y comerciantes, es decir, sobre los sectores que sostenían el funcionamiento cotidiano del Estado egipcio.

Interior de una cámara funeraria con múltiples estatuas de piedra en nichos, paredes decoradas con jeroglíficos pintados, suelo arenoso y herramientas de excavación.
Una misión arqueológica egipcia descubrió en Saqqara tres tumbas de 3.300 años del Imperio Nuevo egipcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inscripciones permiten reconstruir cargos, familias y contactos exteriores

La primera tumba pertenece a Mentuhotep. En sus paredes aparecen portadores de ofrendas, escenas de caza y una representación del funcionario junto a su madre, Iahhotep.

Los títulos conservados en los muros indican que fue príncipe hereditario, alcalde, administrador, supervisor de territorios extranjeros y comandante de tropas. Los arqueólogos todavía no terminaron de excavar el pozo funerario bajo esa estructura, por lo que se esperan nuevos hallazgos sobre su familia y su papel administrativo, indicó el medio.

La segunda tumba corresponde a Pareemwaya, también conocido como Samut, Gran Comerciante de la Casa de Ptah, uno de los templos más importantes de Menfis. Allí se conserva un árbol genealógico casi completo.

Las inscripciones mencionan a su esposa Tui, Señora de la Casa; a su madre Atbiu, cantora del dios Amón; y a sus cuatro hijos. Ese registro permite estudiar la organización familiar de la élite y el lugar ocupado por mujeres y descendientes dentro de ese grupo.

Relieve egipcio en una pared de piedra clara con múltiples figuras talladas, algunas con pigmentos azules, rojos y verdes, y varios símbolos.
Las inscripciones jeroglíficas y las escenas esculpidas amplían el conocimiento sobre la élite administrativa del Imperio Nuevo en la necrópolis de Menfis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera tumba pertenece a Nahsi y fue hallada en estado deteriorado, aunque mantiene datos históricos relevantes. Las inscripciones lo identifican como supervisor de la casa y también citan a su esposa, Neferuptah, Señora de la Casa.

Un fragmento de columna menciona el regreso de un comandante egipcio desde Naharin, una región situada al norte de la actual Siria. Esa referencia confirma la datación de la tumba en el Imperio Nuevo y aporta información sobre las conexiones militares y diplomáticas de Egipto con el Próximo Oriente.

Según autoridades egipcias, estas tumbas rescatan del anonimato a personas que vivieron hace más de 3.000 años. El organismo sostiene que el hallazgo refuerza la idea de que la historia del antiguo Egipto no depende solo de sus reyes, sino también de quienes administraban provincias, dirigían expediciones, organizaban el comercio y mantenían de pie la burocracia del reino.

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