Estados Unidos

El Departamento de Educación de Estados Unidos investiga a cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial

La revisión apunta a programas de admisión y busca establecer si vulneraron la norma federal que prohíbe sesgos en entidades con fondos públicos

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La bandera de los Estados Unidos y la bandera del Departamento de Educación de EE. UU. ondean juntas frente a un edificio bajo un cielo azul
El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió investigaciones contra cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial en las admisiones (Reuters)

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió investigaciones contra cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial en sus procesos de admisión, una medida que profundiza la ofensiva del presidente Donald Trump contra las políticas de diversidad y que, según el propio organismo, busca determinar si esas instituciones violaron el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La pesquisa alcanza a la Geisel School of Medicine de Dartmouth College, la Brody School of Medicine de East Carolina University, la School of Medicine de St. Louis University, Western University of Health Sciences y William Carey University College of Osteopathic Medicine.

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De acuerdo con el departamento, la revisión forma parte de un trabajo conjunto con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Las facultades alcanzadas son Dartmouth College, East Carolina University, St. Louis University, Western University of Health Sciences y William Carey University College of Osteopathic Medicine (AP Foto)
Las facultades alcanzadas son Dartmouth College, East Carolina University, St. Louis University, Western University of Health Sciences y William Carey University College of Osteopathic Medicine (AP Foto)

Según Reuters, el departamento informó que los casos están vinculados a supuesta discriminación racial en las admisiones, aunque no detalló los hechos concretos ni presentó pruebas de esas acusaciones en su comunicado.

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La agencia situó la decisión dentro de la campaña más amplia de Trump contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior y otros ámbitos.

La Oficina de Derechos Civiles indicó que evaluará si las escuelas incurrieron en prácticas prohibidas por el Título VI, la norma que veta la discriminación por raza, color u origen nacional en programas educativos que reciben financiamiento federal.

El Departamento de Educación sostuvo que más de 300 colegios y universidades eliminaron programas DEI vinculadas a esas políticas (REUTERS)
El Departamento de Educación sostuvo que más de 300 colegios y universidades eliminaron programas DEI vinculadas a esas políticas (REUTERS)

El Gobierno vinculó las pesquisas con su campaña para desmantelar programas DEI

La subsecretaria de derechos civiles Kimberly Richey sostuvo que la raza no debería definir quién puede estudiar medicina y acusó a numerosas escuelas de priorizar “cuotas raciales” por encima del mérito.

En una declaración difundida por el Departamento de Educación, afirmó: “Las escuelas que participan en este tipo de políticas de admisión no solo están violando la ley, sino que también están socavando los principios fundamentales de equidad y meritocracia que definen a nuestra nación”.

Richey añadió: “La Administración Trump está haciendo que las escuelas rindan cuentas por su conducta discriminatoria denunciada y garantizará un futuro en el que los estudiantes vuelvan a ser recompensados por su esfuerzo y sus logros, y no prejuzgados por el color de su piel”.

El comunicado oficial encuadró la medida en dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras el inicio de su segundo mandato. Una, al día siguiente de su segunda investidura, para restaurar lo que la Casa Blanca definió como oportunidades basadas en el mérito y poner fin a preferencias discriminatorias vinculadas a diversidad, equidad e inclusión en la educación superior.

Por otro lado, la segunda fue firmada en agosto de 2025, para exigir transparencia en las admisiones universitarias y terminar con procesos de admisión basados en la raza.

Según el Departamento de Educación, más de 300 colegios y universidades eliminaron requisitos o programas DEI; más de 175 reestructuraron o cerraron oficinas o centros dedicados a esas políticas, y al menos 95 modificaron, rebautizaron o reasignaron cargos de personal vinculados a ese ámbito.

El organismo también señaló que 31 instituciones aceptaron poner fin a sus alianzas con The Ph.D. Project por considerar que restringía ilegalmente la elegibilidad por raza.

El Gobierno de Donald Trump vinculó las investigaciones con su campaña para desmantelar políticas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior (REUTERS/Dado Ruvic)
El Gobierno de Donald Trump vinculó las investigaciones con su campaña para desmantelar políticas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior (REUTERS/Dado Ruvic)

Facultades investigadas se suman a una ofensiva más amplia

La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia anunciara en junio de 2026 a unas 15 nuevas investigaciones sobre posible discriminación racial en admisiones de escuelas de medicina.

Según el comunicado oficial, esa acción forma parte del mismo esfuerzo coordinado para eliminar prácticas de admisión que la administración considera discriminatorias.

Citado por Reuters, el Gobierno también señaló a facultades de medicina de Yale University, la University of California, Los Angeles y la University of California, San Diego por un supuesto sesgo favorable hacia postulantes negros e hispanos.

Esas instituciones respondieron que sus procesos de admisión son rigurosos, justos y basados en el mérito.

El gobierno había indicado previamente que facultades de medicina como la de Yale University tenían estándares "favorables" para ingresantes negros e hispanos (REUTERS/Bryan Woolston)
El gobierno había indicado previamente que facultades de medicina como la de Yale University tenían estándares "favorables" para ingresantes negros e hispanos (REUTERS/Bryan Woolston)

La agencia Reuters informó además que la administración usó investigaciones y amenazas de suspensión de fondos federales contra universidades por un abanico más amplio de cuestiones: protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza, políticas de diversidad, normas sobre personas transgénero y programas climáticos.

Defensores de derechos civiles sostienen que esa ofensiva pone en riesgo la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad académica.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2023 los programas de admisión universitarios que tomaban en cuenta la raza al fallar contra los esquemas aplicados por Harvard University y la University of North Carolina. Ese precedente judicial se convirtió en un punto de apoyo para el avance de las medidas federales sobre admisiones.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2023 programas de admisión que consideraban la raza, un precedente que impulsa medidas federales sobre universidades de renombre como Harvard (REUTERS/Reba Saldanha)
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2023 programas de admisión que consideraban la raza, un precedente que impulsa medidas federales sobre universidades de renombre como Harvard (REUTERS/Reba Saldanha)

Por su parte, East Carolina University le aseguró a medios locales que actúa de acuerdo con la legislación estatal y federal, así como con los fallos judiciales, y que responderá en consecuencia al requerimiento del Departamento de Educación.

Mientras que Dartmouth College afirmó que mantiene su confianza en sus prácticas de admisión.

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