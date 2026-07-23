Estados Unidos

Estados Unidos está en camino a registrar un mínimo histórico de homicidios en 2026

Los expertos vinculan la mejora con menos consumo de drogas, fondos federales para programas sociales y contextos locales diversos, por encima de una explicación partidaria o una medida aislada

Guardar
Google icon
El país norteamericano registró en 2026 una baja del 18% en homicidios en 30 ciudades, según el Council on Criminal Justice (REUTERS/Kylie Cooper)
El país norteamericano registró en 2026 una baja del 18% en homicidios en 30 ciudades, según el Council on Criminal Justice (REUTERS/Kylie Cooper)

Estados Unidos encamina en 2026 una caída histórica de los homicidios: un informe del Council on Criminal Justice registró una baja del 18% en 30 ciudades respecto del mismo período de 2025, una tendencia que, si se sostiene hasta fin de año, llevaría la tasa anual a su nivel más bajo en más de un siglo.

El reporte, difundido y citado por Associated Press, traduce ese descenso en unas 215 muertes menos en lo que va del año. El relevamiento siguió 13 tipos de delitos y detectó retrocesos en nueve de ellos.

PUBLICIDAD

Entre los datos más llamativos aparece una reducción del 23% en la letalidad de los delitos violentos graves, medida por la proporción de hechos fatales dentro de ese universo. Según el informe, no solo hubo menos homicidios: una parte importante de los ataques violentos también fue menos mortal.

El informe sobre homicidios en Estados Unidos estimó 215 muertes menos en lo que va de 2026 frente al mismo período de 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)
El informe sobre homicidios en Estados Unidos estimó 215 muertes menos en lo que va de 2026 frente al mismo período de 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)

Adam Gelb, presidente ejecutivo del consejo, sostuvo que la mejora supera las expectativas y ya rebasa los niveles de criminalidad previos a 2020 y a la pandemia de COVID-19, cuando la violencia se disparó en niveles históricos.

PUBLICIDAD

Para el directivo, el patrón se repite en ciudades con liderazgos políticos, condiciones habitacionales, realidades económicas y estrategias policiales distintas.

“Las tasas de homicidio y de otros delitos están bajando en todo el mapa en ciudades con distintos liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, persecución penal y reducción de la violencia, y distintos niveles de actividad de control federal”, aseguró Gelb.

Descenso de los homicidios coincidió con bajas en robos y asaltos

El consejo reúne datos de departamentos de policía y otras fuentes de seguridad pública. Algunas categorías incluyen información de hasta 36 ciudades, mientras otras abarcan menos distritos por vacíos de seguimiento o diferencias en la definición de ciertos delitos.

Además de los homicidios, el informe registró caídas en delitos como robos de autos, allanamientos a viviendas y agresiones agravadas. Los allanamientos residenciales bajaron 13% interanual y se ubicaron 50% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia.

El trabajo conjunto entre entidades oficiales y agencias policiales habrían influido en la disminución de episodios violentos en más de 30 ciudades reportadas (REUTERS/Marco Bello)
El trabajo conjunto entre entidades oficiales y agencias policiales habrían influido en la disminución de episodios violentos en más de 30 ciudades reportadas (REUTERS/Marco Bello)

No todos los indicadores se movieron en la misma dirección. El hurto en comercios aumentó 5%, y también hubo pequeños incrementos en episodios de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos vinculados con drogas, aunque estos últimos siguieron por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

El año electoral de medio término llevó a demócratas y republicanos a capitalizar políticamente los datos positivos.

El informe, de todos modos, muestra que la mejora atraviesa ciudades gobernadas por dirigentes de distinto signo, lo que debilita la idea de que una sola medida local explique por sí sola el cambio.

Algunas ciudades rompieron la tendencia nacional

Cerca de un tercio de las 30 ciudades analizadas se apartó del promedio nacional y registró un aumento de la violencia letal entre la primera mitad de 2025 y el mismo tramo de 2026. Entre esos casos aparecen Norfolk en Virginia, con un alza de 64% en homicidios, y San Francisco, con una suba de 55%.

Cuando la comparación se amplía hasta 2019, la lista se reduce con fuerza. Solo Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis tuvieron más homicidios en 2026 que en el mismo período de aquel año.

La letalidad de los delitos violentos graves cayó 23% en 2026, lo que indicó que una parte de los ataques fue menos mortal (REUTERS/Kevin Mohatt)
La letalidad de los delitos violentos graves cayó 23% en 2026, lo que indicó que una parte de los ataques fue menos mortal (REUTERS/Kevin Mohatt)

John Roman, director del Center on Public Safety and Justice del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, explicó al medio que las variaciones locales pueden responder a múltiples factores.

