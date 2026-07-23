Estados Unidos

Un ladrón escapó en un Waymo autónomo después de robar una costosa cámara en Miami

La escena quedó registrada cuando un vendedor perdió el equipo durante una cita pactada por redes sociales. El caso llevó a las autoridades a reforzar una recomendación clave para acordar encuentros en Florida

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Un ladrón huyó en un Waymo tras robar una cámara de USD 4.000 en Miami después de una compra pactada por Facebook Marketplace (X/AmericanCrime)

Un ladrón huyó en un vehículo autónomo Waymo tras robar una cámara de USD 4.000 en Miami, en un caso que quedó grabado por cámaras de seguridad y que reforzó la advertencia de la policía del sur de Florida: las ventas pactadas por internet deben hacerse en estaciones policiales o en lugares públicos y vigilados para reducir el riesgo de asaltos.

El episodio ocurrió el domingo por la tarde sobre North Miami Avenue, cerca de Fifth Street, en el centro de la ciudad. Según Local 10 News, el sospechoso llegó al encuentro tras coordinar la compra por Facebook Marketplace, probó la cámara y salió corriendo con el equipo en la mano antes de subir a un vehículo autónomo que lo esperaba al otro lado de la calle.

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Dos personas en una acera; una de ellas camina portando una cámara, la otra está de espaldas. En el fondo, una calle con conos de tráfico y vegetación
Las cámaras de seguridad registraron el robo en North Miami Avenue, cerca de Fifth Street, en el centro de Miami (Local 10)

La víctima, Aiden Chappell, contó al canal local que el comprador había enviado un mensaje que parecía confiable. Cuando se encontraron en persona, le permitió revisar la cámara Sony de video, pero el hombre se alejó con el aparato sin pagar.

“Me sorprendió. Nunca se me ocurriría pensar: ‘Tengo que estar atento a un Waymo en medio de la calle’”, afirmó Chappell. También describió cómo el robo lo dejó en “un momento de shock”.

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La policía de Miami sigue buscando al sospechoso. El oficial Michael Vega, vocero del Departamento de Policía de Miami, dijo citado por la emisora que los investigadores mantienen comunicación con Waymo para obtener información sobre quién usó el viaje. Añadió que, si el trayecto fue pedido desde la cuenta de otra persona, también intentarán rastrear ese dato.

Un joven de cabello castaño claro y camiseta blanca se encuentra en una calle urbana con edificios, coches, semáforos y árboles al fondo
Aiden Chappell dijo que el sospechoso revisó la cámara Sony de video y se la llevó sin pagar (Local 10)

La policía pidió usar estaciones policiales para concretar ventas por internet

La recomendación central de las autoridades fue directa: concretar las transacciones en la sede policial más cercana. El oficial Vega explicó que cualquier vendedor puede acudir al lobby principal de la estación y avisar que va a encontrarse con alguien contactado por internet para hacer allí la operación.

Chappell explicó que cambiará su forma de trabajar después del robo. “Definitivamente me reuniré con la gente en una estación de policía para equipos más caros de ahora en adelante”, afirmó.

El creador de contenido explicó que la cámara robada no era solo un objeto costoso, sino una herramienta de trabajo. “Es una parte importante de mi sustento. Es una gran pérdida”, dijo ante medios locales.

Cámara de video profesional negra sobre trípode. Cuenta con monitor externo, grabador de audio, cables y pantalla trasera con dígitos rojos
La policía de Miami busca al sospechoso y trabaja con Waymo para identificar quién pidió el viaje en el robo de unas costosa cámara (NBC Miami)

El caso de Miami no fue el único reportado ese domingo en el sur de Florida. Según NBC Miami, un joven de 19 años que vende ropa de su propia marca se reunió en Lauderhill con dos adolescentes que supuestamente iban a comprarle mercadería, pero uno de ellos levantó la campera y aparentó mostrar un arma antes de escapar con su acompañante.

La policía de Lauderhill informó después que los adolescentes no tenían en realidad un arma de fuego. Los agentes lograron localizarlos y arrestarlos.

La víctima contó que suele grabar todas sus ventas e interacciones con unas gafas Ray-Ban Meta. Explicó que lo hace por sus redes sociales y también por seguridad. “La policía me dijo: ‘Buen trabajo, es inteligente’”, relató.

Persona con camiseta clara trepando una valla metálica. Al fondo, árboles frondosos y un edificio. En primer plano, una vía y un guardarraíl con tres reflectores
En Lauderhill, otro intento de robo en una venta por internet terminó con el arresto de dos adolescentes que fingieron tener un arma (NBC Miami)

Lauderhill habilitó el lobby y el estacionamiento de su comisaría para intercambios

El joven comerciante compartió que había comenzado su marca de ropa hace unos seis meses y que promociona los productos en redes sociales para pactar encuentros con posible compradores. Tras lo ocurrido, aseguró que modificará los lugares de reunión: “Cambiaré la ubicación: una estación de policía, un parque público, quizá donde esté la policía”.

En Lauderhill, la recomendación oficial es usar el lobby o el estacionamiento del Departamento de Policía ubicado en 6279 West Oakland Park Boulevard. La dependencia indicó que las operaciones deberían programarse en horario comercial, cuando el lobby está abierto al público.

Si la transacción se hace en el estacionamiento, la sugerencia es elegir la parte delantera y un sector bien iluminado. La policía local informó que está en proceso de colocar señalización específica, aunque aclaró que eso no impide que los vecinos utilicen desde ahora esas áreas para intercambios y ventas.

Dos hombres de pie en una acera arbolada con mesas y sillas de café. Hay dos conos de tráfico naranjas en la calle adyacente
La policía del sur de Florida recomendó hacer las ventas por internet en estaciones policiales o en lugares públicos y vigilados (Local 10)

Las autoridades de Miami y Lauderhill coincidieron en otro consejo: no entregar el artículo hasta recibir el pago completo.

El efectivo policial Vega resumió esa advertencia con una regla simple para cualquier encuentro pactado por internet: “Si alguna vez siente que algo no está bien, confíe en su instinto; por lo general es porque algo está mal en la transacción”.

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