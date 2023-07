Los dos títulos que podría ganar Messi en sus primeras semanas como jugador del Inter Miami

Lionel Messi, el refuerzo estrella del Inter MIami

La revolución que está llevando adelante Inter Miami no se detiene y planea instalarse en los primeros planos del fútbol norteamericano. En las últimas semanas la franquicia del estado de Florida acordó las llegadas de los futbolistas Lionel Messi y Sergio Busquets y la de Gerardo Martino como director técnico. Y este domingo será el gran show presentación.

Si bien las Garzas no atraviesan su mejor momento en la Major League Soccer (figuran en el último lugar de la Conferencia Este), de la mano de la Pulga y compañía los dirigidos por el Tata tienen la chance de bordar sus primeras estrellas sobre el escudo de la institución en las próximas semanas.

La competencia que más ilusión genera en Fort Lauderdale es la US Open Cup, hoy denominada Lamar Hunt U.S. Open Cup por cuestiones de patrocinio. Este campeonato -es a eliminación directa- es organizado por la US Soccer y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la MLS.

El Inter Miami viene de igualar con el DC United en la MLS (Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Inter Miami, entidad fundada el 29 de enero de 2018, actualmente se encuentra en semifinales tras dejar en el camino a Miami FC (2-2 y avanzó por penales), Charleston Battery (1-0), Nashville SC (2-1) y Birmingham Legion (1-0). En la próxima instancia tendrá un duro contrincante, ya que el 23 de agosto en el TQL Stadium se las verá con Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este de la MLS.

Los de Ohio tienen como principales figuras a los colombianos Santiago Arias y Yerson Mosquera. También están los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal. Por el otro lado del cuadro chocarán Houston Dynamo y Real Salt Lake.

El ganador de este trofeo se adjudica un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf (el ganador clasifica al Mundial de Clubes). El vencedor de la pasada edición fue el Orlando City, con quien protagoniza el Clásico del Sol.

El otro objetivo en el horizonte es la Leagues Cup, torneo que pone cara a cara a los clubes de la Major League Soccer y a los de la Liga MX. Si bien comenzó como algo de carácter más amistoso, desde esta edición -es la tercera- es considerada oficial por la CONCACAF (otorgará tres plazas para la Concachampions). Se llevará a cabo desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto.

¿El formato? 45 equipos fueron divididos en 15 de grupos de 3 equipos. Avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona. El campeón de la MLS Cup 2022 y el de la Liga MX se sumarán directamente a los 16avos de final. Vale destacar que en caso de empate en el tiempo reglamentario cada equipo obtendrá un punto. Luego disputarán una tanda de penales, la cual brindará un punto adicional para el ganador. Luego, desde los 16avos, serán duelos a eliminación directa.

Inter Miami forma parte de la zona Sur 3, en la que se medirá ante Cruz Azul y Atlanta United. Se estima que el debut oficial de Lionel Messi será el 21 de julio, en el DRV PNK Stadium (la casa temporal del equipo hasta que se finalice la construcción del Miami Freedom Park), ante los mexicanos. Luego será nuevamente local, el 25 de julio, ante el ex club del Tata Martino.

