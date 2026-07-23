Entretenimiento

El sacrificio de Michael J. Fox para visibilizar el Parkinson: “Fue un infierno para mi esposa”

El actor explicó que revelar su diagnóstico y convertirse en activista también fue un proceso difícil para su familia

Guardar
Google icon
Michael J. Fox convirtió el diagnóstico de Parkinson que recibió a los 29 años en una causa que trascendió su propia experiencia. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Michael J. Fox convirtió el diagnóstico de Parkinson que recibió a los 29 años en una causa que trascendió su propia experiencia. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Michael J. Fox aprendió a vivir con los movimientos involuntarios, los cambios físicos y la incertidumbre del Parkinson, pero también con una responsabilidad que trascendió su propia historia. Cuando decidió dejar de ocultar su diagnóstico y convertirse en el rostro de una enfermedad que durante años permaneció en silencio, no solo cambió la conversación pública: también afectó la vida de su esposa, Tracy Pollan.

“Fue un infierno para Tracy, fue realmente difícil para ella, y todavía lo es porque siempre está cambiando”, declaró Fox en una entrevista con The Hollywood Reporter. La familia tuvo que adaptarse a la convivencia con una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 1991, cuando tenía 29 años.

PUBLICIDAD

El protagonista de Back to the Future relató que recibió una advertencia médica tras conocer su diagnóstico: los especialistas estimaban que tendría alrededor de 10 años más para continuar trabajando antes de que los síntomas del Parkinson le impidieran actuar. Sin embargo, más de tres décadas después, Fox continúa vinculado a la industria y ha encontrado nuevas formas de mantenerse frente a las cámaras.

Volver al Futuro
Michael J. Fox estaba en el mejor momento de su carrera cuando descubrió la presencia de la enfermedad en su vida (Foto: Universal Studios)

Antes de revelar públicamente su enfermedad en 1998, el actor mantuvo el diagnóstico en privado durante siete años. Durante ese periodo continuó con proyectos como Spin City, mientras enfrentaba los primeros efectos del Parkinson. Finalmente, junto a Tracy Pollan, decidió contar su historia para representar a millones de personas que vivían con la enfermedad sin la misma visibilidad.

PUBLICIDAD

“Le dije: ‘Tengo que llegar hasta el final con esto. Sin medias tintas’. Empecé a entender cómo era para estas personas que no tenían las opciones o las posibilidades que yo tenía, que no tenían las conexiones ni una razón para ser optimistas”, explicó Fox al medio de noticias.

El actor también reconoció que asumir ese papel significaba exponerse por completo y dejar de ocultar los efectos de la enfermedad. “Necesitaba normalizarlo y simplemente ser eso todo el tiempo. Dije: ‘Tengo que dejar de esconder esto. Al diablo con la vanidad’”, afirmó.

Michael Fox Tracy Pollan
La vida de Michael J. Fox cambió después del diagnóstico, pero también la de Tracy Pollan, quien lo acompañó durante cada etapa del proceso.(Instagram)

Esa decisión permitió que millones de personas conocieran más sobre el Parkinson, pero también significó un proceso difícil para su familia. En 2025, Tracy Pollan explicó a People que la enfermedad ha representado un desafío para todos sus integrantes y destacó el apoyo de sus cuatro hijos.

“Es muy difícil para la familia, para los cuidadores y obviamente para el paciente, así que creo que también es importante reconocer eso y reconocer que no todo es fácil”, señaló la actriz.

Pollan explicó que sus hijos crecieron con el Parkinson como parte de su vida cotidiana. “Michael fue diagnosticado antes de que nacieran las niñas y muy, muy al principio de la vida de Sam, así que es prácticamente todo lo que ellos conocen”, comentó.

Una fundación que impulsó la investigación del Parkinson

La exposición pública de Fox también dio origen a uno de los proyectos más importantes de su vida. En 2000, dos años después de revelar su diagnóstico, creó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, una organización dedicada a financiar investigaciones para encontrar mejores tratamientos y una posible cura.

Michael J. Fox sentado en una silla junto a Deborah W. Brooks de pie, ambos frente a un fondo gris. Se ve el logotipo de The Hollywood Reporter
Michael J. Fox y Deborah W. Brooks posan para la portada de The Hollywood Reporter como líderes de la Fundación Michael J. Fox, reconocida como organización filantrópica del año. (Portada The Hollywood Reporter)

Desde su creación, la fundación ha destinado más de 3.000 millones de dólares a estudios relacionados con el Parkinson y se convirtió en una de las organizaciones más influyentes en la investigación de esta enfermedad.

Para Fox, el objetivo de este trabajo no se limita a los avances científicos, sino también al impacto en la vida de los pacientes.

“Tenemos que encontrar una manera de superar cada día, y si podemos encontrar una manera de superar cada día y al mismo tiempo impulsar nuestras acciones, nuestros actos y nuestra filantropía, entonces eso es algo grandioso”, dijo a The Hollywood Reporter.

“Se trata de elevar vidas individualmente. No se trata solo del dinero, no se trata solo de la ciencia: se trata de la humanidad”, añadió.

Temas Relacionados

Michael J. FoxParkinson

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

El líder de The Rolling Stones habló sin filtro sobre el paso del tiempo, la memoria y los límites físicos

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

“Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia”, aseguró Chuck Lorre sobre Stuart Bloom

El giro narrativo explora la transformación de un personaje secundario en líder inesperado de una comedia de ciencia ficción con riesgos creativos inéditos para la saga

“Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia”, aseguró Chuck Lorre sobre Stuart Bloom

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

El intérprete de 65 años repasó su recorrido profesional y su vínculo con la investigación científica en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde también confirmó su participación en la cuarta temporada de “Shrinking”

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

El UCM no se detiene: Marvel planea películas hasta 2042 con una gran apuesta por los X-Men

Kevin Feige reveló que Secret Wars abrirá una nueva etapa para el estudio, con una Saga Mutante y más películas de Spider-Man en desarrollo

El UCM no se detiene: Marvel planea películas hasta 2042 con una gran apuesta por los X-Men

El influencer biohacker Bryan Johnson asegura haber creado un clon de sí mismo para desarrollar órganos de reemplazo

Johnson presentó un experimento con células reprogramadas para buscar terapias personalizadas

El influencer biohacker Bryan Johnson asegura haber creado un clon de sí mismo para desarrollar órganos de reemplazo

DEPORTES

El golf ya no es solo para pocos: las claves de un deporte que sumó millones de aficionados

El golf ya no es solo para pocos: las claves de un deporte que sumó millones de aficionados

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

TELESHOW

Sofía Jujuy conoció a su sobrino Beltrán a 10 días de su nacimiento: el curioso regalo que le trajo del Mundial

Sofía Jujuy conoció a su sobrino Beltrán a 10 días de su nacimiento: el curioso regalo que le trajo del Mundial

Nati Jota contó la particular decepción amorosa que vivió durante la cobertura del Mundial: “Me dejó rara”

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central Europeo advirtió que la inflación en la eurozona podría repuntar por la guerra entre Irán y EEUU

El Banco Central Europeo advirtió que la inflación en la eurozona podría repuntar por la guerra entre Irán y EEUU

Turs, el primer agente turístico digital impulsado por Inteligencia Artificial en El Salvador

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

Detectan en Costa Rica 2,103 beneficiarios fallecidos en la Junta de Protección Social, entre ellos un caso de 1984