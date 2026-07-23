Estados Unidos está en camino a registrar un mínimo histórico de homicidios en 2026

El país norteamericano registró en 2026 una baja del 18% en homicidios en 30 ciudades, según el Council on Criminal Justice (REUTERS/Kylie Cooper)

Estados Unidos encamina en 2026 una caída histórica de los homicidios: un informe del Council on Criminal Justice registró una baja del 18% en 30 ciudades respecto del mismo período de 2025, una tendencia que, si se sostiene hasta fin de año, llevaría la tasa anual a su nivel más bajo en más de un siglo.

El reporte, difundido y citado por Associated Press, traduce ese descenso en unas 215 muertes menos en lo que va del año. El relevamiento siguió 13 tipos de delitos y detectó retrocesos en nueve de ellos.

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Entre los datos más llamativos aparece una reducción del 23% en la letalidad de los delitos violentos graves, medida por la proporción de hechos fatales dentro de ese universo. Según el informe, no solo hubo menos homicidios: una parte importante de los ataques violentos también fue menos mortal.

El informe sobre homicidios en Estados Unidos estimó 215 muertes menos en lo que va de 2026 frente al mismo período de 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)

Adam Gelb, presidente ejecutivo del consejo, sostuvo que la mejora supera las expectativas y ya rebasa los niveles de criminalidad previos a 2020 y a la pandemia de COVID-19, cuando la violencia se disparó en niveles históricos.

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Para el directivo, el patrón se repite en ciudades con liderazgos políticos, condiciones habitacionales, realidades económicas y estrategias policiales distintas.

“Las tasas de homicidio y de otros delitos están bajando en todo el mapa en ciudades con distintos liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, persecución penal y reducción de la violencia, y distintos niveles de actividad de control federal”, aseguró Gelb.

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Descenso de los homicidios coincidió con bajas en robos y asaltos

El consejo reúne datos de departamentos de policía y otras fuentes de seguridad pública. Algunas categorías incluyen información de hasta 36 ciudades, mientras otras abarcan menos distritos por vacíos de seguimiento o diferencias en la definición de ciertos delitos.

Además de los homicidios, el informe registró caídas en delitos como robos de autos, allanamientos a viviendas y agresiones agravadas. Los allanamientos residenciales bajaron 13% interanual y se ubicaron 50% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia.

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El trabajo conjunto entre entidades oficiales y agencias policiales habrían influido en la disminución de episodios violentos en más de 30 ciudades reportadas (REUTERS/Marco Bello)

No todos los indicadores se movieron en la misma dirección. El hurto en comercios aumentó 5%, y también hubo pequeños incrementos en episodios de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos vinculados con drogas, aunque estos últimos siguieron por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

El año electoral de medio término llevó a demócratas y republicanos a capitalizar políticamente los datos positivos.

El informe, de todos modos, muestra que la mejora atraviesa ciudades gobernadas por dirigentes de distinto signo, lo que debilita la idea de que una sola medida local explique por sí sola el cambio.

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Algunas ciudades rompieron la tendencia nacional

Cerca de un tercio de las 30 ciudades analizadas se apartó del promedio nacional y registró un aumento de la violencia letal entre la primera mitad de 2025 y el mismo tramo de 2026. Entre esos casos aparecen Norfolk en Virginia, con un alza de 64% en homicidios, y San Francisco, con una suba de 55%.

Cuando la comparación se amplía hasta 2019, la lista se reduce con fuerza. Solo Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis tuvieron más homicidios en 2026 que en el mismo período de aquel año.

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La letalidad de los delitos violentos graves cayó 23% en 2026, lo que indicó que una parte de los ataques fue menos mortal (REUTERS/Kevin Mohatt)

John Roman, director del Center on Public Safety and Justice del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, explicó al medio que las variaciones locales pueden responder a múltiples factores.

Mencionó que políticos conservadores alineados con el presidente Donald Trump atribuirán la baja a un endurecimiento de las medidas migratorias y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras que sectores liberales podrían apuntar a la legislación de seguridad pública del ex presidente Joe Biden, que reforzó los controles de antecedentes para la venta de armas de fuego.

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Roman agregó que las explicaciones más sólidas trascienden a una administración específica. Entre ellas ubicó una menor utilización de drogas, con menos compras en mercados ilegales asociados con la violencia, y la llegada de fondos federales a los gobiernos locales después de la pandemia, dinero que se destinó a programas sociales.

Esos programas, precisó, financiaron con frecuencia empleos como los de maestros y trabajadores sociales, enfocados sobre todo en jóvenes con mayor riesgo de sufrir violencia o de quedar atrapados en ella.

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Expertos atribuyeron la baja general a factores múltiples y a estrategias adoptadas por referentes de diferentes partidos (Europa Press)

El especialista Gelb coincidió en que no existe una causa única, pero pidió estudiar el fenómeno para extraer lecciones futuras.

“Este es uno de los avances en seguridad pública más importantes en décadas. Significa que se están salvando vidas, que las familias se libran del trauma y que las comunidades están recuperando estabilidad”, concluyó Gelb.