Uno por uno: el grupo de argentinos que trabajará con Gerardo Martino y Lionel Messi en Inter Miami

Tata Martino, Sebastián Saja, Federico Higuaín y el Lobo Ledesma conformarán la estructura de Inter Miami

Gerardo Martino ya desembarcó en Inter Miami y junto a él arribó un contingente de argentinos que trabajará a su lado y conformará un extenso cuerpo técnico que buscará contener a un Lionel Messi que por primera vez experimentará en la MLS. La idea del Tata, que ya tuteló al capitán de la selección argentina durante su paso por la Albiceleste y también en el Barcelona, es hacerlo sentir a gusto para que rinda a su máximo potencial dentro de la cancha. Y para eso se rodeó de laderos históricos, más otros coterráneos que ya estaban vinculados a la franquicia norteamericana.

La mesa chica directiva del conjunto de Florida alinea a David Beckham como propietario y presidente de operaciones en el rubro futbolístico, y los hermanos Jorge y Jose Mas, propietarios generales y gerentes. Ellos dieron el visto bueno para que el Tata firmara su vínculo acompañado por su ayudante de campo Jorge Theiler (ex compañero en Newell’s e histórico ladero suyo), los preparadores físicos Rodolfo Paladini y Juan Manuel Alfano, más el analista de video Damián Silvero y su hijo, también llamado Gerardo, que dirigía en las juveniles de Newell’s.

El estratega rosarino de 60 años acaba de tomar las riendas del plantel y debutará en el banco del cuadro rosa este sábado, cuando su equipo visite al St. Louis City a partir de las 21:30 (hora argentina). Hasta ahora quien estuvo a cargo de forma interina fue el argentino Javier Morales, un ex enganche surgido en la cantera de Lanús que pasó por Newell’s, Arsenal de Sarandí e Instituto de Córdoba antes de instalarse en Estados Unidos para jugar en Real Salt Lake y FC Dallas (desde 2007 hasta 2018). Al año siguiente de su retiro como futbolista, Morales se hizo cargo de la Academia de Inter Miami y en febrero pasado fue promovido al primer equipo tras la salida del inglés Phil Neville.

Higuaín y el Lobo Ledesma son parte de la franquicia

Junto a él trabajó un reconocido ex jugador del fútbol argentino como Sebastián Saja, quien es entrenador de arqueros y se sumará al cuerpo técnico del Tata Martino, que tuvo que prescindir de los servicios de otro histórico como Gustavo Piñero, que lo acompañó en su último paso por la selección de México. El Chino, que vistió las camisetas de San Lorenzo y Racing en Argentina, compartió vestuario con otros asistentes locales como Darren Powell (ayudante de campo), Garrison Draper (director de rendimiento), Alec Scott (ayudante de campo y analista de rendimiento) y Connor Ceballos (videoanalista).

Tras la llegada del Tata Martino, Morales y el resto del cuerpo técnico que lo secundó hasta aquí volverían a tomar las riendas del Inter Miami II, que estaba siendo dirigido por Darren Powell junto a otro argentino: Federico Higuaín. El ex delantero de Nueva Chicago y Godoy Cruz, entre otros clubes del fútbol argentino, desembarcó en la MLS en 2012 para hacer su primera experiencia en Columbus Crew. Todavía como futbolista, vistió la camiseta del DC United y se retiró -al igual que su hermano Gonzalo- en Inter Miami, donde permaneció en las juveniles.

Fede forma parte de la estructura formativa y la Academia junto a otros entrenadores domésticos como Ryan Shawcross (ayudante de campo) y Chris Barocas (entrenador de arqueros), pero recientemente a su grupo de trabajo se añadió otro ex futbolista argentino como Cristian Lobo Ledesma, que tuvo su única experiencia como DT en Tigre en 2018. Además, con ellos tiene labores como preparador físico otro argentino: Lucas Díaz Colodrero.

Además, hay tres futbolistas albicelestes en la plantilla. Uno es la gran promesa del cuadro rosa: Benjamín Cremaschi. Nacido en la ciudad de Miami el 2 de marzo de 2005, el joven de 18 es es hijo de Pablo Cremaschi, un ex jugador de Los Pumas de 1992 a 1995 y de Jimena Lara. El mediocampista recibió el llamado de Javier Mascherano en el pasado mes de diciembre para representar al país en el Sudamericano Sub 20, pero no pasó el recorte final del Jefecito.

Otro es Franco Negri, quien arribó al club a inicios de 2023 proveniente de Godoy Cruz. El lateral izquierdo surgió en San Lorenzo y tuvo breves pasos por Quilmes, Independiente Rivadavia, Belgrano, Newell’s y el Bodeguero antes de pegar el salto a Estados Unidos. También está Nicolás Stefanelli, quien llegó también a principios de año para tapar el lugar que dejó Gonzalo Higuaín tras su retiro del fútbol profesional. Sus primeros pasos en el deporte fueron con la camiseta de Defensa y Justicia donde no logró tener rodaje. Fue cedido a Villa Dálmine y siguió con una experiencia internacional en el AIK Solna de Suecia que compró su pase. Allí fue cedido al Anothosis de Chipre, a Unión La Calera de Chile antes de finalmente se vendido al club de David Beckham.

Si bien ya adelantaron que la presentación oficial de Messi será este domingo, el astro rosarino recién vería acción el próximo viernes 21 de julio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, cuando Inter Miami y Cruz Azul de México debuten por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Copa de Ligas 2023.