Mencionó que políticos conservadores alineados con el presidente Donald Trump atribuirán la baja a un endurecimiento de las medidas migratorias y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras que sectores liberales podrían apuntar a la legislación de seguridad pública del ex presidente Joe Biden, que reforzó los controles de antecedentes para la venta de armas de fuego.

Roman agregó que las explicaciones más sólidas trascienden a una administración específica. Entre ellas ubicó una menor utilización de drogas, con menos compras en mercados ilegales asociados con la violencia, y la llegada de fondos federales a los gobiernos locales después de la pandemia, dinero que se destinó a programas sociales.

Esos programas, precisó, financiaron con frecuencia empleos como los de maestros y trabajadores sociales, enfocados sobre todo en jóvenes con mayor riesgo de sufrir violencia o de quedar atrapados en ella.

Expertos atribuyeron la baja general a factores múltiples y a estrategias adoptadas por referentes de diferentes partidos (Europa Press)
Expertos atribuyeron la baja general a factores múltiples y a estrategias adoptadas por referentes de diferentes partidos (Europa Press)

El especialista Gelb coincidió en que no existe una causa única, pero pidió estudiar el fenómeno para extraer lecciones futuras.

“Este es uno de los avances en seguridad pública más importantes en décadas. Significa que se están salvando vidas, que las familias se libran del trauma y que las comunidades están recuperando estabilidad”, concluyó Gelb.

Temas Relacionados

HomicidioSeguridad públicaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alquilar un departamento de dos habitaciones en Miami exige un ingreso anual de USD 97.000

El encarecimiento habitacional ya impacta en la población del condado, que perdió alrededor de 10.000 residentes en un año y muestra quiénes todavía pueden quedarse en la región

Alquilar un departamento de dos habitaciones en Miami exige un ingreso anual de USD 97.000

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel

Horas después del anuncio del pacto, el presidente estadounidense indicó que no habrá enriquecimiento de uranio. Igualmente, dijo que la aprobación quedará supeditada a que el reino se sume a los Acuerdos de Abraham

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel

El hombre que se declaró culpable de asesinar a la legisladora Hortman y a su esposo en Minnesota será condenado a dos perpetuas

La investigación describió recorridos por diferentes barrios, visitas a otros domicilios de legisladores y un cambio de apariencia tras los homicidios efectuados. Su captura se dio en un gran operativo que movilizó a fuerzas estatales

El hombre que se declaró culpable de asesinar a la legisladora Hortman y a su esposo en Minnesota será condenado a dos perpetuas

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana y avanza hacia Texas

El Centro Nacional de Huracanes reportó ráfagas de viento sostenido y un desplazamiento al oeste, con el oleaje y la marejada como riesgos iniciales en la costa del Golfo y el sureste estadounidense

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana y avanza hacia Texas

Lotería Powerball: ganadores del 22 de julio de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: ganadores del 22 de julio de 2026

TECNO

Por qué Google ampliará en Miami sus operaciones y dónde están hoy sus fundadores

Por qué Google ampliará en Miami sus operaciones y dónde están hoy sus fundadores

Deja de salir de WhatsApp para abrir y editar archivos PDF con esta función

Cómo detectar rostros falsos creados por IA: las 6 claves de la ciencia para lograrlo

Apple se lanza a grabar novelas usando solo el iPhone 17 Pro: Nido de Villanas ya disponible

Cómo saber qué barra de sonido es la ideal para tu televisor y hogar

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

“Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia”, aseguró Chuck Lorre sobre Stuart Bloom

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

El UCM no se detiene: Marvel planea películas hasta 2042 con una gran apuesta por los X-Men

El influencer biohacker Bryan Johnson asegura haber creado un clon de sí mismo para desarrollar órganos de reemplazo

MUNDO

Austria convierte la casa natal de Hitler: de santuario neonazi a cuartel antidrogas

Austria convierte la casa natal de Hitler: de santuario neonazi a cuartel antidrogas

Wall Street abrió en rojo tras la subida del petróleo y las cuentas de Alphabet y Tesla

El barril de petróleo Brent alcanzó los 100 dólares por la extensión de la guerra en Medio Oriente

Italia preserva su monumento submarino: la limpieza anual del Cristo del Abismo reafirma su valor conmemorativo

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán