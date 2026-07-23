Donald Trump amenazó a los rebeldes hutíes de Yemen con un “gran castigo militar” tras los ataques en el mar Rojo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a los rebeldes hutíes de Yemen con un “gran castigo militar” después de que lanzaran ataques con misiles y drones contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

“El gobierno de Estados Unidos responsabilizará a Irán, dado que los hutíes son un sustituto y/o apoderado de Irán, y se infligirá un gran castigo militar a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes” si los rebeldes lanzan nuevos ataques, dijo Trump en su red Truth Social.

“Hace un año, Estados Unidos atacó con contundencia a los hutíes por su interferencia en el comercio, disparando contra buques. Desde entonces, y durante nuestro conflicto con Irán, han actuado con gran responsabilidad. Lamentablemente, ahora han vuelto a la carga, disparando anoche contra dos buques saudíes“, describió el mandatario.

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El mensaje de Donald Trump sobre los hutíes

Y siguió: “Que esta verdad sirva para dejar claro que, si lo hacen de nuevo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes son un grupo afín a Irán, y se impondrá un duro castigo militar a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, pues hasta ahora han actuado con gran profesionalidad e inteligencia".

Minutos antes, Trump condicionó la aprobación del acuerdo de cooperación nuclear civil firmado horas antes entre su gobierno y Arabia Saudita a que el reino se sume a los Acuerdos de Abraham, el marco de normalización de relaciones entre países árabes e Israel que impulsó durante su primer mandato.

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En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump escribió: “No habrá enriquecimiento de material” en el marco del pacto, y aclaró que este se limita a usos no militares, “como los que Irán y los Emiratos Árabes Unidos (y otros) ya tienen”.

Captura de la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, en la que condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que el reino se sume a los Acuerdos de Abraham

El mandatario agregó que la aprobación del convenio está “totalmente sujeta” a que Arabia Saudita se una a los Acuerdos de Abraham, y remarcó que Estados Unidos “no se opone a instalaciones nucleares civiles (no enriquecidas)”.

La publicación llegó horas después de que Estados Unidos y Arabia Saudita suscribieran formalmente un acuerdo de cooperación nuclear civil que, según fuentes consultadas por la agencia AP, abre la puerta a que el reino construya su propia planta de enriquecimiento de uranio, en una decisión que rompe con los estándares de no proliferación que Washington había aplicado hasta ahora en la región.

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El convenio, conocido como “acuerdo 123” —en referencia a la sección homónima de la Ley de Energía Atómica de 1954, que regula la transferencia de tecnología nuclear estadounidense al exterior—, fue firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, junto con un acuerdo bilateral de salvaguardias. Tiene una vigencia de 30 años y deberá ser remitido al Congreso estadounidense para su revisión.