Cómo ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi será presentado este domingo como el gran refuerzo de Inter Miami

Lionel Messi generó una profunda revolución en el fútbol de los Estados Unidos tras anunciar el 7 de junio su arribo al Inter Miami. El astro es el máximo bastión que ostentará la Major League Soccer (MLS) y se cuentan los días para su presentación en la institución de la Florida. El capitán de la selección argentina recibirá el cobijo de los hinchas en un evento multitudinario con sede en el DRV PNK Stadium.

La efervescencia por el acto de este domingo produce una inmediata pregunta sobre cuáles son las opciones televisivas para observar en detalle la cita que anunciará oficialmente el arribo del mejor jugador del mundo.

Por lo pronto, hay que destacar el convenio alcanzado por la MLS con Apple en febrero pasado por una extensión de 10 años. Esto transformó al torneo junto a su entorno en un bien exclusivo de la plataforma de la manzanita proyectada a través de Apple TV+, un servicio de streaming con un precio mensual de USD 6.99. Las personas que posean una cuenta tendrán un costo menor para adquirir MLS Season Pass. Allí, se podrán ver “todos los partidos en directo de la temporada regular de la MLS, todos los playoffs de la Audi MLS Cup y la Leagues Cup en un solo lugar, con horarios constantes y sin apagones”, según promocionan desde la empresa.

Los usuarios deberán pagar USD 12.99 extra para contar con MLS Season Pass si ya contrataron Apple TV+, mientras que la cifra aumenta a USD 14.99 si no lo tienen. También se podrá acceder a la compra de un paquete por toda la temporada, que se encuentra a la mitad del precio en comparación al comienzo de la temporada actual. De USD 99 y USD 79 los rebajaron a USD 39 y USD 49 siempre aclarando que el precio más bajo pertenece a los individuos con el streaming de la empresa fundada por Steve Jobs. Pueden suscribirse haciendo click acá.

Hasta el momento, esta plataforma es la única confirmada para transmitir La Revelación, nombre asignado a la congregación de fanáticos que tendrá lugar durante el fin de semana. Bajo el título de una “presentación importante”, las autoridades del Inter Miami evitan poner apellidos vinculados al rótulo de la fecha elegida, pero todo hace suponer que será la presentación de Lionel Messi, Sergio Busquets y, quizás, Jordi Alba como flamantes incorporaciones del club que milita en la Conferencia Este de la MLS.

Las puertas del reducto se abrirán para los medios acreditados a partir de las 17 (hora local de Miami), aunque el plato principal iniciará desde las 20 (hora local). Sobre la distribución de las entradas, la entidad norteamericana comunicó que los compradores de abonos por la temporada recibirán entrada gratuita para la ceremonia.

La aplicación de Apple no se puede descargar en ningún aparato Android. La prioridad pasa por sus teléfonos inteligentes iPhone, iPad, consolas de videojuegos, Smart TV o los propios dispositivos coincidentes con Apple TV+. En todas las opciones se debe poder instalar de manera obligatoria la App de Apple TV+ porque de otra manera no se podrá visualizar. Sin embargo, los fanáticos podrán acceder desde cualquier computadora y cada persona puede conectarla con la televisión a través de un cable HDMI para replicar la imagen en el caso que no posea un TV compatible con estos requisitos. También está permitida la opción de verlo en diferido y hay un límite de seis dispositivos en simultáneo con una misma cuenta.

HORARIO Y TV DE LA PRESENTACIÓN DE MESSI

Ciudad de México: 18.00 horas, Univision y TUDN.

Perú: 19.00 horas, Apple TV.

Colombia: 19.00 horas, Apple TV.

Ecuador: 19:00 horas, Apple TV.

Estados Unidos (Miami): 20.00 horas, Apple TV.

Bolivia: 20.00 horas, Apple TV.

Venezuela: 20.00 horas, Apple TV.

Paraguay: 20.00 horas, Apple TV.

Chile: 20.00 horas, Apple TV.

Argentina: 21.00 horas, Apple TV.

Brasil: 21.00 horas, Apple TV.

Uruguay: 21.00 horas, Apple TV.

España: 02.00 horas, Apple TV.

DÓNDE VER CADA COMPETENCIA

MLS, Leagues Cup y US Open Cup: Apple TV (fuera de Estados Unidos).

Leagues Cup:

Apple TV en América Latina

Vix y TUDN en México

Univisión en Estados Unidos.

US Open Cup: Apple TV y CBS Sports.

